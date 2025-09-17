Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχεια στη διόρθωση με το βλέμμα στη Fed

Η Εθνική Τράπεζα (NBG) και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την αποδέσμευση της σχέσης bancassurance με την Εθνική Ασφαλιστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε συνεργασίες με άλλες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, με σχετικές εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.Παράλληλα, όπως έγραψε το newmoney, η Macquarie βρίσκεται σε συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές σχετικά με το 49% που κατέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, μια κίνηση που δεν επηρεάζει τον επιχειρησιακό έλεγχο της ΔΕΗ, αλλά μπορεί να δώσει θετικό σήμα για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και να αναδείξει το διατηρούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές υποδομές.Τα φώτα πέφτουν και στη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά ετών, έως 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί στους επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και θα εισαχθεί στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, η τελική απόδοση και το κουπόνι θα καθοριστούν στις 25 Σεπτεμβρίου, με διακανονισμό και κατανομή ομολόγων στις 29 Σεπτεμβρίου και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου.Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, Cenergy και Lamda Development ανακοινώνουν σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, τις επιδόσεις α’ εξαμήνου 2025, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας και περιθωρίων.Όπως εκτιμά η Eurobank Equities, η Cenergy αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου στα 152,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2025, αυξημένο κατά 27% σε σχέση με πέρυσι, με έσοδα 953 εκατ. ευρώ (+17% ετησίως). Το περιθώριο κερδοφορίας εκτιμάται στο 16%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η ισχυρή επίδοση οφείλεται στη σταθερή ζήτηση για καλώδια μεσαίας και χαμηλής τάσης στην ΕΕ, αλλά και στην αποτελεσματική εκτέλεση έργων υψηλής τάσης, ενισχυμένη από την πλήρη λειτουργία της μονάδας Fulgor.Συγκεκριμένα, ο κλάδος καλωδίων εκτιμάται ότι θα εμφανίσει προσαρμοσμένο EBITDA 105,6 εκατ. ευρώ (+33% ετησίως) με περιθώριο 16,1%. Στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων, η εταιρεία συνεχίζει να υπεραποδίδει, χάρη στο ανώτερης ποιότητας ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων. Σε επίπεδο κάτω του EBITDA, οι χαμηλότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες (-10% ετησίως) αναμένεται να ενισχύσουν τα κέρδη προ φόρων στα 105,8 εκατ. ευρώ (+45%) και τα καθαρά κέρδη στα 82,9 εκατ. ευρώ (+47%).Αντίστοιχα, η Lamda Development προβλέπεται να εμφανίσει σημαντική βελτίωση, με προσαρμοσμένο EBITDA α’ εξαμήνου στα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 42 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της συνεισφοράς του Ελληνικού κατά το β’ τρίμηνο 2025, αλλά και σε κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογές και λοιπές αποτιμήσεις (έναντι 11 εκατ. πέρυσι).Τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου υπολογίζονται στα 20 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -19 εκατ. το 2024, λόγω του θετικού αποτελέσματος του Ελληνικού. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,450 δισ. ευρώ, ή 8,38 ευρώ/μετοχή, από 8,28 ευρώ/μετοχή στο τέλος του 2024.Στις διεθνείς αγορές, τόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όσο και η Wall Street έχουν μεικτά πρόσημα στους δείκτες, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων.