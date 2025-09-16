Γιατί τώρα πάλι καραβιές μεταναστών, η Macquarie μιλάει για τον ΔΕΔΔΗΕ, κάποιος ψάχνει λεφτά για το Πόρτο Καρράς, η 300άρα της Lamda και ο dottore Γκριμάλντι
Χαίρετε, η κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες με τις νέες καραβιές μεταναστών, μετά από σχεδόν δύο μήνες ύφεσης, έχει εξήγηση στην Αθήνα: σχετίζεται, λένε αρμόδιες πηγές, με την κινητικότητα της κυβέρνησης στα ενεργειακά και ειδικά με τις άδειες στη Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης
Οπότε, η Λιβύη -σε ανοιχτή γραμμή με την Τουρκία- στέλνει με τη σειρά της μερικές εκατοντάδες μετανάστες προς τα μέρη μας για να δείξει ότι εξακολουθεί να διατηρεί μοχλό πίεσης, όσο τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός και επιτρέπει αυτό το επικίνδυνο δρομολόγιο.
Η ενδοχώρα και οι αποφάσεις
-Επειδή το θέμα είναι επικίνδυνο και προβληματίζει, ιδιαίτερα τους Κρητικούς, μετά από συσκέψεις που έγιναν με όλους τους συναρμόδιους φορείς και τα υπουργεία, αποφασίστηκε η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Άλλωστε, όλοι αυτοί κρατούμενοι είναι, καθώς δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου. Μέχρι πρότινος, υπήρχε μια διχογνωμία μεταξύ των αρμοδίων για τη μεταφορά μερικών εκατοντάδων σε δομές της ενδοχώρας, διότι η Αστυνομία είχε προβληματισμούς για τη φύλαξη. Πλέον, το θέμα λύθηκε και ως την Πέμπτη θα έχουν γίνει οι μετακινήσεις. Επίσης, ως τις αρχές Οκτωβρίου και ανάλογα με τα νούμερα η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα παρατείνει π.χ. για έναν μήνα την αναστολή αιτημάτων ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη.
Πανηγυρική εκλογή χωρίς τοποθετήσεις
-Ρώτησα αρμόδια πηγή στη Βουλή, αν η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Χαρακόπουλος) θα είναι ανοιχτή σε τοποθετήσεις βουλευτών, μετά την καθιερωμένη ομιλία Μητσοτάκη. «Δεν προβλέπεται, θα γίνει δια βοής η εκλογή Μάξιμου και θα μιλήσει ο Κ.Μ», μου απάντησε η πηγή που μου ανέφερε κιόλας ότι δεν βλέπει κλίμα έντασης μεταξύ των βουλευτών, παρά τις δεδομένες ανησυχίες ορισμένων για την εκλογική τους τύχη. Πάντως και να γκρινιάξουν μετά τη ΔΕΘ με ποιο αντικείμενο;
Μήνυμα στην Άγκυρα για τους Μικρασιάτες
-Νεύρα γενικώς έχουν οι Τούρκοι αυτή την περίοδο και έβγαλαν και ανακοίνωση κυριακάτικα με αφορμή τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων για την επέτειο από τη συμπλήρωση 103 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στην Άγκυρα ανέλαβε να απαντήσει χθες επισήμως ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος ως σημειωτέον είναι απόγονος προσφυγικής οικογένειας, όπως και πολλοί άλλοι. "Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η Ιστορία", είπε με νόημα και προσέθεσε ότι η προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την άλλη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη δεν σημαίνει ότι ο διάλογος συνεπάγεται αλλαγή των ιστορικών γεγονότων. Θα το έλεγες και ένα μήνυμα στα δεξιά της ΝΔ και γενικώς βλέπω την κυβέρνηση να "ανεβάζει στροφές" όσο και οι Τούρκοι το έχουν ρίξει στο... τσάμικο.
Novartis
-Ένα σχόλιο σχετικά με την καταδίκη των δύο «μαρτύρων» της Novartis σε μερικούς μήνες φυλάκισης για πλημμέλημα. Πολύς κόσμος αναρωτιέται σχετικά: «Και τι έγινε τελικώς; Έφαγαν μία ποινή με αναστολή, τα πήρανε χοντρά για μια άγρια σκευωρία σε πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς κ.λπ. και ούτε γάτα ούτε ζημιά». Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, απάντηση εύκολη δεν υπάρχει, αν και ο νόμος είναι νόμος, δεν μπορούμε να προσαρμόζουμε την απονομή της Δικαιοσύνης. Όμως αν αφεθεί αυτή η υπόθεση ως έχει, δηλαδή αν μπορεί ο καθένας με ένα πλημμέλημα να τη βγάζει καθαρή σε τέτοια σκευωρία και να κονομάει και μερικά εκατομμύρια ευρώ, σίγουρα θα το ξαναδούμε το έργο αυτό πάλι. Υπάρχουν βέβαια αγωγές, υπάρχουν έρευνες για καραμπινάτη φοροδιαφυγή και φυσικά υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί.
Δουδωνής - Ονειδος
-Στο σημείο αυτό ήθελα, κλείνοντας τα πολιτικά, να αναφερθώ σε κάτι που είπε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δουδωνής, ένας συμπαθής νέος και εκ πρώτης όψεως μοντέρνος άνθρωπος. Αποκάλεσε λοιπόν «όνειδος» όσους εξ ημών παρήγγειλαν δημοσκοπήσεις για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ «πριν γίνουν και οι αντίστοιχες δηλώσεις της αντιπολίτευσης». Προφανώς βέβαια εννοεί, μεταξύ άλλων, και εμάς, γιατί όπως κι άλλα media παραγγείλαμε μια δημοσκόπηση, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά. Κατά τον Δουδωνή έπρεπε να περιμένουμε τι θα πει το ΠΑΣΟΚ, λες και υπήρχε πιθανότητα κάποιος Έλληνας να σκεφτεί «εγώ τώρα θα πάω με το ΠΑΣΟΚ (του 13,5%) επειδή όταν γίνουν εκλογές και εφόσον βγει αυτό θα μας δώσει περισσότερα». Να ευχηθώ περαστικά.
Η Macquarie σε συζητήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ
Η Macquarie σε συζητήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ
-Περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από μια είδηση φρέσκια και αρκετά ενδιαφέρουσα. Πιθανόν θυμάστε τη Macquarie, τον αυστραλιανό κολοσσό που εξαγόρασε στις αρχές του 2022 έναντι 1,32 δισ. το 49% του ΔΕΔΔΗΕ και αργότερα στα μέσα του 2023 το 50% της Εnel Green Power Hellas. Λοιπόν οι πληροφορίες είναι ότι η Macquarie είναι σε συζητήσεις με θεσμικά κεφάλαια για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Προσοχή, μιλάμε για συζητήσεις που δεν έχουν καταλήξει και συνεπώς δρομολογήσει κάποια συμφωνία. Υποθέτω σήμερα θα προσπαθήσουν να... ξορκίσουν το κακό με διαψεύσεις, αλλά οι συζητήσεις είναι συζητήσεις.
Χρηματοδότηση για αγορά... του Πόρτο Καρράς
-Με την ευκαιρία σημειώστε πως τα ραντάρ της στήλης έχουν εντοπίσει και άλλα τέτοια μυστήρια από την αγορά που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Αναφέρω ενδεικτικά, πως τελευταία τριγυρνάει κάποιος συμπατριώτης μας στην πιάτσα ο οποίος αναζητά χρηματοδότηση για να αγοράσει το Πόρτο Καρράς. Ευσεβείς πόθοι ή έχουμε χάσει επεισόδια; Ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
Metlen: Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στη διοικητική δομή
-Μέχρι το πολύ τέλος μήνα η Metlen αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της αναδιοργάνωσης με την κωδική ονομασία BIG3. Σύμφωνα με τις πηγές μας, καλά πληροφορημένες, το σχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στη διοικητική δομή της εταιρείας σε κομβικές θέσεις.
Κέρδος της τάξης των 300 εκατ. για τη Lamda Developments
-Έχω νεότερα από το πολύ σημαντικό deal της Lamda Developments με τον ιταλικό όμιλο ION για το Ελληνικό. Ο χαρακτηρισμός «πολύ σημαντικό deal» δεν είναι τυχαίος γιατί η Ελλάδα προσέλκυσε μια επένδυση που κυνηγούσε η Ιταλία, είναι ένα deal που ενισχύει τη χώρα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και επιπλέον είναι καταλύτης για το project του Ελληνικού και τη Lamda. Οι πληροφορίες είναι ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη το due diligence που κάνει η ΙΟΝ το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ακόμη περίπου ενάμιση μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί. Μόλις τελειώσει το due diligence θα πέσουν οι υπογραφές για τη συμφωνία με ένα τίμημα που υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει για τις τιμές που έχει τα assets της η Lamda, εκτιμούν πως το κέρδος της εισηγμένης από το συγκεκριμένο deal είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Το τίμημα θα εισπραχθεί από τη Lamda τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειώνει η έκδοση των σχετικών αδειών. Την ίδια στιγμή η Lamda κινείται για την έκδοση ομολογιακού δανείου που θα εισαχθεί στο ΧΑ το οποίο λέγεται ότι μπορεί να υπερβεί σε ύψος τα 400 εκατ. ευρώ.
Πονηριές τραπεζών
-Άρχισαν τα «φάουλ» από ορισμένες τράπεζες οι οποίες προσπαθούν με «ψιλά γράμματα», να παρακάμψουν την κυβερνητική παρέμβαση που ψαλίδισε -και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδένισε- το κόστος των προμηθειών για τις καθημερινές μας συναλλαγές. Έτσι στο «τιμολόγιο υπηρεσιών» μιας μεγάλης συστημικής τράπεζας εμφανίζεται ένας… «αστερίσκος». Στην υπηρεσία instant payment σε ποσά από 1€ έως 5.000€ για την οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία επιβάλλεται υποχρεωτικά προμήθεια 0,5€, στη συγκεκριμένη τράπεζα ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας… «αστερίσκος» που ενημερώνει τον πελάτη ότι θα επιβάλλεται και επιπλέον προμήθεια 0,5 ευρώ για «έξοδα διαχείρισης». Επομένως το έμβασμα instant payment έως 5.000 ευρώ κοστίζει -στη συγκεκριμένη τράπεζα- 1 ευρώ.
Ο dottore και το master plan του ΟΛΗ
-Στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο ελέγχει ο όμιλος Γκριμάλντι, έχουν έτοιμο το master plan και όπως έμαθα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα το καταθέσουν στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο dottore, όπως αποκαλούν οι εργαζόμενοι τον Εμάνουελ Γκριμάλντι, εφαρμόζει την τακτική «όλα θα γίνουν στον χρόνο τους». Τα υποχρεωτικά έργα του master plan ανέρχονται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καταβάλει ο επενδυτής, δηλαδή ο ναπολιτάνικος όμιλος. Θα προηγηθεί όμως μια εξαντλητική γραφειοκρατική διαδικασία. Αρχικά λοιπόν όπως αναφέραμε και προηγουμένως θα κατατεθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο θα κάνει τις παρατηρήσεις του και θα το επιστρέψει στον ΟΛΗ. Ο Οργανισμός θα κάνει διορθώσεις, ενώ παράλληλα θα συντάξει Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη που θα κατατεθεί τόσο στο Υπερταμείο όσο και στη ΔΙΠΑ που είναι η διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειόδοτησης. Στο μεταξύ, το master plan θα κατατεθεί και στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων(ΕΣΑΛ). Αφού γνωμοδοτήσει η ΔΙΠΑ και δεν κάνει κάποια παρατήρηση η ΕΣΑΛ στη συνέχεια εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα. Για την ολοκλήρωση των έργων του master plan υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 10 χρόνια από την έγκρισή του. Ο dottore και το επιτελείο του προσδοκούν οι εγκρίσεις, οι υπογραφές και γενικά όλη η γραφειοκρατική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026, αρχές 2027. Σημειώστε πως η πρώτη υποχρεωτική επένδυση στο λιμάνι είναι η κατασκευή νέου κτηρίου όπου θα στεγαστεί το Λιμεναρχείο και ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 μήνες.
Νέες επενδύσεις της αμερικανικής τράπεζας DFC στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
-Κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ πέρασε και από το ναυπηγείο της Ελευσίνας, που ανήκει στην αμερικανικών συμφερόντων ΟΝΕΧ. Πέραν των όσων έγιναν γνωστά, αυτό που έμαθα είναι ότι η κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που ήδη έχει εγκρίνει κονδύλι 125 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στα συγκεκριμένα ναυπηγεία και έχει ξεκινήσει τη σταδιακή εκταμίευση, θα βάλει και άλλο χρήμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα σχέδια των Αμερικανών είναι μεγάλα, πάντα σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Στόχος η ανάδειξη της Ελευσίνας σε κόμβο που θα υποστηρίζει τη ναυτιλία, την ενεργειακή μετάβαση μέσω τεχνολογιών αιχμής, την υποστήριξη του συμμαχικού στόλου και ανάπτυξη στρατηγικού logistic για την εμπορική ναυτιλία, τα αμυντικά θέματα και τα ενεργειακά. Ο κόμβος θα αφορά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τη νοτιανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα θα εξασφαλίζει για την Ευρώπη την ενεργειακή της ασφάλεια, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την πράσινη μετάβαση. Αμερικανικοί κύκλοι επεσήμαναν ότι η DFC θα στηρίξει οικονομικά ακόμη περισσότερο την ΟΝΕΧ γιατί το σχέδιο της Ουάσιγκτον είναι ευρύτερο για την περιοχή. Επίσης, προσέθεσαν, σε χαλαρή συζήτηση ότι επιδίωξη είναι η ανάπτυξη λιμενικών στρατηγικών υποδομών στην Ελευσίνα με ανάπτυξη logistics και ναυτιλιακού και ενεργειακού hub.
Τα deals στις ασφάλειες
-Στην αγορά συνεχίζεται η σεναριολογία για την ασφαλιστική αγορά και οι εξελίξεις στο κλάδο είναι πυκνές και όλα δείχνουν πως θα συνεχιστούν. Ήδη υπάρχουν ανακατατάξεις μετά την εξαγορά της Mega Brokers από τη Unilink, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που ελέγχεται από τη διεθνή fintech Acrisure. Mε έδρα το Μίσιγκαν, είναι ο 5ος μεγαλύτερος παγκοσμίως στην κατάταξη των brokers, με έσοδα που άγγιξαν πέρυσι τα 4,6 δισ. δολάρια και 19.000 εργαζόμενους σε 20 χώρες. Tο deal είναι ανάλογο της προ ετών εξαγοράς της Matrix από τη Ηowden, διεθνή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Την ίδια στιγμή, η Mega Brokers απέκτησε την «Κάλυψη» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος Ευρώπη εξετάζει σε βάθος χρόνου νέες εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο, μετά τις πρόσφατες των ΝΑΚ Insurance Brokers και της ΑΜΥΝΑ, ενώ στην αγορά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες κινήσεις από γνωστές εταιρείες, τόσο μετοχικές, όσο και σε επίπεδο συνεργασιών.
Αλλάζει δραματικά ο κλάδος του βιβλίου και στην Ελλάδα
-Η Express Publishing, είναι μια μικρή ελληνική πολυεθνική. Έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία 37 χρόνων στον χώρο της εκδοτικής βιομηχανίας και δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά σε 140 χώρες, παράγοντας -εδώ στην Ελλάδα- βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά ιδιαίτερα), απασχολώντας περισσότερους από 300 εργαζόμενους. Την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε επισήμως το δικό της rebranding, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι -για να παραμείνει ανταγωνιστική στα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα 140 χωρών- πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα, αλλά κυρίως στην καινοτομία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Γι’ αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο R&D τμήμα με 35 εργαζόμενους οι οποίοι εκτός από βιβλία, δημιουργούν πλέον νέα ψηφιακά εξατομικευμένα συστήματα εκμάθησης γλωσσών. Από τις εκδόσεις, η Express Publishing έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς παρόχους «εκπαιδευτικού υλικού». Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ και με συστήματα που όλα παράγονται στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες, η Express Publishing επενδύει πλέον στην ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας, στην ανάπτυξη πολυγλωσσικών εκπαιδευτικών πλατφορμών και τη δημιουργία συνεργασιών που θα της επιτρέψουν να μπει σε νέες αγορές.
Ο Αδαμάντιος Πολέμης και το deal με τους Κορεάτες
-Ενα deal με ελληνική σφραγίδα φαίνεται πως επαναφέρει στην ενεργό δράση τα ναυπηγεία HSG Sungdong στη Νότια Κορέα. Συγκεκριμένα η New Shipping του Αδαμάντιου Πολέμη φέρεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κορεατική Samsung Heavy Industries (SHI) κάτω απ' την ομπρέλα της οποίας είναι το HSG Sungdong για την παραγγελία έως και τεσσάρων suezmax δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τα δύο θεωρούνται «κλειδωμένα», ενώ υπάρχει option για ακόμη δύο με κόστος κάτω από τα 85 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα εν λόγω πλοία θα ναυπηγηθούν στο ιστορικό ναυπηγείο της HSG Sungdong στο Tongyeong, το οποίο είχε βγει από την αγορά πριν από επτά χρόνια, έπειτα από προσφυγή σε καθεστώς δικαστικής προστασίας.
Το ράλι της CrediaBank
-«Χτίζει» μομέντουμ η πρώην Τράπεζα Αττικής και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν πτοείται από την αποκόμιση κερδών στο ταμπλό, ούτε από τις διορθωτικές κινήσεις των συστημικών. Η CrediaBank διαγράφει αυτόνομη πορεία, φτάνοντας αισίως στην πέμπτη διαδοχική της άνοδο, ξεκινώντας από το 1,418 ευρώ της 8ης Σεπτεμβρίου, μέχρι το χθεσινό 1,642 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε σωρευτική ενίσχυση 15,8%. Έκλεισε, δε, πάνω από το 1,6 ευρώ για πρώτη φορά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ του περασμένου Νοεμβρίου, με τα 2,16 ευρώ (κλείσιμο 15ης/11/2024) να αποτελούν το επόμενο σημείο αντίστασης. Στα 2,65 δισ. ευρώ αυξήθηκε η χρηματιστηριακή της αξία, ανεβαίνοντας στη 16η θέση του σχετικού πίνακα με τις εισηγμένες στο ΧΑ. Έντονο παραμένει το ενδιαφέρον για τον τραπεζικό τίτλο, με τον τζίρο να υπερβαίνει χθες τα 3,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, έκανε πάνω από 2 εκατ. κομμάτια, ενώ μόνο η Eurobank, η Alpha Bank, η Intralot και η Πειραιώς έκαναν περισσότερα.
Νέες κορυφές για ΒΙΟ-CENER πριν ανακοινώσουν αποτελέσματα
-Η ElvalHalcor έδωσε το έναυσμα για την υπεραπόδοση των μετοχών του ομίλου Viohalco το τελευταίο διάστημα, αλλά χθες έβαλε τέλος στο πενθήμερο ράλι που την είχε οδηγήσει σε υψηλά 17ετίας. Τη «σκυτάλη» των ρεκόρ πήραν η μητρική Viohalco και η συγγενική Cenergy Holdings. Η μεν ΒΙΟ επέκτεινε το ανοδικό σερί της για τρίτη συνεχόμενη μέρα, έκλεισε πάνω από τα 6,8 ευρώ ανανεώνοντας το υψηλό διετίας και βάζει «πλώρη» για τα 7 ευρώ, μία τιμή που έχει να αγγίξει σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και σε επίπεδο κλεισίματος από την 31η Αυγούστου του ίδιου έτους. Η δε CENER αγνοεί το αρνητικό πρόσημο εδώ και 7 συνεδριάσεις, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Έκλεισε στα 11,44 ευρώ, έφτασε έως τα 11,48 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με τα 11,5 ευρώ να βρίσκονται προ των πυλών. Η κατάκτηση νέων κορυφών από τις δύο εισηγμένες έρχεται λίγο πριν από την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων επιδόσεων στις 17 (Cenergy) και τις 18 (Viohalco) Σεπτεμβρίου, τα οποία θα λειτουργήσουν ως crash test για τη διατήρηση των πρόσφατων κεκτημένων στο μετοχικό πεδίο.
Η Lavipharm επιτίθεται
-Ξεχώριζε χθες η μετοχή της Lavipharm (+1,31% στα 0,8490€) από τη γενικότερη χρηματιστηριακή διστακτικότητα και αδράνεια, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 143,5 εκατ. €. Ο εκπρόσωπος της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο Χρηματιστήριο ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μεθαύριο και οι επενδυτές περιμένουν σαφείς ενδείξεις για τη μεταμόρφωση της εταιρείας από «turn around story» σε ελληνικό «growth story». Η διοίκηση της εταιρείας έχει υποσχεθεί διπλασιασμό του τζίρου της μέσα στην πενταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο εξάμηνο η Lavipharm θα ανακοινώσει σημαντική αύξηση στη λειτουργική της κερδοφορία με πρόβλεψη για εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του τζίρου της μέχρι το τέλος του έτους, επακόλουθο της στρατηγικής της εταιρείας για την είσοδο σε νέες αγορές με ενίσχυση των συνεργασιών με άλλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.
Revoil: Buy the rumor sell the fact
-Τελικά η Revoil ανακοίνωσε επισήμως την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη «Μαλτέζος ΑΕ» -όπως λέγαμε χθες- και να αλλάξει προς το καλύτερο τα μεγέθη της. Η χρηματιστηριακή αγορά υποδέχθηκε στην αρχή με ενθουσιασμό την είδηση ανεβάζοντας τη μετοχή στο 1,950€, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο μεσημέρι, το κλίμα για τη μετοχή άλλαξε και τελικά το κλείσιμο βρήκε τη Revoil με πτώση -6,32% στα 1,78 €. Μπορεί η Μαλτέζος να μη βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάστασή της, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη βίαιη διόρθωση μέσα στη συνεδρίαση. Άλλωστε, ακόμη και μετά τη χθεσινή βουτιά, η Revoil των 39 εκατ. ευρώ, βρίσκεται +5,33% υψηλότερα από την προ 7ημέρου κεφαλαιοποίησή της.
Η αγορά των ομολόγων σε αναταραχή, οι μετοχές σε κατάσταση ΖΕΝ
-O Oίκος FITCH άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στη γαλλική οικονομία, οι τοπικές εκλογές στο (μεγάλο) κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας τριπλασίασαν σχεδόν τις δυνάμεις της ακροδεξιάς στη Γερμανία και οι πιέσεις του Τραμπ προς τον Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια παρά τον υψηλό πληθωρισμό, έχουν προκαλέσει τρικυμία στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Τα χρηματιστήρια όμως αγνοούσαν επιδεικτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, τα μηνύματα κινδύνου που συνεχίζουν να εκπέμπουν οι αγορές ομολόγων και η άνοδος του χρυσού. Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, χθες έγινε φανερό ότι το οχυρό των 2.100 μονάδων δεν καταληφθεί με ευκολία αφού κάθε ανοδική προσπάθεια συναντούσε πρόθυμους πωλητές. Στη λήξη της συνεδρίασης, ο Γενικός δείκτης ολοκλήρωσε με απώλειες 0,25% στις 2.057,5 μονάδες με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 165,37 εκατ. ευρώ με 23 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενδεικτικό της γενικότερης απροθυμίας για συναλλαγές στρατηγικής. Οι μετοχές ΔΑΙΟΣ (+26,5% στα 7,15€) και Αττικές Εκδόσεις (+14,79% στα 1,63€ έκαναν επίδειξη της δυνατότητας που προσφέρουν οι «ειδικοί διαπραγματευτές» που προσέλαβαν κατ’ εφαρμογή των νέων κανόνων του Χρηματιστηρίου. Από τις υπόλοιπες συναλλαγές ξεχώρισε η Performance (+4,3% στα 6,3 € ) η οποία όχι μόνον ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά (+56%) και τα καθαρά κέρδη (+63%) αλλά απέδειξε ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν με αρνητικό δανεισμό, δηλαδή με καθαρό ταμείο μετά την αφαίρεση των δανείων ύψους 7,83 εκατ. ευρώ. Η Credia (+3% στο 1,64€) ξεχώρισε από τις τράπεζες, αλλά με τον χαμηλό τζίρο που χαρακτήρισε άλλωστε ολόκληρη τη χθεσινή συνεδρίαση.
Ο Τραμπ θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα και στη Wall Street
-Ως συνήθως χρησιμοποίησε το αγαπημένο του Truth Social. Η πρότασή του όμως δημιούργησε ήδη μεγάλο θόρυβο και αναστάτωση. Ο Πρόεδρος Τράμπ πιστεύει ότι οι εισηγμένες εταιρείες δεν πρέπει να ανακοινώνουν την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών κατά 3 μήνες (quarterly) αλλά κάθε εξάμηνο (six-month basis). Έτσι, ήρθε στην επιφάνεια ένα διαχρονικό debate μεταξύ κεφαλαιαγοράς, εταιρειών και εποπτικών μηχανισμών. Παρά την προεδρική προτροπή, η απόφαση και η υλοποίησή της απαιτεί έγκριση της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Το ζήτημα αγγίζει την ουσία της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και των κινήτρων των στελεχών. Το βασικό πλεονέκτημα της πρότασης Τραμπ σχετίζεται με τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού κόστους για τις εταιρείες. Η προετοιμασία τριμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων είναι ιδιαίτερα επίπονη, απαιτώντας πόρους από τη διοίκηση και τη λογιστική υπηρεσία, χωρίς απαραίτητα να προσφέρει στρατηγικό βάθος στους σχεδιασμούς των στελεχών. Μια εξάμηνη αναφορά δίνει τη δυνατότητα, όπως σημειώνει ο Τραμπ, στους managers να επικεντρωθούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη λειτουργική βελτίωση, απαλλαγμένοι από βραχυπρόθεσμες πιέσεις της αγοράς. Παράλληλα, περιορίζει το "short-termism", δηλαδή τη λήψη αποφάσεων με βάση την απόδοση του επόμενου τριμήνου αντί για τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας, κάτι που θεωρείται διαρθρωτικό πρόβλημα, κυρίως στις αμερικανικές αγορές. Από την άλλη όμως πλευρά, η τρίμηνη ανακοίνωση των μεγεθών αποτελεί πυλώνα της διαφάνειας και της αποτελεσματικής εποπτείας των δημοσίων εταιρειών, επιτρέποντας στους επενδυτές να έχουν τακτική και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία και τους κινδύνους της εταιρείας. Μια μείωση στη συχνότητα, ενδέχεται να αυξήσει τον πληροφοριακό κίνδυνο για την αγορά και να δώσει μεγαλύτερη ευχέρεια στη διοίκηση να αποκρύπτει σημαντικές μεταβολές ή δυσμενείς εξελίξεις. Επιπλέον, σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα ή εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα, είναι κρίσιμο οι επενδυτές να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σύντομους χρονικούς κύκλους. Το επιχείρημα του Τραμπ για μακροπρόθεσμο ορίζοντα (π.χ. 50-100 χρόνια όπως στην Κίνα) δεν αναιρεί το γεγονός πως οι δυτικές αγορές βασίζονται στη διαρκή παροχή πληροφόρησης και λογοδοσίας, στοιχείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και διευκολύνει την κινητικότητα κεφαλαίων.
