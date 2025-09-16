ΔΕΗ: Ανατροπή στα «μπλε» τιμολόγια – Σπάει το μονοπώλιο των fix χρεώσεων με έξτρα μπόνους
Η ΔΕΗ αλλάζει το παιχνίδι της σταθερής κιλοβατώρας με λύσεις για την οικογένεια και μπόνους για ταξίδια, αγορές συσκευών από τον Κωτσόβολο και κουπόνια φαγητού
Η μάχη των προμηθευτών ενέργειας για τα «μπλε» σταθερά τιμολόγια κλιμακώνεται, με τη ΔΕΗ να αναπροσαρμόζει τους κανόνες του παιχνιδιού και να υιοθετεί στρατηγικές που θυμίζουν τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Την ώρα που οι σταθερές χρεώσεις ρεύματος συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών η ΔΕΗ λανσάρει από χθες μια διαφορετική πρόταση στην αγορά με το myHome Plan.
Πρόκειται για ένα προϊόν που ξεφεύγει από το κλασικό μοντέλο του σταθερού τιμολογίου και εισάγει μια νέα φιλοσοφία που είναι τα πιο εξατομικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών και εισάγουν δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: την πληρωμή έναντι και την εκκαθάριση της κατανάλωσης κάθε έξι μήνες.
