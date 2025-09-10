Το The Mall Athens αλλάζει εικόνα – Επένδυση €25 εκατ. στα «γενέθλια» των 20 ετών – Τα νέα καταστήματα
Το The Mall Athens αλλάζει εικόνα – Επένδυση €25 εκατ. στα «γενέθλια» των 20 ετών – Τα νέα καταστήματα
Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, κλείνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, από το 2005 οπότε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό από τη LAMDA Development
Νέα εικόνα, με ολική ανακαίνιση εν λειτουργία και επένδυση που θα φτάσει συνολικά τα 25 εκατ. ευρώ, για το ‘’The Mall Athens’’.
Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας κλείνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, από το 2005 οπότε και άνοιξε από τη LAMDA Development για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό. Εχοντας ήδη δρομολογήσει τους νέους εμπορικούς χώρους εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, με το ‘’Riviera Galleria’’ και το νέο ‘’The Ellinikon Mall’’, το οποίο θα πάρει αυτό την σκυτάλη από το 2028 ως το μεγαλύτερο mall στην Ελλάδα 100.000 τ.μ. και πάνω από 340 καταστήματα, η LAMDA Development έχει σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα την ολική ανακαίνιση- ενεργειακή αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Aμαρουσίου.
Στόχος, σύμφωνα με τους επιτελείς του ομίλου, πέραν του δεδομένου, της ενίσχυσης δηλαδή της εμπειρίας του επισκέπτη, «η πλήρης αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του The Mall Athens, το οποίο φέτος θα γιορτάσει 20 χρόνια λειτουργίας, σε συνδυασμό με την ανακαίνιση καταστημάτων πολύ γνωστών brands καθώς και την είσοδο νέων και δημοφιλών σημάτων». Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με βάση πρότυπα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, με τελικό στόχο την πιστοποίηση του κτιρίου στη βαθμίδα A+. Παρά την έκταση του έργου, οι εργασίες έχουν εξελιχθεί και θα εξελιχθούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους, χωρίς διακοπή λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας κλείνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, από το 2005 οπότε και άνοιξε από τη LAMDA Development για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό. Εχοντας ήδη δρομολογήσει τους νέους εμπορικούς χώρους εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, με το ‘’Riviera Galleria’’ και το νέο ‘’The Ellinikon Mall’’, το οποίο θα πάρει αυτό την σκυτάλη από το 2028 ως το μεγαλύτερο mall στην Ελλάδα 100.000 τ.μ. και πάνω από 340 καταστήματα, η LAMDA Development έχει σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα την ολική ανακαίνιση- ενεργειακή αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Aμαρουσίου.
Στόχος, σύμφωνα με τους επιτελείς του ομίλου, πέραν του δεδομένου, της ενίσχυσης δηλαδή της εμπειρίας του επισκέπτη, «η πλήρης αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του The Mall Athens, το οποίο φέτος θα γιορτάσει 20 χρόνια λειτουργίας, σε συνδυασμό με την ανακαίνιση καταστημάτων πολύ γνωστών brands καθώς και την είσοδο νέων και δημοφιλών σημάτων». Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με βάση πρότυπα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, με τελικό στόχο την πιστοποίηση του κτιρίου στη βαθμίδα A+. Παρά την έκταση του έργου, οι εργασίες έχουν εξελιχθεί και θα εξελιχθούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους, χωρίς διακοπή λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα