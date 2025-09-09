Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Χάρη Βαφειά: Έσοδα $180 εκατ. κέρδη 62 εκατ., assets 1,4 δισ. και ρευστότητα 303 εκατ

Ο Χάρης Βαφειάς, μέσα από τις τρεις εισηγμένες ναυτιλιακές του εταιρείες, διατηρεί μια ισχυρή παρουσία στον διεθνή ναυτιλιακό χώρο, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως υγροποιημένα πετρελαιοειδή (LPG), αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και χύδην φορτία. Οι εταιρείες του παρουσιάζουν ισχυρά οικονομικά μεγέθη: συνολικά έσοδα $180 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο, καθαρά κέρδη 62 εκατ., συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,4 δισ. και διαθέσιμα μετρητά 303 εκατ., ενώ η απουσία τραπεζικού χρέους ενισχύει την οικονομική σταθερότητα και την ικανότητα για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη του στόλου. Κάθε εταιρεία διαθέτει ξεχωριστή στρατηγική και εξειδίκευση, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες στους διεθνείς πελάτες και επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του στόλου της.Η StealthGas δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαίου (LPG), με στόλο 30 πλοίων, περιλαμβανομένου ενός κοινοπρακτικού (Joint Venture) πλοίου, συνολικής χωρητικότητας 344.152 κυβικών μέτρων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο “GASS”. Η StealthGas ξεχωρίζει για την εξειδίκευσή της στις μεταφορές LPG, τη συνεπή απόδοση των πλοίων της και τη στρατηγική επέκταση του στόλου, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς θαλάσσιες αγορές.Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/i-naftiliakes-epichirisis-tou-chari-vafia-esoda-180-ekat-kerdi-62-ekat-assets-14-dis-ke-refstotita-303-ekat/