Ενα ρολόι-θρύλος γεννιέται σε 50 κομμάτια με 715.000 ευρώ έκαστο
Η απόφαση της κορυφαίας γερμανικής φίρμας A. Lange & Söhne να δημιουργήσει κάτι τόσο σπάνιο κλέβει την προσοχή των μεγάλων συλλεκτών και πυροδοτεί το πάθος τους
Ο οίκος A. Lange & Söhne ιδρύθηκε το 1845. Θέλει να γιορτάσει τα 180 χρόνια παρουσίας του στο club της υψηλής ωρολογοποιίας, κυκλοφορώντας ένα σπάνιο επετειακό μοντέλο. Το Minute Repeater Perpetual κρατά την αυστηρή γραμμή των ρολογιών του ανέγγιχτη: μαύρο καντράν, μεταλλικές αποχρώσεις στις γραμμές και τους δείκτες. Παράλληλα είναι επενδεδυμένο με ζηλευτές λειτουργίες, συνδυάζοντας τελειότητα, ακρίβεια και, το προφανές, σημασία στη λεπτομέρεια.
Ένα κομψοτέχνημα κλασικισμού για τον καρπό
Το ρολόι, που παρουσιάστηκε το 2025 στην έκθεση Watches & Wonders, συνδυάζει δύο από τις πιο απαιτητικές λειτουργίες της υψηλής ωρολογοποιίας: το minute repeater και το perpetual calendar. Η minute repeater αναπαράγει την ώρα, τα τέταρτα και τα λεπτά με τρεις διαφορετικές νότες, προσφέροντας πλούσιο και καθαρό ήχο. Οι ειδικά σχεδιασμένοι μηχανισμοί ασφαλείας αποτρέπουν ανεπιθύμητα χτυπήματα ή λανθασμένες ενέργειες κατά τη ρύθμιση του ρολογιού. Το καντράν αποκαλύπτει κάθε λεπτομέρεια με σαφήνεια, ενώ το διάφανο κρύσταλλο ζαφειριού στο πίσω μέρος επιτρέπει την πλήρη θέαση του μηχανισμού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τον χρήστη. Η αισθητική ολοκληρώνεται με μαύρο λουράκι από χειροποίητο δέρμα αλιγάτορα και αναδιπλούμενο κούμπωμα από πλατίνα, που προσφέρουν ταυτόχρονα ασφάλεια και άνεση.
