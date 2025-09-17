Τα επόμενα γήπεδα θα είναι εξωπραγματικά – Το ένα θα έχει 115.000 θέσεις

Κλείσιμο

Η ευρηματικότητα και η ευφυΐα των αρχιτεκτόνων συγκεντρώνονται στα νέα στάδια που σχεδιάζονται από φημισμένα γραφεία διεθνούς εμβέλειας. Από το ημιδιάφανο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Hangzhou της Κίνας μέχρι το κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο Eco Park Stadium στη Μεγάλη Βρετανία, οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις συνδυάζουν υψηλού επιπέδου design, τεχνολογία αιχμής και βιωσιμότητα.Jacksonville Jaguars – NFL Stadium of the Future, Tζάκσονβιλ, ΗΠΑΤην ανάπλαση του EverBank Stadium της ομάδας του NFL Jacksonville Jaguars, ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, ανέλαβε το διεθνές γραφείο αρχιτεκτονικής και μηχανικής HOK. Το υπάρχον στάδιο θα μεταμορφωθεί με κυματιστή, ανακλαστική επένδυση που θα καλύπτεται από διαφανή μεμβράνη. Ο περιβάλλοντας χώρος εμπνέεται από τον φυσικό πλούτο της Φλόριντα: τις παραλίες, τους υγρότοπους, τους βάλτους και τα καταπράσινα τοπία. Οι φίλαθλοι θα εισέρχονται μέσα από ένα υποτροπικό πάρκο, που θα οδηγεί στο υπερυψωμένο κεντρικό φουαγιέ με πανοραμική θέα στην πόλη και τον ποταμό.Eco Park Stadium – Zaha Hadid Architects, Strοud, ΑγγλίαΗ αρχιτεκτονική ομάδα Zaha Hadid ανέλαβε τον σχεδιασμό του γηπέδου της ποδοσφαιρικής ομάδας Forest Green Rovers. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο, το Eco Park Stadium θα βρίσκεται στην κωμόπολη Stroud -“το καλύτερο μέρος για να ζεις στη Βρετανία”, σύμφωνα με τους Sunday Times – και φιλοδοξεί να γίνει το «πιο πράσινο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο». Το στάδιο θα αποτελεί το επίκεντρο του Eco Park, μιας ανάπτυξης 100 εκατομμυρίων στερλινών που θα περιλαμβάνει, πέρα από αθλητικές εγκαταστάσεις, επιστημονικό αθλητικό κέντρο και «πράσινο» τεχνολογικό πάρκο. Πίσω από το έργο βρίσκεται η βρετανική Ecotricity, εταιρεία-πρωτοπόρος στην πράσινη ενέργεια με έδρα το Stroud.Hangzhou International Sports Centre – Zaha Hadid Architects, Hangzhou, ΚίναΆλλο ένα κολοσσιαίο έργο με την υπογραφή του στούντιο της θρυλικής αρχιτέκτονα που έμεινε στην ιστορία για τα φουτουριστικά, ρευστά σχέδιά της. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο 60.000 θέσεων, κλειστή αρένα 19.000 θέσεων για μπάσκετ και συναυλίες, καθώς και κέντρο υγρού στίβου με δύο πισίνες 50 μέτρων. Οι αρχιτέκτονες εμπνεύστηκαν από τις κλιμακωτές φυτείες τσαγιού της περιοχής του Hangzhou και σχεδίασαν ένα εμβληματικό στάδιο, με τις κερκίδες να σχηματίζουν κυματισμούς στην πρόσοψη, η οποία θα επενδυθεί με περσίδες, προσδίδοντας ημιδιαφάνεια και σκίαση στο γήπεδο.Stade Hassan II-Populous, Καζαμπλάνκα, ΜαρόκοΤο ποδοσφαιρικό γήπεδο που σχεδιάζει η Populous σε συνεργασία με το παρισινό αρχιτεκτονικό γραφείο Oualalou + Choi στην Καζαμπλάνκα αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, χωρητικότητας 115.000 θέσεων. Η έμπνευση προήλθε από το «moussem», το παραδοσιακό μαροκινό πανηγύρι που συνδυάζει λατρευτικές εκδηλώσεις, μουσική, χορό και αγορά. Η μεγαλοπρεπής στέγη από αλουμίνιο πλέγμα που δεσπόζει στο δασικό τοπίο, θυμίζει τις παραδοσιακές σκηνές στην έρημο και στηρίζεται σε ένα δακτύλιο με 32 κλιμακοστάσια-πύλες. Βοτανικοί κήποι έχουν διαμορφωθεί πάνω σε ανυψωμένες πλατφόρμες και γύρω από το στάδιο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία χώρου.Prince Mohammed bin Salman Stadium – Populous, Κιντίγια, Σαουδική ΑραβίαΗ διεθνής εταιρεία αρχιτεκτονικής Populous, με γραφεία στο Κάνσας Σίτι, το Λονδίνο και το Μπρισμπέιν, ειδικεύεται στον σχεδιασμό σταδίων και αθλητικών χώρων. Το νέο της έργο στην Κιντίγια φέρει το όνομα του πρωθυπουργού της χώρας και θυμίζει σκηνικό ταινίας επιστημονικής φαντασίας: σκαρφαλωμένο σε λόφο 200 μέτρων, ανατρέπει την παραδοσιακή εμπειρία του σταδίου με απαράμιλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Διαθέτει ανασυρόμενη οροφή, συρόμενο αγωνιστικό χώρο και έναν επίσης ανασυρόμενο γιγαντιαίο LED τοίχο για ζωντανές μεταδόσεις, ταινίες και laser shows. Το στάδιο, που μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μεταμορφωθεί από ποδοσφαιρικό γήπεδο σε θέατρο, θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2034. Θα λειτουργεί όλο τον χρόνο χάρη στις κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις του· μια λίμνη ψύξης κάτω από το στάδιο θα αξιοποιεί το νερό της βροχής για να προ-ψύχει το σύστημα κλιματισμού, μειώνοντας δραστικά την ενεργειακή κατανάλωση.