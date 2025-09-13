Η μυθική έπαυλη Ελληνίδας στην Κυανή Ακτή, το τρίτο μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο

Χτισμένη πριν από έναν αιώνα βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 50 στρεμμάτων στο Villefranche- sur- Mer, στην πιο ακριβή έκταση της Γαλλικής Ριβιέρας. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο με 14 μπάνια, πολλές πισίνες, αίθουσα μπόουλινγκ, έναν κινηματογράφο και έναν οπωρώνα είκοσι στρεμμάτων με ελιές και οπωροφόρα δένδρα που απαιτούν για περιποίηση … 50 κηπουρούς!