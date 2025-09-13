Έρχονται νέα μέτρα για τα ακίνητα: Φοροαπαλλαγή σε ευέλικτες μισθώσεις και πιστοποιητικό φερεγγυότητας για ενοικιαστές
Η κυβέρνηση επανεξετάζει την τριετή απαλλαγή ώστε να ισχύει και για μικρότερες μισθώσεις κοινωνικού ρόλου. Εξετάζεται να μη χάνεται το όφελος όταν αλλάζει ο ενοικιαστής - Στο τραπέζι και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας
Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις που αλλάζουν το τοπίο των μισθώσεων βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης λίγο πριν από τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ. Η πρώτη αφορά την ευελιξία στη φοροαπαλλαγή για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας και η δεύτερη τη θεσμοθέτηση πιστοποιητικού φερεγγυότητας για τους ενοικιαστές. Σήμερα ισχύει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια, εφόσον ο ιδιοκτήτης μισθώσει κενή κατοικία για τουλάχιστον 36 μήνες. Το μέτρο αυτό, που έχει ήδη αποφασιστεί να παραταθεί έως το 2026, έφερε ορισμένα αποτελέσματα, αλλά άφησε και μεγάλα κενά.
Η ΠΟΜΙΔΑ, στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα, ζήτησε να επεκταθεί το μέτρο και σε μισθώσεις μικρότερης διάρκειας, ιδίως όταν πρόκειται για κρίσιμες κοινωνικές κατηγορίες όπως γιατροί, δάσκαλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί ή εποχικοί εργαζόμενοι σε τουριστικές περιοχές. Πρόκειται για ομάδες που καλούνται να μετακινηθούν άμεσα και να στεγαστούν για περιορισμένο διάστημα, χωρίς όμως να βρίσκουν σπίτια στις περιοχές που υπηρετούν.
