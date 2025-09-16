Οι 10 καλύτερες πιτσαρίες του κόσμου για το 2025
Oι γευστικότεροι παγκόσμιοι προορισμοί για τους λάτρεις της πίτσα
Ο ετήσιος οδηγός εκδίδεται από μια ομάδα επιθεωρητών που αξιολογούν ανώνυμα πιτσαρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Η κάθε νέα λίστα με τις 100 συνολικά προτάσεις, επικεντρώνεται κατά βάση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη, το σέρβις και την ατμόσφαιρα. Οι Ιταλοί βέβαια, γίνονται συνήθως έξαλλοι με αυτές τις βραβεύσεις, καθώς διατηρούν μεγάλη δυσπιστία σε οτιδήποτε «δικό τους» εκτός Ιταλίας, όμως ο συγκεκριμένος οδηγός αναγνωρίζεται ως η απόλυτη αυθεντία για τις καλύτερες πιτσαρίες στον κόσμο.
Την επιμέλεια του, έχουν οι: Barbara Guerra, Luciano Pignataro και Albert Sapere, αναγνωρισμένοι κριτικοί γαστρονομίας στο διεθνές κοινό, οι οποίοι μάλιστα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα στο Teatro Mercadante στη Νάπολη. Νικητής και φέτος, η Una Pizza Napoletana του Anthony Mangieri με έδρα τη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά όμως μοιράζεται την πρώτη θέση με την I Masanielli by Francesco Martucci που βρίσκεται στην πόλη Καζέρτα της Ιταλίας. Η δεύτερη θέση δεν παύει να είναι μια τρανή απόδειξη, τού πόσο η πίτσα έχει ενταχθεί στις γευστικές συνήθειες διαφορετικών πολιτισμών καθώς συναντάμε την The Pizza Bar on 38th στο Τόκιο. Από την άλλη βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι οι σεφ στις περισσότερες των βραβευμένων περιπτώσεων έχουν ιταλική καταγωγή, χωρίς όμως να είναι αυτό ο κανόνας.
