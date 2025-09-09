Τα χαμόγελα, τα ανέκδοτα, η περίμετρος και οι δημοσκόποι, έχει και ΔΕΘ2(;), οι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Σκαραμαγκά, η Μαρία και ο Χάρης

Κλείσιμο

Η πηγή που ασχολείται με τα δημοσκοπικά μού είπε ότι «περισσότερο μας ενδιαφέρει η περίμετρος απ’ ό,τι τα ίδια τα νούμερα». Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε και γι’ αυτό ζήτησα εξηγήσεις. Ιδού λοιπόν τι μου είπε: «Ρωτάμε αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε ΝΔ και όχι μόνο αν θα ψηφίζατε τώρα, γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε αν ο ερωτώμενος είναι στην ''περίμετρό μας'', δηλαδή σε απλά ελληνικά αν ψήνεται κάποια ώρα ο κόσμος να μας ψηφίσει ή να μας ξαναψηφίσει. Πριν τα μέτρα η περίμετρός μας ήταν 35%-36%, που σημαίνει χοντρικά ότι απ’ αυτούς σίγουρα μας ψηφίζουν 26%-28%. Αν τώρα λοιπόν η περίμετρός μας πάει στο 43%-51% θα είμαστε καλά. Άλλωστε, δεν έχουμε αύριο εκλογές».Συζητούνται τα μέτρα…-Ρώτησα και μια άλλη πηγή μου για το πώς είδε τα μέτρα και επειδή έχει και χιούμορ μου είπε ότι τουλάχιστον συζητούνται γιατί φτιάχτηκε και ανέκδοτο για τα μέτρα μας. Μικρή Αγγελία: «Γοητευτική κυρία ψάχνει νέο 22 χρονών με εισόδημα 25.000 ευρώ, πολύτεκνο, που ζει σε οικισμό κάτω των 1.500 κατοίκων για γνωριμία και ό,τι προκύψει».Αντιπολίτευση-Τώρα σας το είπα και χθες, η αντιπολίτευση είναι σε κάτι μεταξύ απορίας ψάλτου βηξ ή μιας ανόητης επιχειρηματολογίας ότι τα μέτρα π.χ. για τους 30άρηδες δεν αφορούν παρά μόνο ελάχιστους για έως τα 10.000 ευρώ αποδοχές κ.λπ. Εντάξει, μόνο που οι… ελάχιστοι είναι 270.000 και οι κάτω των 25 ετών 90.000 και φυσικά τα μέτρα και οι ελαφρύνσεις με τις κλίμακες λειτουργούν αθροιστικά. Συμπέρασμα, καλό θα ήταν να το δουλέψουν περισσότερο και να μη λένε αερολογίες.Άνοιξη-ΔΕΘ 2;-Τώρα, ακούγονται παράπονα και αντεπιχειρήματα ότι δεν είχε τίποτα το πακέτο για τις επιχειρήσεις και ίσως υπάρχει ένα δίκιο. Μου λένε ότι εφόσον επιβεβαιωθεί η καλή πορεία των πλεονασμάτων μπορεί να έχουμε μια… μικρή ΔΕΘ πριν το καλοκαίρι, στοχευμένη σε μείωση φορολογικών συντελεστών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Θα το δούμε.Ακούει τιμόνι ο κόσμος;-Τώρα ως επιμύθιο για τα περί πακέτου ΔΕΘ ας περιμένουμε να δούμε στις δημοσκοπήσεις αν η κοινή γνώμη… ακούει τιμόνι, Αν δηλαδή θα τσιμπήσει δημοσκοπικά έστω 1-2 μονάδες το κυβερνών κόμμα από τα οφέλη, και γι’ αυτό να ξέρετε υπάρχει μια σχετική αγωνία στο Μαξίμου."Καρφί" Πιερρ στον Τσίπρα-Φαίνεται πάντως ότι η πρόσφατη επανεμφάνιση του Τσίπρα και η προαναγγελία του για μια "πατριωτική εισφορά" που θα απευθύνεται στους πλουσίους της χώρας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Πιερρ. Τα σχόλια του Αλέξη άλλωστε είναι "πειρασμός" για πολλούς κυβερνητικούς, με τον ΥΠΟΙΚ να λέει χθες στον ΑΝΤ1 "κάποιοι μιλούν για πατριωτικό φόρο, εμείς μιλάμε για πατριωτικές φοροελαφρύνσεις". Τσίταρε μάλιστα και Μαρξ, λέγοντας ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα.Οι βόλτες του Χαφτάρ και το lunch στο GB