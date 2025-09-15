Τα 10 ακριβότερα airbnb στον κόσμο – Το πρώτο ξεχωρίζει με 52.000 ευρώ η διανυκτέρευση

Η ανάλυση έγινε με ιδιαίτερη ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρεώσεις -συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών- και εξαιρώντας κάθε μη ρεαλιστική ή μη έγκυρη καταχώρηση. Έτσι, καταρτίστηκε μια παγκόσμια λίστα, αποτυπώνοντας ποιες χώρες διαθέτουν τις υψηλότερες τιμές ανά διανυκτέρευση μεταξύ 14 και 17 Ιανουαρίου 2026. Για κάθε καταχώρηση συλλέχθηκαν λεπτομέρειες, όπως το είδος ακινήτου, το συνολικό κόστος, ο αριθμός υπνοδωματίων και μπάνιων, η μέγιστη χωρητικότητα, κριτικές και πολυτελείς παροχές, προσφέροντας μια πλήρη και συγκρίσιμη εικόνα των κορυφαίων διαμονών παγκοσμίως. Η μελέτη δείχνει ότι οι ακριβότερες κατοικίες βρίσκονται σε πολλές ηπείρους, με την Ευρώπη να κατέχει τα πρωτεία, καταγράφοντας επτά παρουσίες, με το ακριβότερο Airbnb παγκοσμίως να βρίσκεται στην Ιταλία, με κόστος 52.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η δεύτερη θέση ανήκει στο Μεξικό, με κόστος 27.474 ευρώ τη βραδιά.Tα κορυφαία και πιο ακριβά Airbnb για τον Ιανουάριο 2026–με βάση δεδομένα Σεπτεμβρίου 20251. Luxury Lake Garda View Resort, Gardone Riviera, Ιταλία, 52.000 €/βραδιάΑποτελείται από πέντε βίλες, με δυνατότητα φιλοξενίας 84 ατόμων και προσφέρει ευελιξία και ιδανικές συνθήκες για εκδηλώσεις ή κινηματογραφικά γυρίσματα.2. Casa Tau: A Luxury Villa, Punta de Mita, Μεξικό, 27.474 €/βραδιάΠαραθαλάσσια βίλα με 12 υπνοδωμάτια σε ένα ιδιωτικό χωριό, προσφέρει απόλυτη χαλάρωση και πολυτέλεια.3. Πολυτελής βίλα 7 υπνοδωματίων, Ντουμπάι, ΗΑΕ, 25.728 €/βραδιάΜε έπιπλα Fendi και luxyry υπηρεσίες, αντανακλά το πολυτελές lifestyle του Ντουμπάι.4. Villa Cahey, La Romana, Δομινικανή Δημοκρατία, 25.055 €/βραδιάΔιαθέτει ιδιωτική παραλία, πλήρη εξυπηρέτηση για 24 άτομα και πολυτελείς all-inclusive ανέσεις.5. Villa Riviera Serenity, Mae Nam, Ταϊλάνδη, 24.536 €/βραδιά

Απομονωμένη βίλα με 5 υπνοδωμάτια και θέα στη ζούγκλα, ιδανική για ήρεμες αποδράσεις.6. Villa Mirasol, Mali Lošinj, Κροατία, 20.305 €/βραδιάArt Nouveau αρχιτεκτονική σε ιδιωτικό νησί με πρόσβαση σε spa και γαστρονομικές επιλογές υψηλής ποιότητας.7. Κάστρο Luttrellstown, Δουβλίνο, Ιρλανδία, 19.090 €/βραδιάΙστορικό κάστρο του 15ου αιώνα με ιδιωτικό γήπεδο γκολφ, ιδανικό για εκδηλώσεις πολυτελείας.8. Fantasia Villas, Zάκυνθος, Ελλάδα, 18.880 €/βραδιάΗ Imperial Spa Villa προσφέρει 2.000 τ.μ., τρεις θερμαινόμενες πισίνες και ιδιωτική παραλία, με φόντο την ελληνική φύση.9. Middle Cay, North Eleuthera, Μπαχάμες, 18.040 €/βραδιάΙδιόκτητο νησί 2 στρεμμάτων με δύο βίλες και απομονωμένη παραλία, για εμπειρίες αποκλειστικότητας και περιπέτειας.Villa Tomazo, Μαρακές, Μαρόκο, 14.978 €/βραδιά10 υπνοδωμάτια σε έναν φοινικόδασος κοντά στην πόλη, προσφέρει μοναδική απομόνωση δίπλα σε πολιτισμικά αξιοθέατα.Η μελέτη δείχνει πως η Ευρώπη κατέχει τα ηνία, με την Ιταλία να πρωταγωνιστεί, ακολουθούν η Ασία (ΗΑΕ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη), η Βόρεια Αμερική (Μεξικό, ΗΠΑ, Δομινικανή Δημοκρατία, Πουέρτο Ρίκο), η Αφρική (Μαρόκο, Αίγυπτος), η Νότια Αμερική (Χιλή) και η Αυστραλία. Πολλά από τα ακίνητα βρίσκονται σε πασίγνωστους προορισμούς, όπως η λίμνη Garda, το Ντουμπάι και το Μαρακές, προσελκύοντας επισκέπτες που επιθυμούν ξεχωριστές εμπειρίες.Οι τιμές μπορεί να φτάσουν έως 155.763 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις στη λίμνη Garda ή 82.421 ευρώ για μία απόδραση στην Punta de Mita, δείχνοντας τη ζήτηση για πολυτελή ταξίδια. Τα περισσότερα καταλύματα προσφέρουν πληθώρα υπνοδωματίων και μπάνιων (από 4-36 και 5-44 αντίστοιχα), ενισχύοντας τα οικογενειακά ταξίδια. Παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση τιμών ανά περιοχή, με περιοχές υψηλής ζήτησης (όπως το Ντουμπάι) να παρουσιάζουν υψηλό κόστος, ενώ πιο προσιτοί ή ανερχόμενοι προορισμοί, όπως η Τανζανία και η Χιλή, παρέχουν οικονομικότερες πολυτελείς επιλογές.Όπως αναφέρει η αναλύτρια δεδομένων Stanislava Savisheva της Tradingplatforms, το υψηλό κόστος αντικατοπτρίζει τη ζήτηση για ιδιωτικότητα και πολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες. Τα δεδομένα της Tradingplatforms συλλέχθηκαν μεταξύ 28 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου 2025, ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου.