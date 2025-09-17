Parachute: Η βραβευμένη ελληνική εταιρία γραμματοσειρών που συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Parachute: Η βραβευμένη ελληνική εταιρία γραμματοσειρών που συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς

H Parachute πρωταγωνιστεί στη διεθνή δημιουργική κοινότητα αποσπώντας περισσότερα από 40 βραβεία από κορυφαίους θεσμούς όπως τα Red Dot, European Design Awards, Type Directors Club και German Design Awards

Parachute: Η βραβευμένη ελληνική εταιρία γραμματοσειρών που συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς
Ο Πάνος Βασιλείου σπούδασε Applied Science and Engineering στο University of Toronto. Μετά την αποφοίτηση του, ασχολήθηκε ενεργά με τις τέχνες και τα γράμματα, ενώ ανέπτυξε παράλληλα έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στον Καναδά. Στην Ελλάδα το 2001 ίδρυσε την εταιρεία τυπογραφικών στοιχείων Parachute®, η οποία εκτός των άλλων διατηρεί στρατηγική σχέση ως Creative Partner της εταιρίας Monotype.

