Ο άνθρωπος πίσω από τη μεγαλύτερη απάτη με διαμάντια – Πώς ξεγέλασε τους επενδυτές και έκλεψε 170 εκατ. λίρες
Η αλυσίδα κοσμημάτων Vashi κατέρρευσε αφήνοντας χρέη 170 εκατ. λιρών, αφού ο Βάσι Ντομίνγκεζ εξαπάτησε επενδυτές και πελάτες με ψεύτικες πωλήσεις και αποθέματα διαμαντιών - Ο ίδιος εξαφανίστηκε, χωρίς έρευνα των αρχών
Το προσωπικό ενός πολυτελούς κοσμηματοπωλείου κλήθηκε να παριστάνει τους πελάτες για να εξαπατήσει επενδυτές στη μεγαλύτερη απάτη με διαμάντια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αποκαλύπτει το BBC Panorama.
Η απάτη βοήθησε τον έμπορο διαμαντιών Βάσι Ντομίνγκεζ να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια από επενδυτές, ώστε να στηρίξει την επιχείρησή του, η οποία κατέρρευσε το 2023 με χρέη 170 εκατ. λιρών.
Οι επενδυτές έχασαν τα πάντα όταν το υποσχόμενο απόθεμα διαμαντιών αξίας 157 εκατ. λιρών αποδείχθηκε ότι είχε πραγματική αξία μόλις 100.000 λιρών.
