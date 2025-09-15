Πτώση των επενδύσεων στην Κίνα, δύσκολο το «στοίχημα» για ανάπτυξη 5%
Η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση σημείωσαν τον χειρότερο μήνα του έτους, μετά την απότομη επιβράδυνση του Ιουλίου - Πιθανή η ανάγκη υιοθέτησης περισσότερων μέτρων τόνωσης από το Πεκίνο
Η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο σε όλους τους τομείς τον Αύγουστο, με απότομη πτώση των επενδύσεων, αυξάνοντας την πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει σε τροχιά για την επίτευξη του επίσημου στόχου.
Η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση σημείωσαν τον χειρότερο μήνα του έτους, μετά την απότομη επιβράδυνση του Ιουλίου. Η παραγωγή στα κινεζικά εργοστάσια και ορυχεία αυξήθηκε κατά 5,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η μικρότερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024.
Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, χαμηλότερα από την αναμενόμενη αύξηση 3,8% και κάτω από το 3,7% του προηγούμενου μήνα. Η αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους επιβραδύνθηκε απότομα στο 0,5%, το χειρότερο αποτέλεσμα για την περίοδο από το 2020.
