Νέα Lamborghini Temerario: Στυλ, φαντασία και 0-100 σε 2,7 δευτερόλεπτα
Το ταγμένο κοινό της ιταλικής φίρμας υποδέχεται την Temerario, γνωρίζοντας ότι συνδυάζει την πολυτέλεια και την απόλυτη οδηγική εμπειρία για τους λάτρεις της ταχύτητας
Η Lamborghini Temerario Hybrid επιβάλλεται. Η αεροδυναμική της σιλουέτα δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Το τελευταίας κοπής supercar της είναι έτοιμο να βγει στους δρόμους. Θα ορίζει την ιδέα γύρω από τα όρια της αυτοκίνησης. Διαφωνεί κανείς; Το υπηρετούν 920 ίπποι. Έχει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα του φτάνει τα 343 km/h. Οι αγωνιστικού τύπου επιδόσεις στην άσφαλτο δεν μας κουράζουν ποτέ. Η Lamborghini Temerario Hybrid σηματοδοτεί μια ακόμα εκδοχή της εταιρείας από την Μπολόνια στην εποχή υβριδικής κίνησης. Ακόμα και σ’ αυτή τη διάσταση, το αυτοκίνητο κρατά το DNA της φίρμας. Μερικά δεδομένα δεν είναι προς διαπραγμάτευση.
Το νέο μοντέλο της Lamborghini έρχεται να αντικαταστήσει το θρυλικό Huracán. Η απόφαση της ιστορικής μάρκας αυτοκινήτων ήταν μια κίνηση που αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από το πλήρωμα των πιστών της. Η Temerario είναι hybrid, έχει ελαφρύ τιμόνι, κορυφαία πλευρική επιτάχυνση και ισορροπία. Αυτό την κάνει ιδανική όχι μόνο σε ευθεία αλλά και σε απαιτητικές στροφές. Παράλληλα, η λειτουργία αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης επιτρέπει τη διακριτική καθημερινή χρήση.
