Το The Mall Athens αλλάζει εικόνα – Επένδυση €25 εκατ. στα «γενέθλια» των 20 ετών – Τα νέα καταστήματα

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, κλείνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, από το 2005 οπότε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό από τη LAMDA Development