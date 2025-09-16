Γιατί τώρα πάλι καραβιές μεταναστών, η Macquarie μιλάει για τον ΔΕΔΔΗΕ, κάποιος ψάχνει λεφτά για το Πόρτο Καρράς, η 300άρα της Lamda και ο dottore Γκριμάλντι

Κλείσιμο

Οπότε, η Λιβύη -σε ανοιχτή γραμμή με την Τουρκία- στέλνει με τη σειρά της μερικές εκατοντάδες μετανάστες προς τα μέρη μας για να δείξει ότι εξακολουθεί να διατηρεί μοχλό πίεσης, όσο τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός και επιτρέπει αυτό το επικίνδυνο δρομολόγιο.Η ενδοχώρα και οι αποφάσεις-Επειδή το θέμα είναι επικίνδυνο και προβληματίζει, ιδιαίτερα τους Κρητικούς, μετά από συσκέψεις που έγιναν με όλους τους συναρμόδιους φορείς και τα υπουργεία, αποφασίστηκε η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Άλλωστε, όλοι αυτοί κρατούμενοι είναι, καθώς δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου. Μέχρι πρότινος, υπήρχε μια διχογνωμία μεταξύ των αρμοδίων για τη μεταφορά μερικών εκατοντάδων σε δομές της ενδοχώρας, διότι η Αστυνομία είχε προβληματισμούς για τη φύλαξη. Πλέον, το θέμα λύθηκε και ως την Πέμπτη θα έχουν γίνει οι μετακινήσεις. Επίσης, ως τις αρχές Οκτωβρίου και ανάλογα με τα νούμερα η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα παρατείνει π.χ. για έναν μήνα την αναστολή αιτημάτων ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη.Πανηγυρική εκλογή χωρίς τοποθετήσεις-Ρώτησα αρμόδια πηγή στη Βουλή, αν η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Χαρακόπουλος) θα είναι ανοιχτή σε τοποθετήσεις βουλευτών, μετά την καθιερωμένη ομιλία Μητσοτάκη. «Δεν προβλέπεται, θα γίνει δια βοής η εκλογή Μάξιμου και θα μιλήσει ο Κ.Μ», μου απάντησε η πηγή που μου ανέφερε κιόλας ότι δεν βλέπει κλίμα έντασης μεταξύ των βουλευτών, παρά τις δεδομένες ανησυχίες ορισμένων για την εκλογική τους τύχη. Πάντως και να γκρινιάξουν μετά τη ΔΕΘ με ποιο αντικείμενο;Μήνυμα στην Άγκυρα για τους Μικρασιάτες-Νεύρα γενικώς έχουν οι Τούρκοι αυτή την περίοδο και έβγαλαν και ανακοίνωση κυριακάτικα με αφορμή τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων για την επέτειο από τη συμπλήρωση 103 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στην Άγκυρα ανέλαβε να απαντήσει χθες επισήμως ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος ως σημειωτέον είναι απόγονος προσφυγικής οικογένειας, όπως και πολλοί άλλοι. "Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η Ιστορία", είπε με νόημα και προσέθεσε ότι η προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την άλλη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη δεν σημαίνει ότι ο διάλογος συνεπάγεται αλλαγή των ιστορικών γεγονότων. Θα το έλεγες και ένα μήνυμα στα δεξιά της ΝΔ και γενικώς βλέπω την κυβέρνηση να "ανεβάζει στροφές" όσο και οι Τούρκοι το έχουν ρίξει στο... τσάμικο.Novartis-Ένα σχόλιο σχετικά με την καταδίκη των δύο «μαρτύρων» της Novartis σε μερικούς μήνες φυλάκισης για πλημμέλημα. Πολύς κόσμος αναρωτιέται σχετικά: «Και τι έγινε τελικώς; Έφαγαν μία ποινή με αναστολή, τα πήρανε χοντρά για μια άγρια σκευωρία σε πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς κ.λπ. και ούτε γάτα ούτε ζημιά». Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, απάντηση εύκολη δεν υπάρχει, αν και ο νόμος είναι νόμος, δεν μπορούμε να προσαρμόζουμε την απονομή της Δικαιοσύνης. Όμως αν αφεθεί αυτή η υπόθεση ως έχει, δηλαδή αν μπορεί ο καθένας με ένα πλημμέλημα να τη βγάζει καθαρή σε τέτοια σκευωρία και να κονομάει και μερικά εκατομμύρια ευρώ, σίγουρα θα το ξαναδούμε το έργο αυτό πάλι. Υπάρχουν βέβαια αγωγές, υπάρχουν έρευνες για καραμπινάτη φοροδιαφυγή και φυσικά υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί.Δουδωνής - Ονειδος-Στο σημείο αυτό ήθελα, κλείνοντας τα πολιτικά, να αναφερθώ σε κάτι που είπε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δουδωνής, ένας συμπαθής νέος και εκ πρώτης όψεως μοντέρνος άνθρωπος. Αποκάλεσε λοιπόν «όνειδος» όσους εξ ημών παρήγγειλαν δημοσκοπήσεις για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ «πριν γίνουν και οι αντίστοιχες δηλώσεις της αντιπολίτευσης». Προφανώς βέβαια εννοεί, μεταξύ άλλων, και εμάς, γιατί όπως κι άλλα media παραγγείλαμε μια δημοσκόπηση, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά. Κατά τον Δουδωνή έπρεπε να περιμένουμε τι θα πει το ΠΑΣΟΚ, λες και υπήρχε πιθανότητα κάποιος Έλληνας να σκεφτεί «εγώ τώρα θα πάω με το ΠΑΣΟΚ (του 13,5%) επειδή όταν γίνουν εκλογές και εφόσον βγει αυτό θα μας δώσει περισσότερα». Να ευχηθώ περαστικά.Η Macquarie σε συζητήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ