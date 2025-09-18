Ο Κ.Μ, οι παράγοντες, οι ΚασελοΝικολάκηδες και το Πίρι Ρέις, η λειψυδρία στην Αθήνα, τα βλαστοκύτταρα του Ντουμπάι, η Blackrock και το ενδιαφέρον για ΔΕΗ και Ελ. Βελ.
Χαίρετε, πολύ προσεκτικός ήταν στη χθεσινή πρώτη συνέντευξή του χθες ο Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ στον Antenna (Χατζηνικολάου)
Έριξε μια για το καλό ότι πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να εύχεται να… εκλέξουν οι παράγοντες. Γιατί μάλλον είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να επανεκλεγεί αφού οι αποκαλούμενοι αυτοί παράγοντες έχουν ένα αλάνθαστο ένστικτο να κάνουν λάθος! Από το 2023 και μετά είδαμε ολίγον «έτοιμο Νίκο», μετά Κασσελάκη, τώρα Τσίπρα εκτός και Δένδια εντός, γενικώς η ανάγκη φιλοτιμία. Να σημειώσω ότι οι δύο τελευταίοι… κάτι έχουν ψιλιαστεί ότι δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά τι να κάνουν κιόλας. Σημείωσα με προσοχή ότι δεν είπε τίποτα για Καραμανλή και Σαμαρά γιατί τα είπαμε από χθες… ήπια, σιγούλια σιγούλια που λένε.
ΚΥΣΕΑ - Πίρι Ρέις
-Δεν άρεσε και πολύ στο Μ.Μ ο πολεμικός τόνος των διαρροών για τη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που ξεκίνησε κατά παράδοση χωρίς πρότερη ενημέρωση και συνδέθηκε με το Πίρι Ρέις που δεν έχει βγει ακόμα από το λιμάνι της Σμύρνης. Και δεν άρεσε κυρίως γιατί δόθηκε ένας σκληρός τόνος ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την άλλη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Ένα ραντεβού που μοιάζει να είναι από τα πιο κρίσιμα αυτής της περιόδου, καθώς δεν έχει ουσιαστικό «δια ταύτα», όπως άλλες συναντήσεις. Και μένει να φανεί αν θα δώσει (μικρή) παράταση στα ήρεμα νερά ή μπορεί να σημάνει μια νέα φάση κλιμάκωσης.
Άλλο κλίμα
-Βεβαίως, λίγο πριν ο Δένδιας βγει από το Μ.Μ και πει την ατάκα για το πόσο παλιό είναι το Πίρι Ρέις, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού που έκανε briefing στους διπλωματικούς συντάκτες υιοθετούσε τη διπλωματική γλώσσα, του στυλ «παρακολουθούμε στενά το θέμα» και «η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Κοινώς (ξανά) άλλο κλίμα μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Πενταγώνου... Εγώ να παρατηρήσω δυο πράγματα, το πρώτο είναι ότι τα πλοιάρια αυτά τύπου Πίρι Ρεις δεν ήταν ποτέ… αεροπλανοφόρα για να τα φοβόμαστε, αλλά όλοι ξέρουμε τι δουλειά κάνουν. Και, δεύτερον, προσοχή μην καείς στο ζέσταμα…
Οι ιδέες για τη Λιβύη
-Καταλαβαίνω ότι στη χθεσινή συζήτηση στο ΚΥΣΕΑ, όταν αναλυόταν το θέμα των ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ο Πλεύρης μεταξύ άλλων είπε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί και το σενάριο μιας πιο δυναμικής προβολής ισχύος στη θάλασσα, εφόσον βεβαίως υπάρξει συνέχεια στις αφίξεις. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η εικόνα με τις βάρκες να έρχονται σε Γαύδο και Χανιά δεν είναι κολακευτικές, οπότε και η κυβέρνηση μπορεί να αναθεωρήσει τη στρατηγική της. Απόφαση δεν πάρθηκε και βεβαίως δεν είναι και εύκολη. Να σας πω πάντως ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε χθες ο αρμόδιος για το Λιμενικό υπουργός Βασίλης Κικίλιας που είχε προγραμματισμένο ταξίδι εκτός Ελλάδος.
Ο Γεραπετρίτης και οι "γαλάζιοι" βουλευτές
-Γύρω στις 17:30 χθες το απόγευμα, ένας γνωστός μου είδε μεγάλη κινητικότητα και αρκετά αυτοκίνητα στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς. Ρώτησα και έμαθα ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε καλέσει, σε συνεννόηση με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τους βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική, με 1-2 δικαιολογημένες απουσίες, και η συζήτηση κράτησε πάνω από δύο ώρες εφ' όλης της ύλης. Ελληνοτουρκικά και ο εν γένει ρόλος της Τουρκίας, τα της Λιβύης μετά και την ανακοίνωση της επανέναρξης συζητήσεων για ΑΟΖ με την Τρίπολη, τα ενεργειακά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο ρόλος των ΗΠΑ έπεσαν στο τραπέζι και μου λένε ότι η κουβέντα έγινε σε καλό κλίμα. Άλλωστε, αν κάτι μπορεί να πιστώσει στον Γεραπετρίτη είναι ότι ενημερώνει τακτικά τα κόμματα και τους βουλευτές της ΝΔ εν προκειμένω.
Λειψυδρία-εφιάλτης-εκλογές
-Ας αφήσουμε την επικαιρότητα τώρα για ένα θέμα που όπως εξελίσσεται κι αν δεν εκτιμηθεί σωστά και δεν αντιμετωπιστεί τους επόμενους 12-18 μήνες θα σκάσει στα χέρια της κυβέρνησης και μάλιστα κατά την περίοδο εκλογών. Πρόκειται για τη λειψυδρία κυρίως στην πρωτεύουσα, η οποία με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς και προβλέψεις, δηλαδή, αν βρέξει ή χιονίσει περισσότερο από φέτος και πέρυσι τότε θα τη… βγάλουμε ίσα ίσα το 2026, όχι όμως και το 2027. Το πρόβλημα κατά τους ειδικούς είναι τρομερό, η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες συζητήσεις να αναλάβει τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης η ΔΕΗ (ή και η ΔΕΗ) αλλά πέραν αυτού του προβλήματος το μείζον θέμα είναι η Αθήνα. Και εκεί χρειάζονται άμεσες λύσεις γιατί όπως μου λένε δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Νερό με το δελτίο στην Αθήνα εν έτει 2026 - ή 2027;
Blackrock για ΔΕΗ και Ελ. Βελ.
-Φεύγουμε από τα δυσάρεστα και πάμε στα ευχάριστα τα οποία είναι επιχειρηματικά και μπορεί να μη συμβούν, γιατί μιλάμε για μπίζνες δισεκατομμυρίων, άρα ποτέ αυτά δεν είναι εύκολα deals. Λοιπόν, τις ημέρες αυτές που βρίσκονταν στην Αθήνα εκπρόσωποι της Blackrock και συνάντησαν πολλούς αρμόδιους παράγοντες, εκδήλωσαν σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον να επενδύσουν στη ΔΕΗ καθώς και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θεωρώ δύσκολο και το ένα και το άλλο γιατί άλλωστε δεν είναι και θέμα κυβερνητικό, αλλά εσείς κρατήστε το μεγάλο ενδιαφέρον ενός πανίσχυρου επενδυτικού οργανισμού όπως η Blackrock με άριστες σχέσεις με το σύστημα Τραμπ στις ΗΠΑ.
Οι επιχειρηματίες που πάνε Ντουμπάι για... βλαστοκύτταρα
-Κι επειδή Πίρι Ρέις, λειψυδρία, Βlackrock, κ.λπ. είναι βαριά θεματολογία, αλλάζω κλίμα και περνώ σε ένα πιο ανάλαφρο θέμα. Όλη η κοσμική Αθήνα και μαζί τους ορισμένοι επώνυμοι επιχειρηματίες ταξιδεύουν τελευταία μετά μανίας στο Ντουμπάι. Όχι για να χαρούν τις πολυτέλειες που προσφέρει ο αραβικός προορισμός, αλλά επειδή στο Ντουμπάι βάζουν ελεύθερα βλαστοκύτταρα χωρίς πολλές διαδικασίες και γραφειοκρατία. Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα βοηθούν στην αναζωογόνηση του οργανισμού και εν πάση περιπτώσει θεωρείται ότι βοηθούν από την καταπολέμηση της φαλάκρας και του καταρράκτη μέχρι της οστεοπόρωσης και του διαβήτη. Οι κακές γλώσσες λένε ότι από τον επιχειρηματικό κόσμο οι πιο συχνοί ταξιδιώτες στο Ντουμπάι για θεραπείες με βλαστοκύτταρα είναι δύο επώνυμοι και επιτυχημένοι businessman, αμφότεροι κάτοικοι Νοτίων προαστίων, γνωστοί κατά καιρούς για την αδυναμία τους στο άλλο φύλο, οι οποίοι τυγχάνει να έχουν νέες (πολύ) νέες γυναίκες. Ο ένας δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον κλάδο της ναυτιλίας και εντυπωσιάζει πώς στα εβδομήντα φεύγα διατηρείται τόσο καλά. Ο άλλος που πλησιάζει τα εβδομήντα είναι πολύ επιτυχημένος στον τομέα του εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων, αν και η πορεία της μετοχής του έχει απογοητεύσει τους μετόχους του.
Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, η Ελευσίνα και το Μεγάλο Λιμάνι
-Η έλευση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα, που είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μέλους της νέας κυβέρνησης Τραμπ στη χώρα μας, συνεχίζει να αφήνει απόνερα. Πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις φωτογραφίσεις με χαμόγελα, πίσω από τις κλειστές πόρτες υπήρχε και κρυφή ατζέντα. Γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που δεν λέγονται αλλά γίνονται». Πάμε παρακάτω. Σε συναντήσεις με ολιγομελείς παρουσίες, ο Αμερικάνος υπουργός μαθαίνω ότι έριξε στο τραπέζι το θέμα του λιμανιού του Πειραιά και των Κινέζων της Cosco. H υπόθεση υποβόσκει εδώ και καιρό και ο Ντάγκαν το έφερε εις γνώσιν των αρμοδίων. Οι Αμερικάνοι μαθαίνω ότι ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για τα logistics και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ίσως δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέραμε προσφάτως, ότι η κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που ήδη έχει εγκρίνει κονδύλι 125 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στα συγκεκριμένα ναυπηγεία, θα βάλει κι άλλο χρήμα για περαιτέρω ανάπτυξη της Ελευσίνας. Υπό το νέο πρίσμα για τον Πειραιά στόχος των Αμερικάνων μέσω της DFC είναι η ανάδειξη της Ελευσίνας σε κόμβο που θα υποστηρίζει τη ναυτιλία, την ενεργειακή μετάβαση μέσω τεχνολογιών αιχμής, την υποστήριξη του συμμαχικού στόλου και ανάπτυξη στρατηγικού logistics για την εμπορική ναυτιλία, τα αμυντικά θέματα και τα ενεργειακά.
Ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος στον ΟΛΠ
-Επ' ευκαιρία να αναφέρω πως μαθαίνω, από τις πηγές μου, ότι αν όχι σήμερα, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος στον ΟΛΠ. Βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και σκοπό έχει να βάλει σε μία σειρά τις εκκρεμότητες σε μία περίεργη περίοδο για το λιμάνι και την Cosco, με τους Αμερικάνους να καιροφυλακτούν. Επίσης, μου λένε ότι οι υποχρεωτικές -βάσει σύμβασης- επενδύσεις έχουν καθυστερήσει να υλοποιηθούν και εκεί ίσως παιχτεί το επόμενο επεισόδιο των αμερικανο-σινικών σχέσεων. Οψόμεθα.
Η "αναγέννηση" της Σταδίου φέρνει την Primark
-"Μήλον της έριδος" φέρεται να έχει γίνει το μεγάλο ακίνητο επί της Σταδίου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το πολυκατάστημα Fokas και αργότερα η Brown ήθελε να μετατρέψει σε ξενοδοχείο. Σύμφωνα με επιχειρηματία του κλάδου ένδυσης, το ισραηλινό group υπαναχώρησε, με αποτέλεσμα ο e-ΕΦΚΑ να προγραμματίζει την επανεκκίνηση διαδικασίας για μίσθωσή του. Δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο κτήριο τελικά δεν εγκρίθηκε άδεια για ενδεχόμενη χρήση του ως ξενοδοχείου, θεωρείται βέβαιον πως ο υποψήφιος αγοραστής θα προέρχεται από τον ευρύτερο κλάδο ένδυσης-μόδας. Προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει η "αναγέννηση" της περιοχής (από την αρχή της Σταδίου), με τα επικείμενα εγκαίνια του Food Center/Αρσάκειο να υπολογίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου, τη ριζική ανακαίνιση των κτηρίων της Alpha Bank (προς την Κλαυθμώνος), εξέλιξη που δεν αφήνει αδιάφορους διάφορους επιχειρηματίες. Οπως και 2-3 ξένα brands, που επενδύουν στην ανάδειξη της Αθήνας ως city break προορισμό και αναζητούν κτήρια, εγκαταστάσεις στην περιοχή. Πράγματι, σύμφωνα με τον ίδιο επιχειρηματία, η γνωστή αλυσίδα Primark έχει δείξει το επενδυτικό της ενδιαφέρον για την αγορά της πρωτεύουσας, και ειδικά στο κέντρο (Σύνταγμα-Ομόνοια).
Τα «σύννεφα» και το rebranding για Βάρδα
-Αντιμέτωπη με… κλοιό πλειστηριασμών βρίσκεται η ιστορική εταιρεία ένδυσης «Βάρδας». Μόνο χθες, Τετάρτη, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τρία σφυριά για ακίνητα της εταιρείας (γραφεία, καταστήματα) στο Πικέρμι, το Χαλάνδρι, την Κάντζα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πλειστηριασμοί αυτοί, με επισπεύδοντες ιδιώτες και όχι τράπεζες ή servicers, έχουν προγραμματιστεί για την 1η και την 30ή Οκτωβρίου, αλλά μέχρι τότε είναι ενδεχόμενο να υπάρξει αναστολή τους. Γενικότερα όμως, η εμβληματική εταιρεία, με διαδρομή από τα τέλη της δεκαετίας του ’30, κουβαλάει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, λόγω των διαδοχικών κρίσεων, όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί στρέφονται σε βάρος της «Γενική Κατασκευαστική Ενδυμάτων Α.Ε.» η οποία βρίσκεται σε «λύση-εκκαθάριση», με εκκαθαριστή τον επί χρόνια επικεφαλής της Θεόδωρο Βάρδα. Η εταιρεία, με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2023, είχε συσσωρευμένες ζημίες 17,13 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια και σύνολο υποχρεώσεων ύψους 46,8 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται «αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν ρυθμισθεί και πληρώνονται με δόσεις συνολικού ποσού 1,36 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δανεισμού μέσω τραπεζών καθόσον έχει υψηλό δανεισμό, ρυθμισμένο με νέες συμβάσεις, τον οποίο όμως δεν εξυπηρετεί». Ακόμη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 επιδόθηκε στην εταιρεία Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής του Πρωτοδικείου του Wedding του Βερολίνου της Γερμανίας. «Μετά από αυτό το γεγονός δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων της εταιρείας και απολύθηκε το σύνολο του προσωπικού. Παρά τα πιο πάνω γεγονότα η διοίκηση είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τη λειτουργία της εταιρείας με πωλήσεις επί παρακαταθήκη μέσω τρίτων» τονίζεται. Την ίδια ώρα πάντως, η ιστορική φίρμα πρόσφατα σήκωσε νέες ταμπέλες στο πλαίσιο του… δικού της rebranding, και συνεχίζει να δίνει το «παρών» στην αγορά με την επωνυμία “Varda”,ουσιαστικά μέσω της εταιρείας Ν & Τ Βάρδα Ι.Κ.Ε., την οποία τρέχει η επόμενη γενιά, δηλαδή οι κόρες του Θ. Βάρδα, Ναταλία και Τατιάνα. Η εταιρεία διαθέτει 12 καταστήματα και το e-shop, ενώ καταγράφει θετικές οικονομικές επιδόσεις με αυξανόμενο τζίρο και κέρδη.
110 αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων
-Περισσότεροι από 110 αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων -πρέπει να είναι αριθμός ρεκόρ- συμμετείχαν χθες στην ενημερωτική βιντεοκλήση για το νέο Ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οποίο θα έχει 7ετή διάρκεια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα προσφέρει επιτόκιο λίγο μεγαλύτερο του 3% (σήμερα το 7ετές κρατικό ομόλογο της Ελληνικής Δημοκρατίας προσφέρει 2,9%). Θα αντληθούν από 350 έως 500 εκατ. ευρώ με ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση του ομολόγου στο Χρηματιστήριο προσδιορίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, θα καλυφθούν σε ποσοστό 30% από ιδιώτες επενδυτές.
Ο Γιουρούκος και το σπίτι του 1 εκατομμυρίου στο Χωριό
-Φίλος που βρέθηκε πριν από κάποιες ημέρες στην Κίμωλο έπεσε πάνω σε συζήτηση που αφορούσε τον εφοπλιστή Γιώργο Γιουρούκο. Σύμφωνα με τα όσα μου μετέφερε, ο G.Υ. αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι, αρχοντικό θα το λέγαμε, στο Χωριό. Όταν ρώτησα πώς λένε το χωριό, μου είπε ο φίλος ότι η Κίμωλος είναι το μόνο κυκλαδονήσι που τη Χώρα (την πρωτεύουσα) την αποκαλούν Χωριό. Το τίμημα ακούστηκε ότι ίσως ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Ο εφοπλιστής δείχνει ότι έχει αγαπήσει το νησί. Άμεσα προχώρησε σε δωρεές με κοινωνικό πρόσημο. Ανάλαβε τα έξοδα για την αποκατάσταση ορισμένων τμημάτων του κεντρικού σχολικού κτηρίου, ενώ έκανε δώρο και όλα τα κλιματιστικά. Όπως μου είπαν ήρθε σε επαφή και με το Αφεντάκειο Ίδρυμα Κιμώλου, το οποίο αναμένεται σύντομα να λειτουργήσει Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Aegean: Oι Ισραηλινοί και το cash flow
-Μια από τις αναφορές του Ευτύχη Βασιλάκη ξεχώρισε στο κλείσιμο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης της Aegean με τους αναλυτές. Αφού τόνισε πως παραμένει προσεκτικά αισιόδοξος για την πορεία στα επόμενα τρίμηνα, εστίασε στα cash flows της αεροπορικής εταιρείας. Η αναφορά ήταν σαφής καθώς χθες η μετοχή της Aegean δέχθηκε πιέσεις (έκλεισε με απώλειες 2,84%) καθώς ορισμένοι επενδυτές έδωσαν περισσότερο βάρος στη λειτουργική επίδοση (πωλήσεις σταθερές σε ετήσια βάση, EBITDA -2% ετησίως) που επηρεάστηκε από τον ανταγωνισμό (αύξηση χωρητικότητας από σημαντικό αριθμό αεροπορικών προς Ελλάδα) και την κρίση στη Μέση Ανατολή (αναστολή πτήσεων προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία τον Μάιο-Ιούνιο), παρά στο καθαρό αποτέλεσμα που ενισχύθηκε κατά 24% ετησίως, κυρίως λόγω συναλλαγματικών κερδών 22 εκατ. από την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, αλλά και από την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Σημειωτέον πως με βάση τα αποτελέσματα, οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 424 εκατ. ευρώ επίσης στο τέλος Ιουνίου, από 385 εκατ. στο τέλος του 2024. Το θέμα, ωστόσο, είναι πως η Aegean έχει μπροστά της το παραδοσιακά πολύ καλό τρίτο τρίμηνο, στο οποίο εκτός από το ευρώ που θα συνεχίσει να ενισχύεται και το χαμηλό πετρέλαιο, περιλαμβάνει το peak του καλοκαιριού και, φυσικά, τα δρομολόγια σε Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμμάν και το Ερμπίλ που σταδιακά από το μέσα Ιουλίου αποκαταστάθηκαν, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο οι πτήσεις είχαν ανασταλεί αναγκαστικά λόγω των γνωστών συμβάντων στην περιοχή. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος, ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε πως η Aegean είχε εννέα πτήσεις από τη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά, καθώς και διάφορές ανταποκρίσεις σε άλλους προορισμούς από την Αθήνα, οι οποίες χάθηκαν όταν έγινε η αναγκαστική αναστολή. Παρά τις δυσκολίες η Aegean κατάφερε να έχει αύξηση εσόδων υψηλότερα από τον μέσο όρο της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο και έχει μπροστά της ένα, όπως όλα δείχνουν, ισχυρό τρίτο τρίμηνο. Επίσης, η ζήτηση εξακολουθεί και κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με τις πληρότητες να είναι στο 85% το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ οριακά χαμηλότερα αναμένεται και το μέσο έσοδο ανά πτήση για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Στο πλαίσιο αυτό η NBG Securities διατήρησε στα 19,20 ευρώ την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean με σύσταση outperform, ήτοι 40% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.
Επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές - Προτεραιότητα η Αλεξανδρούπολη
-Το νεοσύστατο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) που θα λειτουργήσει ως επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου, έχει το πλεονέκτημα πως παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προωθήσει μεγάλα έργα που θα υλοποιήσουν άνθρωποι και φορείς της αγοράς. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες η πρώτη μεγάλη κίνηση του HIIF θα εκδηλωθεί στις λιμενικές υποδομές και ιδιαίτερα στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το οποίο φαίνεται πως οδεύει σε μεγάλο διαγωνισμό Hub. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει όχι μόνον επενδύσεις στο λιμάνι αλλά και σε αεροδρόμιο και εκτάσεις για logistics. Με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών θέλει να κινητοποιήσει συνολικά επενδύσεις 1 δισ. ευρώ.
Γιατί διολίσθησε μετοχή της Credia Bank
-Το Χρηματιστήριο Μάλτας (Malta Stock Exchange, MSE) έχει την έδρα του στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Βαλέτα (Valletta), στο κτίριο "Garrison Chapel" στην περιοχή Castille Place. Εκεί λοιπόν, η μετοχή της HSBC Mάλτας είχε πέσει σε χαμηλό 18 μηνών στο 1,31 ευρώ αφού κάποιοι προσδοκούσαν ότι το 70% της τράπεζας θα πωληθεί έναντι 300 εκατ. ευρώ. Η πτώση της μαλτέζικης τράπεζας ουδόλως δικαιολογεί τη χθεσινή ξαφνική πτώση (-7,64%) της CrediaBank που κατάφερε να πληρώσει 200 εκατ. ευρώ για το 70% της HSBC Malta. Επιπλέον, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας είναι υπερσυγκεντρωμένη αφού το 57,6% του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται από τη Thrivest και 36,16% στο ΤΧΣ. Επειδή οι δύο αυτοί μέτοχοι (93,7%) δεν έχουν λόγο να πουλήσουν και γενικώς αυτή την εποχή δεν δραστηριοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά, προφανώς η χθεσινή πτώση μάλλον έχει πολύ βραχυπρόθεσμους στόχους. Άλλωστε η μετοχή της CrediaBank το τελευταίο τρίμηνο καταγράφει κέρδη +102% και από την αρχή του χρόνου +128%.
Ο ΤΙΤΑΝας δεν περνάει καλά
-Μπορεί να φταίει η απότομη διολίσθηση της ισοτιμίας του δολαρίου (1,1850 το δολάριο έναντι 1 ευρώ). Μπορεί να μην άρεσε στους επενδυτές η απώλεια καθαρών κερδών της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, από την πώληση της τουρκικής θυγατρικής. Μπορεί να μην ευνοεί το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Γεγονός όμως είναι ότι από τις 10 Φεβρουαρίου που η μετοχή του ΤΙΤΑΝα είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο των 45,8 ευρώ, τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Στις 7 Απριλίου («Μαύρη Δευτέρα» για τις αγορές) η μετοχή είχε κατρακυλήσει στα 35,6€ μετά σκαρφάλωσε ψηλότερα στα 42,3 ευρώ στις 28 Μαΐου όταν έκοψε το μέρισμα των 3 ευρώ/μτχ το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει και τώρα βολοδέρνει στα 36,5 ευρώ. Την ίδια στιγμή στο Χρηματιστήριο Παραγώγων περισσότερα από 400 συμβόλαια δίνουν ένα επιπλέον discount της τάξης του 1% και πλέον. Τα λειτουργικά κέρδη εξαμήνου εμφανίζονται ανοδικά (+2%) αλλά τα καθαρά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν έντονα λόγω της ζημίας από την πώληση της Adocim στην Τουρκία, αυξημένων αποσβέσεων και υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας (Titan America). Ο ΤΙΤΑΝ έχει κατρακυλήσει στην 14η θέση του χρηματιστηρίου μας από πλευράς κεφαλαιοποίησης (2,8 δισ. ευρώ).
Διστακτικότητας και ανασφάλειας το ανάγνωσμα
-Μια ξαφνική εντολή αγοράς 2,6 εκατ. μετοχών της Alpha Bank η οποία εμφανίστηκε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης και μετά από μερικά δευτερόλεπτα… εξαφανίστηκε από τα τερματικά, είναι ενδεικτική του κλίματος που επικράτησε χθες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αύριο έχουμε τριπλό κλείσιμο Συμβολαίων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων (triple witching Σεπτεμβρίου - κλείνουν ΣΜΕ σε Δείκτες και μετοχές ταυτόχρονα) και ελλείψει δυναμικού αγοραστικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, η χρηματιστηριακή αγορά αναλίσκεται σε κινήσεις βραχυπρόθεσμης τακτικής και κάλυψης βασικών αναγκών. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 245 εκατ. ευρώ, με τα 47 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις 2.020 μονάδες, με κλείσιμο στο -0,67%, αλλά στη διάρκεια της συνεδρίασης είχε τρομάξει την αγορά ακόμη και με πτώση -1,17% κάτω από τις 2.010 μονάδες. Στο κλείσιμο δεν υπήρχε τραπεζική μετοχή με θετικό πρόσημο, ενώ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η μεγάλη πτώση της Aegean (-2,84%) στα 13,7€, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,96%), της ΔΕΗ (-1,27%) στα 14€, της Elvalhalcor (-1,25%) στα 2,76€, της Jumbo (-1,08%) στα 31,4€, του ΟΠΑΠ (-0,97%) στα 19,48€. H Metlen αντέδρασε με κέρδη +0,60% στα 52,7 ευρώ.
Το φορτίο του Ιδιωτικού Χρέους βαραίνει την κυβέρνηση Τραμπ
-Το Ομοσπονδιακό Χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά τα 37 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το χρέος των νοικοκυριών όμως έφτασε σε ύψος ρεκόρ 18,7 τρισεκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενήλικας στις ΗΠΑ χρωστά περίπου 63.000 δολάρια. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα καταναλωτικά δάνεια εκτινάχθηκαν τον Ιούλιο κατά +16 δισ. δολάρια, στα 5,06 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τους τελευταίους 5 μήνες, η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά +103 δισ. δολάρια. Το ανακυκλούμενο χρέος (πιστωτικές κάρτες), αυξήθηκε +10 δισ.$ σε 1,31 τρισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2024. Η μη ανακυκλούμενη πίστωση, η οποία περιλαμβάνει δάνεια αυτοκινήτων και φοιτητικών δανείων, αυξήθηκε κατά +6 δισ. $, στο ρεκόρ των 3,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες αυξάνεται, ειδικά στα χρέη πιστωτικών καρτών και φοιτητικών δανείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 10,2% του συνολικού φοιτητικού χρέους εμφανίζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, με βάση στοιχεία του δευτέρου τριμήνου 2025.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
