Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχεια στη διόρθωση με το βλέμμα στη Fed
Οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται επιφυλακτικά με εμφανή διάθεση κατοχύρωσης κερδών – Ισχυρές απώλειες για Credia Bank, Αegean
Με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στις σημερινές αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική της Fed, αλλά και τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας, το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε… υπερευαισθησία έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με τα περισσότερα blue chips στο κόκκινο.
Παρότι οι απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ήταν εντονότερες, τελικώς ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει στις 2.019,26 μονάδες, με πτώση -0,69%.
Στην επιμέρους κίνηση των μετοχών, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Credia Bank στον απόηχο της εξαγοράς της HSBC Μάλτας και η Αegean παρά τα ισχυρά αποτελέσματα 6μήνου τα οποία ενισχύθηκαν όμως από την πορεία του ευρώ/δολαρίου και την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου.
Το υψηλό τις ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.036,52 μονάδες και το χαμηλό στις 2.009,36. Ο τζίρος των συναλλαγών ξεπέρασε τα 260 εκατ. ευρώ.
Ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση -0,71%, ο Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης -0,54% , ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε -0,71% στις 2.187,23 μονάδες
Ανοδικά κινήθηκαν 23 μετοχές, αμετάβλητοι παρέμειναν 9 τίτλοι πτωτικά κινήθηκαν 93 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Ιατρικό Αθηνών +3,26% στα 2,22 ευρώ και Optima +0,96% στα 8,40 ευρώ.
Πτώση σημείωσαν οι Αegean -2,84% στα 13,7 ευρώ, Credia Bank -8,11 στα 1,54 ευρώ και Jumbo -1,08% στα 31,14 ευρώ.
Οι συστημικές τράπεζες κινήθηκαν καθοδικά και πιο συγκεκριμένα: Alpha Bank (-1,66% στα 3,37 ευρώ), ΕΤΕ (-1,41% στα 11,85 ευρώ), Τράπεζα Πειραιώς (-0,89% στα 6,89 ευρώ) και Eurobank (-0,16% στα 3,2 ευρώ).
Επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στη δημοπρασία των 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς οι προσφορές των επενδυτών προσέγγισαν το 1 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ στη δημοπρασία των 10ετών ομολόγων (3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035) υποβλήθηκαν προσφορές 941 εκατ. ευρω, με αποτέλεσμα το δημοπρατούμενο ποσό να καλυφθεί 3,76 φορές. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,26%.
Στις εταιρικές εξελίξεις, χθες το βράδυ η CrediaBank επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε συμφωνία δικαιώματος πώλησης (put option) με την HSBC για την εξαγορά του 70,03% των μετοχών της HSBC Malta, έναντι 200 εκατ. ευρώ, με υποχρεωτική δημόσια πρόταση στα 1,44 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα ακολουθήσει, και με στόχο την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων.
Η Εθνική Τράπεζα (NBG) και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την αποδέσμευση της σχέσης bancassurance με την Εθνική Ασφαλιστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε συνεργασίες με άλλες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, με σχετικές εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.
Παράλληλα, όπως έγραψε το newmoney, η Macquarie βρίσκεται σε συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές σχετικά με το 49% που κατέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, μια κίνηση που δεν επηρεάζει τον επιχειρησιακό έλεγχο της ΔΕΗ, αλλά μπορεί να δώσει θετικό σήμα για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και να αναδείξει το διατηρούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές υποδομές.
Τα φώτα πέφτουν και στη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά ετών, έως 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί στους επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και θα εισαχθεί στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, η τελική απόδοση και το κουπόνι θα καθοριστούν στις 25 Σεπτεμβρίου, με διακανονισμό και κατανομή ομολόγων στις 29 Σεπτεμβρίου και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου.
Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, Cenergy και Lamda Development ανακοινώνουν σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, τις επιδόσεις α’ εξαμήνου 2025, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας και περιθωρίων.
Όπως εκτιμά η Eurobank Equities, η Cenergy αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου στα 152,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2025, αυξημένο κατά 27% σε σχέση με πέρυσι, με έσοδα 953 εκατ. ευρώ (+17% ετησίως). Το περιθώριο κερδοφορίας εκτιμάται στο 16%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η ισχυρή επίδοση οφείλεται στη σταθερή ζήτηση για καλώδια μεσαίας και χαμηλής τάσης στην ΕΕ, αλλά και στην αποτελεσματική εκτέλεση έργων υψηλής τάσης, ενισχυμένη από την πλήρη λειτουργία της μονάδας Fulgor.
Συγκεκριμένα, ο κλάδος καλωδίων εκτιμάται ότι θα εμφανίσει προσαρμοσμένο EBITDA 105,6 εκατ. ευρώ (+33% ετησίως) με περιθώριο 16,1%. Στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων, η εταιρεία συνεχίζει να υπεραποδίδει, χάρη στο ανώτερης ποιότητας ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων. Σε επίπεδο κάτω του EBITDA, οι χαμηλότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες (-10% ετησίως) αναμένεται να ενισχύσουν τα κέρδη προ φόρων στα 105,8 εκατ. ευρώ (+45%) και τα καθαρά κέρδη στα 82,9 εκατ. ευρώ (+47%).
Αντίστοιχα, η Lamda Development προβλέπεται να εμφανίσει σημαντική βελτίωση, με προσαρμοσμένο EBITDA α’ εξαμήνου στα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 42 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της συνεισφοράς του Ελληνικού κατά το β’ τρίμηνο 2025, αλλά και σε κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογές και λοιπές αποτιμήσεις (έναντι 11 εκατ. πέρυσι).
Τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου υπολογίζονται στα 20 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -19 εκατ. το 2024, λόγω του θετικού αποτελέσματος του Ελληνικού. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,450 δισ. ευρώ, ή 8,38 ευρώ/μετοχή, από 8,28 ευρώ/μετοχή στο τέλος του 2024.
Στις διεθνείς αγορές, τόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όσο και η Wall Street έχουν μεικτά πρόσημα στους δείκτες, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων.
