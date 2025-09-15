Στα πράσινα η Wall Street με νέα ρεκόρ περιμένοντας την επιστροφή της Fed στη νομισματική χαλάρωση
Στα πράσινα η Wall Street με νέα ρεκόρ περιμένοντας την επιστροφή της Fed στη νομισματική χαλάρωση
Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq - Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μετριοπαθή περικοπή των επιτοκίων από το συμβούλιο, οπότε το μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα της Fed - Θετικό σήμα από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας
Η Wall Street ξεκίνησε την εβδομάδα με κέρδη, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πλέον βέβαιη τη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve την Τετάρτη, ενώ αναμένουν επιβεβαίωση από τους αξιωματούχους για ένα πιθανό κύκλο περαιτέρω μειώσεων που θα εκτείνεται έως το επόμενο έτος. Έτσι, οι δείκτες παρέμειναν κοντά στα υψηλά τους και μάλιστα με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν ένα ακόμη ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones – παρά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών – έκλεισε σε θετικό έδαφος στις 45.883 μονάδες αυξημένος κατά 0,11%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,47% κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 6.600 μονάδες, στις 6.615 και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο ύψους 0,94% φτάνοντας σε νέο ταβάνι στις 22.348 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κέρδισαν έδαφος ενόψει της αυριανής έναρξης της διήμερης συνεδρίασης της Fed, οδηγώντας πτωτικά τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,038% και του 2ετούς στο 3,537%.
Το ράλι των 14 τρισ. δολαρίων που οδήγησε τις αμερικανικές μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά βρίσκεται σε καμπή, με την πρώτη μείωση επιτοκίων από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος να βρίσκεται προ των πυλών.
Τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την απουσία εκπλήξεων στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» για τους οικονομολόγους μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τον ρυθμό χαλάρωσης στη συνέχεια, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον επιθυμητό στόχο της Fed.
Πέρα από τη συνεδρίαση της FOMC, η κεντρική τράπεζα θα δημοσιεύσει την Τετάρτη τις νέες προβλέψεις των οικονομολόγων της για την πορεία της οικονομίας και των βασικών της δεδομένων, ενώ βέβαια θα εκδώσει το νέο «dot plot» που θα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις της για την τροχιά των επιτοκίων.
Θυμίζουμε πως η τελευταία έκδοση του dot plot είχε στείλει σήμα για δύο μειώσεις των επιτοκίων τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, η αγορά ελπίζει σε ένα πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για πιο δυναμικές κινήσεις δεδομένης της ταχείας αποθέρμανσης της αγοράς εργασίας.
«Τώρα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πόσο επιθετικά θα κινηθεί η Fed», εξήγησε ο Κρις Λάρκιν από την E*Trade της Morgan Stanley. «Η Fed μπορεί να υπενθυμίσει ότι εστιάζει στην απασχόληση, αλλά δεν έχει ξεχάσει το άλλο μισό της εντολής της», που έχει να κάνει με τον πληθωρισμό.
Την Τρίτη αναμένονται τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, τα οποία μπορεί είτε να ενισχύσουν το αφήγημα της «ομαλής προσγείωσης» είτε να προκαλέσουν νέες ανησυχίες για την καταναλωτική ζήτηση.
Ο Τιερί Γουίζμαν από τη Macquarie εκτίμησε ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι «γεράκια» του συμβουλίου εξακολουθούν να ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού υπό την αβέβαιη σκιά των δασμών Τραμπ. « Ο Τζέι Πάουελ θα προσπαθήσει να ισορροπήσει, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την απασχόληση, αλλά αποφεύγοντας να υπονοήσει μια μακρά σειρά μειώσεων μετά τον Σεπτέμβριο», υποστήριξε.
Πάντως, δεδομένου πως η ανοδική τάση της αγοράς, τις προηγούμενες ημέρες, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση πως οι επενδυτές προεξοφλούν την επιστροφή στη νομισματική χαλάρωση, δεν αποκλείεται η… πολυπόθητη να φέρει κατόπιν διόρθωση.
Ουσιαστικά στην εκτίμηση αυτή υιοθέτησαν αναλυτές της JPMorgan, της Morgan Stanley και της Oppenheimer.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones – παρά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών – έκλεισε σε θετικό έδαφος στις 45.883 μονάδες αυξημένος κατά 0,11%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,47% κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 6.600 μονάδες, στις 6.615 και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο ύψους 0,94% φτάνοντας σε νέο ταβάνι στις 22.348 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κέρδισαν έδαφος ενόψει της αυριανής έναρξης της διήμερης συνεδρίασης της Fed, οδηγώντας πτωτικά τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,038% και του 2ετούς στο 3,537%.
Το ράλι των 14 τρισ. δολαρίων που οδήγησε τις αμερικανικές μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά βρίσκεται σε καμπή, με την πρώτη μείωση επιτοκίων από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος να βρίσκεται προ των πυλών.
Τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την απουσία εκπλήξεων στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» για τους οικονομολόγους μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τον ρυθμό χαλάρωσης στη συνέχεια, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον επιθυμητό στόχο της Fed.
Πέρα από τη συνεδρίαση της FOMC, η κεντρική τράπεζα θα δημοσιεύσει την Τετάρτη τις νέες προβλέψεις των οικονομολόγων της για την πορεία της οικονομίας και των βασικών της δεδομένων, ενώ βέβαια θα εκδώσει το νέο «dot plot» που θα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις της για την τροχιά των επιτοκίων.
Θυμίζουμε πως η τελευταία έκδοση του dot plot είχε στείλει σήμα για δύο μειώσεις των επιτοκίων τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, η αγορά ελπίζει σε ένα πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για πιο δυναμικές κινήσεις δεδομένης της ταχείας αποθέρμανσης της αγοράς εργασίας.
«Τώρα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πόσο επιθετικά θα κινηθεί η Fed», εξήγησε ο Κρις Λάρκιν από την E*Trade της Morgan Stanley. «Η Fed μπορεί να υπενθυμίσει ότι εστιάζει στην απασχόληση, αλλά δεν έχει ξεχάσει το άλλο μισό της εντολής της», που έχει να κάνει με τον πληθωρισμό.
Την Τρίτη αναμένονται τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, τα οποία μπορεί είτε να ενισχύσουν το αφήγημα της «ομαλής προσγείωσης» είτε να προκαλέσουν νέες ανησυχίες για την καταναλωτική ζήτηση.
Ο Τιερί Γουίζμαν από τη Macquarie εκτίμησε ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι «γεράκια» του συμβουλίου εξακολουθούν να ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού υπό την αβέβαιη σκιά των δασμών Τραμπ. « Ο Τζέι Πάουελ θα προσπαθήσει να ισορροπήσει, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την απασχόληση, αλλά αποφεύγοντας να υπονοήσει μια μακρά σειρά μειώσεων μετά τον Σεπτέμβριο», υποστήριξε.
Πάντως, δεδομένου πως η ανοδική τάση της αγοράς, τις προηγούμενες ημέρες, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση πως οι επενδυτές προεξοφλούν την επιστροφή στη νομισματική χαλάρωση, δεν αποκλείεται η… πολυπόθητη να φέρει κατόπιν διόρθωση.
Ουσιαστικά στην εκτίμηση αυτή υιοθέτησαν αναλυτές της JPMorgan, της Morgan Stanley και της Oppenheimer.
Ενδεικτικά ο Μάικλ Γουίλσον της Morgan Stanley τόνισε ότι «ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος εστιάζεται στην αδύναμη αγορά εργασίας και στην πιθανότητα η Fed να μην ανταποκριθεί στην ανάγκη των αγορών για ταχεία δράση». Αν και ο ίδιος πρότεινε στους πελάτες της τράπεζας να προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις σε περίπτωση διόρθωσης της αγοράς, εκτιμώντας πως οι προοπτικές των μετοχών παραμένουν θετικές με τον S&P 500 να ανεβαίνει έως και στις 7.200 μονάδες έως τα μέσα του 2026.
Πέρα από τη Fed, ενθαρρυντικά για την πορεία της αγοράς λειτούργησαν και τα μηνύματα από το νέο γύρο των εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε πως πήγαν καλά.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό επετεύχθη συμφωνία και για το TikTok, για την πώληση του αμερικανικού βραχίονα σε Αμερικανό ιδιοκτήτη από την ByteDance. Αν και λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται, το deal θα «κλειδώσει» σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.
Από την άλλη πλευρά, η αγορά δεν εξέλαβε θετικά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργηθεί η έκδοση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις και να αντικατασταθεί από εξαμηνιαίες αναφορές, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
Σε επίπεδο μετοχών, το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο συνέχισε να κυριαρχεί οδηγώντας τον Nasdaq σε νέα υψηλά και τον S&P 500 πάνω από τις 6.600 μονάδες.
Η Tesla ενισχύθηκε άνω του 3,5%, καλύπτοντας όλες τις απώλειες του 2025, μετά την αγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων από τον Έλον Μασκ και η Alphabet συγκέντρωσε τα… φώτα καταφέρνοντας να αποτελέσει την τέταρτη εταιρεία της Wall Street που ξεπέρασε το όριο των 3 τρισ. δολαρίων όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της, μαζί με την Nvidia, την Apple και την Microsoft.
Επίσης, η μετοχή της Intel επωφελήθηκε μετά την πώληση του μεγαλύτερου ποσοστού από την επιχείρηση Altera στην Silver Lake (3,3 δις), κάτι που της επιτρέπει να αναθεωρήσει προς τα κάτω τον στόχο των εξόδων της, ενώ η Seagate Technology ενισχύθηκε χάρη στο ενδιαφέρον για τους σκληρούς δίσκους που προορίζονται για data centers με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στην ανοδική πορεία των Big Tech και δη, των Υπέροχων Επτά εξαίρεση στάθηκε η Nvidia, μετά την είδηση πως έχει μπει στο στόχαστρο του Πεκίνου που την ερευνά για πιθανή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και άλλες μετοχές του κλάδου των μικροτσίπ, όπως της Analog Devices, της Texas Instrument και της On Semiconductor.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η AstraZeneca μετά την αναστολή σημαντικών επενδύσεων της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υποβάθμιση της μετοχή της από την Handelsbanken, όπως και η Alaska Air μετά το απογοητευτικό guidance που εξέδωσε για το τρίτο τρίμηνο.
Κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε την Corteva λόγω δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διάσπασης της δομής της.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Πέρα από τη Fed, ενθαρρυντικά για την πορεία της αγοράς λειτούργησαν και τα μηνύματα από το νέο γύρο των εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε πως πήγαν καλά.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό επετεύχθη συμφωνία και για το TikTok, για την πώληση του αμερικανικού βραχίονα σε Αμερικανό ιδιοκτήτη από την ByteDance. Αν και λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται, το deal θα «κλειδώσει» σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.
Από την άλλη πλευρά, η αγορά δεν εξέλαβε θετικά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργηθεί η έκδοση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις και να αντικατασταθεί από εξαμηνιαίες αναφορές, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
Σε επίπεδο μετοχών, το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο συνέχισε να κυριαρχεί οδηγώντας τον Nasdaq σε νέα υψηλά και τον S&P 500 πάνω από τις 6.600 μονάδες.
Η Tesla ενισχύθηκε άνω του 3,5%, καλύπτοντας όλες τις απώλειες του 2025, μετά την αγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων από τον Έλον Μασκ και η Alphabet συγκέντρωσε τα… φώτα καταφέρνοντας να αποτελέσει την τέταρτη εταιρεία της Wall Street που ξεπέρασε το όριο των 3 τρισ. δολαρίων όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της, μαζί με την Nvidia, την Apple και την Microsoft.
Επίσης, η μετοχή της Intel επωφελήθηκε μετά την πώληση του μεγαλύτερου ποσοστού από την επιχείρηση Altera στην Silver Lake (3,3 δις), κάτι που της επιτρέπει να αναθεωρήσει προς τα κάτω τον στόχο των εξόδων της, ενώ η Seagate Technology ενισχύθηκε χάρη στο ενδιαφέρον για τους σκληρούς δίσκους που προορίζονται για data centers με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στην ανοδική πορεία των Big Tech και δη, των Υπέροχων Επτά εξαίρεση στάθηκε η Nvidia, μετά την είδηση πως έχει μπει στο στόχαστρο του Πεκίνου που την ερευνά για πιθανή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και άλλες μετοχές του κλάδου των μικροτσίπ, όπως της Analog Devices, της Texas Instrument και της On Semiconductor.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η AstraZeneca μετά την αναστολή σημαντικών επενδύσεων της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υποβάθμιση της μετοχή της από την Handelsbanken, όπως και η Alaska Air μετά το απογοητευτικό guidance που εξέδωσε για το τρίτο τρίμηνο.
Κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε την Corteva λόγω δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διάσπασης της δομής της.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα