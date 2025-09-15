Πτώση των επενδύσεων στην Κίνα, δύσκολο το «στοίχημα» για ανάπτυξη 5%

Η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση σημείωσαν τον χειρότερο μήνα του έτους, μετά την απότομη επιβράδυνση του Ιουλίου - Πιθανή η ανάγκη υιοθέτησης περισσότερων μέτρων τόνωσης από το Πεκίνο