Νέα Lamborghini Temerario: Στυλ, φαντασία και 0-100 σε 2,7 δευτερόλεπτα

Το ταγμένο κοινό της ιταλικής φίρμας υποδέχεται την Temerario, γνωρίζοντας ότι συνδυάζει την πολυτέλεια και την απόλυτη οδηγική εμπειρία για τους λάτρεις της ταχύτητας