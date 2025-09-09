Ενα διαμάντι της Αθήνας αποκαθίσταται
Ενα διαμάντι της Αθήνας αποκαθίσταται
Tο κτίριο επί της 3ης Σεπτεμβρίου 46 και Μάρνη 13, ιδιοκτησίας τώρα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., παίρνει τον δρόμο της αποκατάστασης προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο Κολοκοτρώνη
α στοιχεία προέρχονται από την Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών: «Το εκλεκτικιστικό κτίριο στη γωνία των οδών 3ης Σεπτεμβρίου & Μάρνη οικοδομήθηκε περί το 1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Χέλμη, απόφοιτου της Ecole Speciale του Παρισιού και εκφραστή στα πρώτα του έργα μιας κομψής νεομπαρόκ ρυθμολογίας. Το συγκεκριμένο κτίριο, ωστόσο, κινείται περισσότερο προς μια πιο διακοσμητική εκδοχή του εκλεκτικισμού, “ένα είδος άτολμης παραφθοράς” του γερμανικού Jugendstil, όπως παρατηρεί ο Μάνος Μπίρης. Εγκαταλελειμμένο ερειπώνεται καθημερινά».
