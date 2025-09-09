Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν για τρίτη μέρα οι πωλητές - Αντοχές πάνω από τις 2.000 μονάδες
Κοντά στα χαμηλά ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης - Κέρδη +37,1% σημειώνει φέτος η εγχώρια αγορά, ενώ υποχωρεί κατά -0,35% τον Σεπτέμβριο
Στο «κόκκινο» έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, ακολουθώντας ανάλογη πορεία με την χθεσινή, καθώς «εξανέμισε» τα πρωινά του κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, αλλά έδειξε πως έχει ακόμη αποθέματα δυνάμεων, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί πάνω από το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/9), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,79 μονάδες ή -0,14% και έκλεισε στις 2.014,65 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.011,06 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.029,81 μονάδες. Με ρυθμό +37,08% «τρέχει» η Αθήνα εντός του 2025, ενώ μέχρι στιγμής τον Σεπτέμβριο σημειώνει μικρή πτώση, της τάξης του -0,35%. Ισορροπία ανοδικών και πτωτικών μετοχών παρουσίασε το ταμπλό, με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 230 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενος από μεγάλο όγκο πακέτων που ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ.
Την αρχική τους δυναμική έχασαν και οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην πολιτική αναταραχή στη Γαλλία. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Mπαϊρού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, με τον πρωθυπουργό της χώρας να υποβάλλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να διορίσει νέο πρωθυπουργό, τον 5ο διαδοχικό στη δεύτερη θητεία του, γεγονός που αντανακλά τις αγεφύρωτες αντιθέσεις στο διχασμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Ισορροπία αγοραστών – πωλητών στο ταμπλό
Κέρδη +0,05% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κλείνει στις 2.182,68 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,14% στις 5.071,79 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,15% στις 2.890,31 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 230,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,05 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,9 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank και η Πειραιώς με 36,7 εκατ. ευρώ και 34,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Στα 142,6 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 59 μετοχές, αρνητικό για 46, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -0,94% στα 3,485 ευρώ και ακολούθησαν με μικρές απώλειες η Eurobank (-0,13% στα 3,138 ευρώ) και η Πειραιώς (-0,03% στα 6,828 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική ενισχύθηκε κατά +0,55% στα 11,96 ευρώ. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Optima bank «αναρριχήθηκε» κατά +3,09% στα 8 ευρώ, η CrediaBank κέρδισε +0,28% στο 1,422 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη στα 7,46 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Titan (-1,5% στα 36,15 ευρώ), η Metlen (-1,15% στα 51,55 ευρώ), η Σαράντης (-1,11% στα 14,22 ευρώ), η Motor Oil (-1,14% στα 24,32 ευρώ), η ΔΕΗ (-0,98% στα 14,11 ευρώ), η Lamda Development (-0,86% στα 6,9 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (-0,83% στα 42,92 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η ElvalHalcor «σκαρφάλωσε» κατά +2,51% στα 2,65 ευρώ. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η Jumbo (+1,91% στα 31,94 ευρώ). Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η Cenergy (+1,5% στα 10,86 ευρώ), η Aegean (+1,01% στα 13,94 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (+1% στα 7,09 ευρώ) και η Viohalco (+0,95% στα 6,39 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Quest σημείωσε «βουτιά» -2,32% στα 7,17 ευρώ. Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Dimand (-1,8% στα 9,8 ευρώ), η Austriacard (-1,14% στα 5,22 ευρώ) και η Autohellas (-1,04% στα 11,38 ευρώ). Παράλληλα, η Κρι Κρι οπισθοχώρησε κατά -0,95% στα 18,82 ευρώ. Στον αντίποδα, η Profile κατέγραψε «άλμα» +3,07% και έκλεισε στα 7,04 ευρώ. Με κέρδη άνω του +1% ακολούθησαν η Ελλάκτωρ (+1,2% στο 1,352 ευρώ), η Intralot (+1,16% στο 1,224 ευρώ) και ο ΟΛΘ (+1,14% στα 35,6 ευρώ).
Ανακοίνωσε αποτελέσματα η Metlen – Ποιοι ακολουθούν
Πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών στο ΧΑ, η Metlen δημοσίευσε τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά +45% στα 3,6 δισ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 445 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένη (-6%) από τα 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 254 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά -10% σε σύγκριση με τα 282 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024. Όπως διευκρινίζει ο όμιλος, οι οικονομικές επιδόσεις αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά στο β’ εξάμηνο, με συνέπεια τα συνολικά EBITDA για το 2025 να ξεπεράσουν το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ.
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΔΑΑ, η Σαράντης και η Fourlis. Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ακολουθούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (flash note), η ElvalHalcor και η Alpha Trust Ανδρομέδα και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Πιο γεμάτη είναι η ατζέντα της επόμενης εβδομάδας, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Κατεβάζουν ρυθμό οι διεθνείς αγορές – Ρεκόρ για Nasdaq, Nikkei
Ανοδικά ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη Wall Street, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές ποντάρουν όλο και περισσότερο στο ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στην προσεχή συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Εστιάζουν, δε, στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό (PPI και CPI), που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Με ήπια άνοδο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου οι βασικοί δείκτες ενισχύονται κατά περίπου +0,1%.
Χαμηλώνουν ταχύτητα οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα στη Γηραιά Ήπειρο. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 552 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει +0,2%, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση -0,7%. Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, πιάνοντας για πρώτη φορά τις 44.000 μονάδες, στον απόηχο της παραίτησης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.
