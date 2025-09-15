10 δαχτυλίδια αρραβώνων που ταρακούνησαν το Hollywood και τα media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 δαχτυλίδια αρραβώνων που ταρακούνησαν το Hollywood και τα media

Δαχτυλίδια αρραβώνων με σπάνια και υπερμεγέθη διαμάντια, η αξία των οποίων αγγίζει ως και τα 38 εκατ. δολάρια μεταφέρουν υποσχέσεις αιώνιας αγάπης και πίστης

10 δαχτυλίδια αρραβώνων που ταρακούνησαν το Hollywood και τα media
Οι σκηνές στον κινηματογράφο με τις προτάσεις γάμων έχουν ανεβάσει τον πήχη και στην πραγματική ζωή -σχεδόν όλες πλέον οι γυναίκες περιμένουν πως η πολυπόθητη πρόταση θα συνοδεύεται και με ένα «εχέγγυο» που λάμπει. Τώρα, τα social media έρχονται να γιγαντώσουν τις προσδοκίες καθώς celebrities μοιράζονται αμέσως τα χαρμόσυνα νέα με το κοινό τους. Διάσημοι και γαλαζοαίματοι έχουν ασφαλώς την πρωτοκαθεδρία στα διαμάντια, όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνο ο χρόνος μπορεί να αποδείξει το μέγεθος της αγάπης και της αφοσίωσης ενός ζευγαριού με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις πολύτιμες λίθους.


Διαβάστε περισσότερα στο  www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης