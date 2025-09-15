10 δαχτυλίδια αρραβώνων που ταρακούνησαν το Hollywood και τα media
10 δαχτυλίδια αρραβώνων που ταρακούνησαν το Hollywood και τα media
Δαχτυλίδια αρραβώνων με σπάνια και υπερμεγέθη διαμάντια, η αξία των οποίων αγγίζει ως και τα 38 εκατ. δολάρια μεταφέρουν υποσχέσεις αιώνιας αγάπης και πίστης
Οι σκηνές στον κινηματογράφο με τις προτάσεις γάμων έχουν ανεβάσει τον πήχη και στην πραγματική ζωή -σχεδόν όλες πλέον οι γυναίκες περιμένουν πως η πολυπόθητη πρόταση θα συνοδεύεται και με ένα «εχέγγυο» που λάμπει. Τώρα, τα social media έρχονται να γιγαντώσουν τις προσδοκίες καθώς celebrities μοιράζονται αμέσως τα χαρμόσυνα νέα με το κοινό τους. Διάσημοι και γαλαζοαίματοι έχουν ασφαλώς την πρωτοκαθεδρία στα διαμάντια, όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνο ο χρόνος μπορεί να αποδείξει το μέγεθος της αγάπης και της αφοσίωσης ενός ζευγαριού με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις πολύτιμες λίθους.
