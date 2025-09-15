Στα πράσινα η Wall Street με νέα ρεκόρ περιμένοντας την επιστροφή της Fed στη νομισματική χαλάρωση

Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq - Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μετριοπαθή περικοπή των επιτοκίων από το συμβούλιο, οπότε το μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα της Fed - Θετικό σήμα από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας