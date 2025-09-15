Τα λουλούδια που λάτρεψε ο Giorgio Armani

«Στους χώρους όπου περνώ χρόνο, είτε στο σπίτι είτε στο στούντιό μου, δεν λείπουν ποτέ τα λουλούδια», έχει δηλώσει. Για τον Giorgio Armani, τα άνθη δεν ήταν πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη απαιτήσεις, θόρυβο και δημόσια έκθεση, τα λουλούδια λειτουργούν ως προσωπικό καταφύγιο. Οι αισθήσεις ενεργοποιούνται και γειώνουν τον δημιουργό από το αδιάκοπο κυνήγι της αισθητικής τελειότητας που επιβάλλει η υψηλή ραπτική.Πρώτος στις προτιμήσεις του υπήρξε ο λωτός (Nelumbo nucifera) που ανήκει στην οικογένεια Nelumbonaceae. Πρόκειται για ένα νούφαρο γνωστό και σαν sacred lotus, που αναδύεται καθαρό μέσα από τα θολά νερά. Τα πανέμορφα άνθη, τα οποία φέρονται σε ισχυρά στελέχη πάνω από το φύλλωμα ανοίγουν τις πρωινές ώρες ενώ εμφανίζονται σε συνεχόμενα κύματα ανθοφορίας από το Μάιο έως τον Ιούλιο. Για εκείνον, ήταν σύμβολο αναγέννησης, μια μεταφορά της ίδιας της ζωής που ξαναέβρισκε τον δρόμο της μετά τις δυσκολίες.Εξίσου αγαπημένες του ήταν οι ορχιδέες, (Orchidaceae sp.) τις οποίες χαρακτήριζε «μυστηριώδεις». Δεν είναι τυχαίο ότι αν και η ορχιδέα μπορεί να απαιτεί φροντίδα και υπομονή, ανταμείβει με μοναδική ομορφιά. Ο Ιταλός σχεδιαστής έβλεπε σε αυτά τα λουλούδια την ουσία της δημιουργίας, δηλαδή την αναμονή, το μυστήριο και τελικά την αποκάλυψη.Επιπλέον τα τριαντάφυλλα, (rosa sp.) της οικογένειας rosaceae, ξυπνούσαν στον Armani μνήμες από τον Μάιο στην Πιατσέντσα, την αγαπημένη του πατρίδα. Δεν ήταν το πολυτελές τριαντάφυλλο των ανθοπωλείων του Μιλάνου, αλλά εκείνο που μύριζε στην αυλή ενός σπιτιού. Η αξία του δεν υπήρξε για εκείνον υλική, είναι συναισθηματική. Μια υπενθύμιση ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται σε αναμνήσεις που δεν αγοράζονται.Στον κήπο του στη Μπρόνι, καλλιεργούσε παιώνιες, γιασεμιά και τριαντάφυλλα. Ένας προσωπικός παράδεισος γαλήνης και ηρεμίας. Οι παιώνιες με το κομψό άνθος τους και το γιασεμί με το λεπτό άρωμα δημιουργούσαν ένα τοπίο απλό αλλά βαθιά συγκινητικό για τον ίδιο. Εκεί, μακριά από τις αίθουσες επιδείξεων, ο Armani δεν ήταν ο “βασιλιάς της μόδας” αλλά ένας άνθρωπος που συνδεόταν με τον ρυθμό της φύσης.Ξεχωριστή θέση είχε επίσης το φυτό της αγαύης, (agave sp.). Ο Armani το περιέγραφε ως άγριο και επιβλητικό φυτό, με το όμορφο άνθος του να του θυμίζει ότι η ζωή ξεπηδά εκεί που όλα δείχνουν χαμένα. Δεν υπάρχει καλύτερη τόνωση της αυτοπεποίθησης από αυτή την επίγνωση. Στη χώρα μας το φυτό είναι γνωστό και με την ονομασία αθάνατος, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικό παχύφυτο, με καταγωγή από το Μεξικό και την κεντρική Αμερική, με μεγάλη διάρκεια ζωής.Η σχέση του Giorgio Armani με τα λουλούδια ήταν περισσότερο από διακόσμηση μια στάση ζωής. Από τον λωτό και τις ορχιδέες μέχρι το τριαντάφυλλο και την αγαύη, κάθε άνθος που εξέφραζε τον Armani μιλούσε για σπανιότητα, μυστήριο, μνήμη, γαλήνη αλλά αντοχή στις αντιξοότητες.Και όλα μαζί αποκαλύπτουν μια αλήθεια πως τα ρούχα μπορεί να ντύνουν το σώμα, αλλά τα λουλούδια ντύνουν την ψυχή.