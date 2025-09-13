Η μυθική έπαυλη Ελληνίδας στην Κυανή Ακτή, το τρίτο μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο
Χτισμένη πριν από έναν αιώνα βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 50 στρεμμάτων στο Villefranche- sur- Mer, στην πιο ακριβή έκταση της Γαλλικής Ριβιέρας. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο με 14 μπάνια, πολλές πισίνες, αίθουσα μπόουλινγκ, έναν κινηματογράφο και έναν οπωρώνα είκοσι στρεμμάτων με ελιές και οπωροφόρα δένδρα που απαιτούν για περιποίηση … 50 κηπουρούς!
Η βίλα δεν έχει απλά την καλύτερη θέα στη Νότιο Γαλλία αλλά και 10 στρέμματα γης πάνω στη θάλασσα.
Η βίλα αγοράστηκε από τον βασιλιά Λεοπόλδο Β’ του Βελγίου το 1902 που την χρησιμοποίησε για την έφηβη πόρνη ερωμένη του. Κατά τη διάρκεια της σχέσης του ο ερωτευμένος γαλαζοαίματος της χάρισε χρήματα, κοσμήματα, τίτλο (βαρώνη Vaughan) και τελικά την ίδια τη βίλα.
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η έπαυλη που πήρε το όνομα «La Leopolda» λειτούργησε ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Στη δεκαετία του 1930 , επεκτάθηκε σημαντικά από τον νέο ιδιοκτήτη, τον Αμερικανό εκατομμυριούχο Ogden Codman και εξακολούθησε να είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή. Εγινε ακόμη πιο διάσημη όταν γύρω στο 1955 ο Αλφρεντ Χίτσκοκ γύρισε εκεί την ταινία «Πιάσε τον κλέφτη» με τους Κάρι Γκράντ και Γκρέις Κέλι.
