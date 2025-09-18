Ο Κ.Μ, οι παράγοντες, οι ΚασελοΝικολάκηδες και το Πίρι Ρέις, η λειψυδρία στην Αθήνα, τα βλαστοκύτταρα του Ντουμπάι, η Blackrock και το ενδιαφέρον για ΔΕΗ και Ελ. Βελ.

Κλείσιμο

Έριξε μια για το καλό ότι πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να εύχεται να… εκλέξουν οι παράγοντες. Γιατί μάλλον είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να επανεκλεγεί αφού οι αποκαλούμενοι αυτοί παράγοντες έχουν ένα αλάνθαστο ένστικτο να κάνουν λάθος! Από το 2023 και μετά είδαμε ολίγον «έτοιμο Νίκο», μετά Κασσελάκη, τώρα Τσίπρα εκτός και Δένδια εντός, γενικώς η ανάγκη φιλοτιμία. Να σημειώσω ότι οι δύο τελευταίοι… κάτι έχουν ψιλιαστεί ότι δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά τι να κάνουν κιόλας. Σημείωσα με προσοχή ότι δεν είπε τίποτα για Καραμανλή και Σαμαρά γιατί τα είπαμε από χθες… ήπια, σιγούλια σιγούλια που λένε.ΚΥΣΕΑ - Πίρι Ρέις-Δεν άρεσε και πολύ στο Μ.Μ ο πολεμικός τόνος των διαρροών για τη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που ξεκίνησε κατά παράδοση χωρίς πρότερη ενημέρωση και συνδέθηκε με το Πίρι Ρέις που δεν έχει βγει ακόμα από το λιμάνι της Σμύρνης. Και δεν άρεσε κυρίως γιατί δόθηκε ένας σκληρός τόνος ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την άλλη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Ένα ραντεβού που μοιάζει να είναι από τα πιο κρίσιμα αυτής της περιόδου, καθώς δεν έχει ουσιαστικό «δια ταύτα», όπως άλλες συναντήσεις. Και μένει να φανεί αν θα δώσει (μικρή) παράταση στα ήρεμα νερά ή μπορεί να σημάνει μια νέα φάση κλιμάκωσης.Άλλο κλίμα-Βεβαίως, λίγο πριν ο Δένδιας βγει από το Μ.Μ και πει την ατάκα για το πόσο παλιό είναι το Πίρι Ρέις, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού που έκανε briefing στους διπλωματικούς συντάκτες υιοθετούσε τη διπλωματική γλώσσα, του στυλ «παρακολουθούμε στενά το θέμα» και «η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Κοινώς (ξανά) άλλο κλίμα μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Πενταγώνου... Εγώ να παρατηρήσω δυο πράγματα, το πρώτο είναι ότι τα πλοιάρια αυτά τύπου Πίρι Ρεις δεν ήταν ποτέ… αεροπλανοφόρα για να τα φοβόμαστε, αλλά όλοι ξέρουμε τι δουλειά κάνουν. Και, δεύτερον, προσοχή μην καείς στο ζέσταμα…Οι ιδέες για τη Λιβύη-Καταλαβαίνω ότι στη χθεσινή συζήτηση στο ΚΥΣΕΑ, όταν αναλυόταν το θέμα των ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ο Πλεύρης μεταξύ άλλων είπε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί και το σενάριο μιας πιο δυναμικής προβολής ισχύος στη θάλασσα, εφόσον βεβαίως υπάρξει συνέχεια στις αφίξεις. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η εικόνα με τις βάρκες να έρχονται σε Γαύδο και Χανιά δεν είναι κολακευτικές, οπότε και η κυβέρνηση μπορεί να αναθεωρήσει τη στρατηγική της. Απόφαση δεν πάρθηκε και βεβαίως δεν είναι και εύκολη. Να σας πω πάντως ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε χθες ο αρμόδιος για το Λιμενικό υπουργός Βασίλης Κικίλιας που είχε προγραμματισμένο ταξίδι εκτός Ελλάδος.Ο Γεραπετρίτης και οι "γαλάζιοι" βουλευτές-Γύρω στις 17:30 χθες το απόγευμα, ένας γνωστός μου είδε μεγάλη κινητικότητα και αρκετά αυτοκίνητα στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς. Ρώτησα και έμαθα ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε καλέσει, σε συνεννόηση με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τους βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική, με 1-2 δικαιολογημένες απουσίες, και η συζήτηση κράτησε πάνω από δύο ώρες εφ' όλης της ύλης. Ελληνοτουρκικά και ο εν γένει ρόλος της Τουρκίας, τα της Λιβύης μετά και την ανακοίνωση της επανέναρξης συζητήσεων για ΑΟΖ με την Τρίπολη, τα ενεργειακά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο ρόλος των ΗΠΑ έπεσαν στο τραπέζι και μου λένε ότι η κουβέντα έγινε σε καλό κλίμα. Άλλωστε, αν κάτι μπορεί να πιστώσει στον Γεραπετρίτη είναι ότι ενημερώνει τακτικά τα κόμματα και τους βουλευτές της ΝΔ εν προκειμένω.Λειψυδρία-εφιάλτης-εκλογές-Ας αφήσουμε την επικαιρότητα τώρα για ένα θέμα που όπως εξελίσσεται κι αν δεν εκτιμηθεί σωστά και δεν αντιμετωπιστεί τους επόμενους 12-18 μήνες θα σκάσει στα χέρια της κυβέρνησης και μάλιστα κατά την περίοδο εκλογών. Πρόκειται για τη λειψυδρία κυρίως στην πρωτεύουσα, η οποία με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς και προβλέψεις, δηλαδή, αν βρέξει ή χιονίσει περισσότερο από φέτος και πέρυσι τότε θα τη… βγάλουμε ίσα ίσα το 2026, όχι όμως και το 2027. Το πρόβλημα κατά τους ειδικούς είναι τρομερό, η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες συζητήσεις να αναλάβει τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης η ΔΕΗ (ή και η ΔΕΗ) αλλά πέραν αυτού του προβλήματος το μείζον θέμα είναι η Αθήνα. Και εκεί χρειάζονται άμεσες λύσεις γιατί όπως μου λένε δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Νερό με το δελτίο στην Αθήνα εν έτει 2026 - ή 2027;Blackrock για ΔΕΗ και Ελ. Βελ.