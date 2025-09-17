Τα ονειρεμένα ξενοδοχεία όπου γυρίζεται η διάσημη σειρά White Lotus
Τα ονειρεμένα ξενοδοχεία όπου γυρίζεται η διάσημη σειρά White Lotus
Από τη θάλασσα και τα κύματα που σκάνε στους βράχους και τις εξωτικές εικόνες θα μεταφερθούμε για πρώτη φορά σε αλπικά, χιονισμένα τοπία, όπου μάλλον θα βαφτούν και πάλι κόκκινα
Οι λάτρεις του White Lotus γνωρίζουμε πως στη σειρά του HBO, εκτός από τους πρωταγωνιστές που ενσαρκώνουν βαθύπλουτους τουρίστες, μεγάλος πρωταγωνιστής είναι και το ξενοδοχείο όπου διαδραματίζεται κάθε φορά η δράση. Ειδυλλιακά και παραδεισένια, φιλοξενούν επισκέπτες που με την οικονομική τους επιφάνεια έχουν συνηθίσει να καλύπτουν τα ένοχα μυστικά, τις αδυναμίες και τις ερεβώδεις πτυχές τους ακόμα και στο ωραιότερο θέρετρο με δεκάδες υπαλλήλους να φροντίζουν για κάθε τους ανάγκη. Ολα όμως αποκαλύπτονται κόντρα στο φαντασμαγορικό σκηνικό, το ξενοδοχείο που επιλέγεται κάθε φορά, μία επιλογή κομβικής σημασίας για την πλοκή.
Πεντάστερη πολυτέλεια εντός οθόνης
Η πρώτη σεζόν διαδραματίζεται στο Four Seasons Resort Maui στο Wailea. Το σκηνικό είναι απλώς εκπληκτικό, παραλίες, κύματα που μαγνητίζουν με τον ήχο τους, ηφαιστειακά τοπία, πλούσια τροπική βλάστηση. Το ξενοδοχείο είναι φωτεινό, πεντακάθαρο -οι υπάλληλοι καλωσορίζουν τον κόσμο με γιρλάντες από λουλούδια. Ολα μοιάζουν ιδανικά για τις τέλειες διακοπές. Η ομορφιά τού τοπίου όμως έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αναταραχή που κρύβεται από κάτω: προσωπικές απώλειες, προδοσία, ενοχή, ταξική έχθρα και μια απίστευτη παραπλάνηση μιας πλούσιας γυναίκας που θα προσφέρει φρούδες ελπίδες σε μια υπάλληλο για να τις πάρει πίσω τόσο, μα τόσο αυτονόητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Πεντάστερη πολυτέλεια εντός οθόνης
Η πρώτη σεζόν διαδραματίζεται στο Four Seasons Resort Maui στο Wailea. Το σκηνικό είναι απλώς εκπληκτικό, παραλίες, κύματα που μαγνητίζουν με τον ήχο τους, ηφαιστειακά τοπία, πλούσια τροπική βλάστηση. Το ξενοδοχείο είναι φωτεινό, πεντακάθαρο -οι υπάλληλοι καλωσορίζουν τον κόσμο με γιρλάντες από λουλούδια. Ολα μοιάζουν ιδανικά για τις τέλειες διακοπές. Η ομορφιά τού τοπίου όμως έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αναταραχή που κρύβεται από κάτω: προσωπικές απώλειες, προδοσία, ενοχή, ταξική έχθρα και μια απίστευτη παραπλάνηση μιας πλούσιας γυναίκας που θα προσφέρει φρούδες ελπίδες σε μια υπάλληλο για να τις πάρει πίσω τόσο, μα τόσο αυτονόητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα