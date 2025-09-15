e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Συνολικά θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους
Κατά την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
•Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
•Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
•Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
•5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
•20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
•17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
