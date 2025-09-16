ΔΕΗ: Ανατροπή στα «μπλε» τιμολόγια – Σπάει το μονοπώλιο των fix χρεώσεων με έξτρα μπόνους

Η ΔΕΗ αλλάζει το παιχνίδι της σταθερής κιλοβατώρας με λύσεις για την οικογένεια και μπόνους για ταξίδια, αγορές συσκευών από τον Κωτσόβολο και κουπόνια φαγητού