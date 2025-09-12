Μείωση 34,1% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο εφέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ - Δείτε πίνακα

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα