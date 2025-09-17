Οικογένεια Εμφιετζόγλου: Διαδοχικά σφυριά και… μυστήρια για τα Ανάβρυτα
Οικογένεια Εμφιετζόγλου: Διαδοχικά σφυριά και… μυστήρια για τα Ανάβρυτα
Οι δύο πλειστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και η μεγάλη διαφορά στην τιμή πρώτης προσφοράς
Με διαδοχικά σφυριά για τη μεγάλη έκταση και το κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή των Αναβρύτων εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη η οικογένεια Εμφιετζόγλου. Μια διαδικασία, ωστόσο, που χαρακτηρίζεται και από αρκετή δόση… μυστηρίου.
Όπως είναι γνωστό, ο ιδιοκτήτης της, κραταιάς άλλοτε, Μηχανικής καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του, έχουν ήδη απωλέσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μέσω πλειστηριασμών για τα χρέη του παρελθόντος. Τελευταίο στη σειρά ήταν ένα ακίνητο του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου στο Νέο Φάληρο, το οποίο βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια φέτος το καλοκαίρι με τιμή 729.001 ευρώ.
Τα δύο σφυριά και οι τιμές εκκίνησης
Την ίδια μέρα βγήκε και το «ανάκτορο» των Αναβρύτων, με επισπεύδουσα την Cepal και με τιμή πρώτης προσφοράς για το 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ίδιο να έχει οριστεί σε 4.815.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για το 100% της κυριότητας, -μαζί με το υπόλοιπο 50% που ανήκει στη σύζυγό του-, η αγοραία αξία, με βάση την κατασχετήρια έκθεση, ήταν στα 10.700.000 ευρώ.
