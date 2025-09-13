Έρχονται νέα μέτρα για τα ακίνητα: Φοροαπαλλαγή σε ευέλικτες μισθώσεις και πιστοποιητικό φερεγγυότητας για ενοικιαστές

Η κυβέρνηση επανεξετάζει την τριετή απαλλαγή ώστε να ισχύει και για μικρότερες μισθώσεις κοινωνικού ρόλου. Εξετάζεται να μη χάνεται το όφελος όταν αλλάζει ο ενοικιαστής - Στο τραπέζι και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας