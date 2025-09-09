Τα χαμόγελα, τα ανέκδοτα, η περίμετρος και οι δημοσκόποι, έχει και ΔΕΘ2(;), οι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Σκαραμαγκά, η Μαρία και ο Χάρης
Τα χαμόγελα, τα ανέκδοτα, η περίμετρος και οι δημοσκόποι, έχει και ΔΕΘ2(;), οι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Σκαραμαγκά, η Μαρία και ο Χάρης
Χαίρετε, χθες πρώτη ημέρα στο Μ.Μ έσκασαν και κανένα χαμόγελο παραπάνω μετά τη ΔΕΘ που πήγε καλά και τώρα από σήμερα έπιασαν δουλειά οι δημοσκόποι για να δουν πώς πάνε τα νούμερα μετά το ομολογουμένως βαρύ πακέτο το οποίο και εξειδίκευσε ο Πιερρακάκης με το επιτελείο του
Η πηγή που ασχολείται με τα δημοσκοπικά μού είπε ότι «περισσότερο μας ενδιαφέρει η περίμετρος απ’ ό,τι τα ίδια τα νούμερα». Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε και γι’ αυτό ζήτησα εξηγήσεις. Ιδού λοιπόν τι μου είπε: «Ρωτάμε αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε ΝΔ και όχι μόνο αν θα ψηφίζατε τώρα, γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε αν ο ερωτώμενος είναι στην ''περίμετρό μας'', δηλαδή σε απλά ελληνικά αν ψήνεται κάποια ώρα ο κόσμος να μας ψηφίσει ή να μας ξαναψηφίσει. Πριν τα μέτρα η περίμετρός μας ήταν 35%-36%, που σημαίνει χοντρικά ότι απ’ αυτούς σίγουρα μας ψηφίζουν 26%-28%. Αν τώρα λοιπόν η περίμετρός μας πάει στο 43%-51% θα είμαστε καλά. Άλλωστε, δεν έχουμε αύριο εκλογές».
Συζητούνται τα μέτρα…
-Ρώτησα και μια άλλη πηγή μου για το πώς είδε τα μέτρα και επειδή έχει και χιούμορ μου είπε ότι τουλάχιστον συζητούνται γιατί φτιάχτηκε και ανέκδοτο για τα μέτρα μας. Μικρή Αγγελία: «Γοητευτική κυρία ψάχνει νέο 22 χρονών με εισόδημα 25.000 ευρώ, πολύτεκνο, που ζει σε οικισμό κάτω των 1.500 κατοίκων για γνωριμία και ό,τι προκύψει».
Αντιπολίτευση
-Τώρα σας το είπα και χθες, η αντιπολίτευση είναι σε κάτι μεταξύ απορίας ψάλτου βηξ ή μιας ανόητης επιχειρηματολογίας ότι τα μέτρα π.χ. για τους 30άρηδες δεν αφορούν παρά μόνο ελάχιστους για έως τα 10.000 ευρώ αποδοχές κ.λπ. Εντάξει, μόνο που οι… ελάχιστοι είναι 270.000 και οι κάτω των 25 ετών 90.000 και φυσικά τα μέτρα και οι ελαφρύνσεις με τις κλίμακες λειτουργούν αθροιστικά. Συμπέρασμα, καλό θα ήταν να το δουλέψουν περισσότερο και να μη λένε αερολογίες.
Άνοιξη-ΔΕΘ 2;
-Τώρα, ακούγονται παράπονα και αντεπιχειρήματα ότι δεν είχε τίποτα το πακέτο για τις επιχειρήσεις και ίσως υπάρχει ένα δίκιο. Μου λένε ότι εφόσον επιβεβαιωθεί η καλή πορεία των πλεονασμάτων μπορεί να έχουμε μια… μικρή ΔΕΘ πριν το καλοκαίρι, στοχευμένη σε μείωση φορολογικών συντελεστών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Θα το δούμε.
Ακούει τιμόνι ο κόσμος;
-Τώρα ως επιμύθιο για τα περί πακέτου ΔΕΘ ας περιμένουμε να δούμε στις δημοσκοπήσεις αν η κοινή γνώμη… ακούει τιμόνι, Αν δηλαδή θα τσιμπήσει δημοσκοπικά έστω 1-2 μονάδες το κυβερνών κόμμα από τα οφέλη, και γι’ αυτό να ξέρετε υπάρχει μια σχετική αγωνία στο Μαξίμου.
"Καρφί" Πιερρ στον Τσίπρα
-Φαίνεται πάντως ότι η πρόσφατη επανεμφάνιση του Τσίπρα και η προαναγγελία του για μια "πατριωτική εισφορά" που θα απευθύνεται στους πλουσίους της χώρας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Πιερρ. Τα σχόλια του Αλέξη άλλωστε είναι "πειρασμός" για πολλούς κυβερνητικούς, με τον ΥΠΟΙΚ να λέει χθες στον ΑΝΤ1 "κάποιοι μιλούν για πατριωτικό φόρο, εμείς μιλάμε για πατριωτικές φοροελαφρύνσεις". Τσίταρε μάλιστα και Μαρξ, λέγοντας ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα.
Οι βόλτες του Χαφτάρ και το lunch στο GB
-Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα του γιου Χαφτάρ στην Αθήνα, ο οποίος για να καταλάβετε είναι το «ταμείο» της οικογένειας και της Ανατολικής Λιβύης. Αυτοί ζητούν από εμάς σύσφιγξη της οικονομικής συνεργασίας και εμείς από αυτούς να μην κάνουν περίεργα βήματα, με την κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή στη Βεγγάζη. Η βόλτα του ξεκίνησε από το Μ.Μ, όπου είδε τον Κ.Μ για μισή ώρα μαζί με Γεραπετρίτη και Πελώνη, ενώ ο Γεραπετρίτης τον πήρε μετά μαζί του στο ΥΠΕΞ, όπου συζήτησαν εκτενώς. Αναλυτική κουβέντα έκανε και με τον ΥΦΥΠΕΞ Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος και έχει αναλάβει να οργανώσει επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη μέσα στο φθινόπωρο. Ο Γεραπετρίτης πάντως θύμισε στον Χαφτάρ ότι, αν θέλουν κάτι από την Ευρώπη, εμείς μπορούμε να είμαστε «μεσάζοντες». Και το μεσημέρι μαθαίνω ότι ο Χαφτάρ με τον Θεοχάρη συνέφαγαν σε καλό κλίμα στη Μεγάλη Βρετάνια, με θέα την Ακρόπολη.
Η εκκρεμότητα με την Εκκλησία
-Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου που έγινε χθες είχε για ένα διάστημα έναν ακόμα συμμετέχοντα, τον ΓΓ Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή, ο οποίος κοντεύει να πάρει... σύνταξη στη θέση, καθώς είχε τοποθετηθεί επί ΓΑΠ. Σε κάποια φάση πάντως έφυγε και αυτός και έμειναν οι δυο τους. Καταλαβαίνω ότι άμεσα ειδήσεις δεν θα υπάρξουν, αλλά υπάρχει η δεδομένη εκκρεμότητα της αξιοποίησης της περιουσίας της Εκκλησίας για την κατασκευή διαμερισμάτων. Ο Γιώργος Μυλωνάκης από το Μ.Μ έχει αναλάβει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε συνεννόηση και με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, αλλά ακόμα το πράγμα θέλει δουλειά όπως καταλαβαίνω.
Ο… κούκος του ΟΠΕΚΕΠΕ
-Εικόνα δημόσιας υπηρεσίας προηγούμενων δεκαετιών, μετά από αργία, θύμιζαν χθες το πρωί τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μου λέει ο άνθρωπός μου εκεί. Ο μεταβατικός πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καββαδάς, είχε την… ατυχή ιδέα να πάει στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 08:30 το πρωί (εργάσιμη ώρα για το Δημόσιο). Μόλις ανέβηκε στο γραφείο του προέδρου, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, τόσο στη γραμματεία, όσο και στις υπόλοιπες θέσεις. Η εικόνα αυτή δεν άλλαξε τουλάχιστον μέχρι τις 11:00, οπότε και ο ίδιος αποχώρησε. Σε ό,τι αφορά τους αντιπροέδρους, αμφότεροι απουσίαζαν από τις θέσεις τους, λόγω… ΔΕΘ! Η πηγή μου λέει ότι σήμερα θα είναι όλοι εκεί από το… ξημέρωμα. Για να δούμε…
Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές στηρίζουν τον Σκαραμαγκά
-Με σταθερά βήματα προχωρά η αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας ή για να ακριβολογώ της ναυπηγοεπισκευής περισσότερο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Έλληνες εφοπλιστές στέλνουν τα πλοία τους για δεξαμενισμό και επισκευές στον Σκαραμαγκά του Γιώργου Προκοπίου. Μεταξύ αυτών μαθαίνω ότι είναι ο Νικόλας Μαρτίνος της Thenamaris, ο Νίκος Μουνδρέας, ο Όμιλος Τσάκου, τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος με την Arcadia Shipmanagement, ο Δημήτρης-Φρανκ Σαρακάκης με τον ΙONIC, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κ.ά.
Δεν προχωρά η Metlen για καύση απορριμμάτων στη Βοιωτία
-Δεν πρόκειται να προχωρήσει η Metlen στην επένδυση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η εταιρεία είχε αναθέσει προμελέτη σκοπιμότητας (pre-feasibility study) για την υλοποίηση του project, ωστόσο πλέον δεν προτίθεται να το προχωρήσει.
Οι αστερίσκοι του κλάδου
-Στο μεταξύ, γενικότερα υπάρχουν αβεβαιότητες στο συνολικό πλάνο ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων που προωθείται σε εθνικό επίπεδο, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το μοντέλο που θα ακολουθήσουν και άλλοι μεγάλοι όμιλοι. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η Αττική που για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι η πρωτεύουσα παράγει το 40% των απορριμμάτων της χώρας. Το έλλειμμα αυτό οδηγεί σε πλάνο για απευθείας μετάβαση στην καύση σκουπιδιών ως «ενεργειακή λύση», σχέδιο που εκτιμάται ότι παρακάμπτει τον βασικό στόχο της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής. Προτεραιότητα σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της αγοράς πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία και στον διαχωρισμό των απορριμμάτων, με την ενεργειακή αξιοποίηση να αποτελεί το τελικό στάδιο για το υπόλειμμα. Εάν η διαδικασία ξεκινά απευθείας από την καύση, επισημαίνουν ότι χάνεται η δυνατότητα ανάκτησης πολύτιμων πρώτων υλών – μετάλλων, πλαστικού και χαρτιού.
Η ΔΕΗ και η επένδυση των 300 εκατ. στην Πτολεμαΐδα
-Επιπλέον, τίθενται ενστάσεις για τις κοινωνικές αντιδράσεις που ήδη έχουν ανάψει τα αίματα στην Κοζάνη αλλά και για την οικονομική διάσταση: σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο για την Αττική - που λέγαμε παραπάνω – απαιτούνται άνω των 500 εκατ. ευρώ. Και όπως τονίζεται, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια τόσο μεγάλη επένδυση με τη λογική των μεταβατικών λύσεων που έχει προβλέψει σχετική υπουργική απόφαση. Αντίθετα, με τους άλλους ομίλους κινείται η ΔΕΗ, η οποία προχωρεί ακάθεκτη στον σχεδιασμό της στην Πτολεμαΐδα, με στόχο επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η προοπτική δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία έχει διχάσει την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο ενάντια στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Το αίτημα ήταν σαφές: να αποσυρθεί η πρόβλεψη για μονάδα στην περιοχή, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο διαβούλευσης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλείται να πάρει θέση σε διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία δεκάδων φορέων και Επιμελητηρίων. Η οριστική γνωμοδότηση αναμένεται στις 15 Σεπτεμβρίου.
Παπασταύρου: Στο Μιλάνο με βαριά ονόματα της αγοράς φυσικού αερίου
-Στο Μιλάνο βρίσκεται από σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, για το Gastech 2025 – εκεί όπου μαζεύονται οι «μεγάλοι» του φυσικού αερίου και του LNG. Cheniere, ConocoPhillips, Venture Global… όλοι παρόντες, μαζί με την ελληνική αποστολή που θα έχει ισχυρή δόση από Motor Oil, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, ΔΕΗ και ΕΔΕΥΕΠ. Επισήμως, ο υπουργός θα δώσει το «παρών» στις συνεδρίες. Ανεπισήμως όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: στα πηγαδάκια, στα VIP lounges και στις «τυχαίες» συναντήσεις στους διαδρόμους. Γιατί όλοι ξέρουν πως στο Gastech κλείνονται πιο εύκολα ραντεβού με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, παρά σε αίθουσες με powerpoints. Και βέβαια, η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Την επόμενη κιόλας μέρα (10 Σεπτεμβρίου) λήγει η προθεσμία για τις δεσμευτικές προσφορές στους υδρογονάνθρακες της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Οπότε, αν δείτε τον υπουργό να συνομιλεί χαλαρά με ξένους CEO μακριά από τις κάμερες, κρατήστε μία σημείωση: θα είναι στην Ιταλία αλλά το μυαλό του θα είναι στις προσφορές που θα υποβληθούν αύριο το απόγευμα για τα μπλοκ νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Μεταγραφή στη Εurobank
-Μετά από 6 χρόνια ο Κωστής Πάικος επέστρεψε στη Eurobank αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Head of Group Digital Banking & Group Chief Digital Officer, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, και θα αναφέρεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιάκωβο Γιαννακλή. Ο Κ. Πάικος έχει εργαστεί σε μεγάλους ομίλους στον τομέα Digital & AI, ενώ από το 2023 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ του Ομίλου Φουρλή και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.
Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις neobanks
-Κι επειδή ο λόγος είναι στις μεταγγραφές, αναφέρω τη νέα τάση στην τραπεζική αγορά που αφορά τις neobanks οι οποίες όσο μεγεθύνονται και αποκτούν μερίδια στην αγορά θα χρειάζονται ανώτατα στελέχη από τις παραδοσιακές τράπεζες. Οπότε μην εκπλαγείτε αν και στη χώρα μας, μεσοπρόθεσμα, δούμε στελέχη που σήμερα είναι κάτω από τους CEOs να μετακομίζουν σε neobanks. Στην Ευρώπη αυτά ήδη συμβαίνουν. Πριν από λίγες ημέρες ο προηγούμενος CEO της Societe Generale, Frederic Oudea, ανέλαβε πρόεδρος στη Revolut Δυτικής Ευρώπης, στην οποία ανήκει και η χώρα μας.
Μεγάλα ονόματα στην Τράπεζα Κύπρου
-Η αποεπένδυση της EBRD από την Τράπεζα Κύπρου -παρεμπιπτόντως έχει μετοχική θέση και σε ελληνικές τράπεζες- έπειτα από από μια δεκαετία και πλέον, έδωσε την ευκαιρία σε σημαντικούς long only επενδυτές να αυξήσουν τις θέσεις τους. Ένας από αυτούς, η Wellington για λογαριασμό πελατών της αύξησε το ποσοστό της στη BOC στο 5,87%, από 3,99% προηγουμένως και έτσι καθίσταται ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος πίσω από τις Senvest και Lamela. Με βάση το μετοχολόγιο της τράπεζας, η γνωστή Helikon Investments διαθέτει ποσοστό 3,57% στο σύνολο μετοχών και χρηματοοικονομικων μέσων, η Osome Investments με 3,37% και οι Βοστωνέζοι της Eaton Vance με 3,31%,. Η Eaton Vance είναι από τους αρχαιότερους επενδυτικούς ομίλους στις ΗΠΑ που ελέγχεται σήμερα από τη Morgan Stanley. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου τρέχει με ρυθμό 63,5% φέτος, έχοντας φτάσει μία ανάσα από τα 8 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, στο τέλος του περασμένου Αυγούστου. Βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα των πολυτιμότερων εισηγμένων στο ΧΑ, με την κεφαλαιοποίησή της να υπερβαίνει τα 3,27 δισ. ευρώ.
Τραπεζική ανατροπή στην Ιταλία με ελληνικό δάκτυλο
-Μεγάλες ανατροπές έχουμε στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα με ελληνικό δάκτυλο. Η Μediobanca είναι μια εμβληματική τράπεζα όπου κτυπά η καρδιά του ιταλικού corporate banking. Ο CEO A. Nagel ετοιμάζεται (μετά από θητεία 25 ετών) να παραιτηθεί κακήν κακώς, επειδή η Monte dei Paschi, μια τράπεζα που πριν από λίγα χρόνια ήταν στο χείλος της καταστροφής, έκανε επιθετική εξαγορά και με τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε και είναι σε εξέλιξη να έχει ήδη συγκεντρώσει το 62% των μετοχών της Μediobanca, κατά το Bloomberg. Σύμβουλος της Monte dei Paschi για την επιθετική εξαγορά είναι η UBS, δια του δικού μας Στέφανου Παπαπαναγιώτου.
Ο influencer εφοπλιστής με περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων
-Δραστήριος με εμφανίσεις στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο instagram, όπου επικοινωνεί κυρίως την αγάπη του για τα γρήγορα αυτοκίνητα, χορηγός σε ομάδα μπάσκετ, και πολλά άλλα. Εύκολα θα τον πέρναγες influencer! Όμως ο Χάρης Βαφειάς, περί ου ο λόγος, στην… κανονική του - επιχειρηματική ζωή είναι άλλος άνθρωπος. Κάθισα και διάβασα τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών του στην κεφαλαιαγορά της Νέας Υόρκης. Θα γράψω τα συνολικά και για τις τρεις να μη χαθούμε στη μετάφραση. Έσοδα $180 εκατ., καθαρά κέρδη 62 εκατ., συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,4 δισ. και ρευστότητα 303 εκατ., ενώ η απουσία τραπεζικού χρέους ενισχύει την οικονομική σταθερότητα και την ικανότητα για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη του στόλου. Κάθε εταιρεία διαθέτει ξεχωριστή στρατηγική και εξειδίκευση. Οι τρεις εισηγμένες έχουν συνολικά 53 πλοία, ενώ μαζί με τα πλοία των ιδιωτικών-μη εισηγμένων εταιρειών φτάνουν τα 97.
Η Μαρία Αγγελικούση, ο Τραμπ και τα πράσινα... καύσιμα
-Λοιπόν, θα πέσουμε τώρα στα βαθιά νερά. Θα σας περιγράψω πώς είναι η γενική εικόνα της ναυτιλίας και το πιο καυτό θέμα που απασχολεί τους πάντες. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, γνωστός ως ΙΜΟ, που είναι ο ναυτιλιακός βραχίονας του ΟΗΕ, φέρνει προς ψήφιση τον Οκτώβριο στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) σχέδιο για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλία. Με ολίγα λόγια, τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο καθαρό, πράσινο εναλλακτικό. Όποιος δεν το κάνει θα πληρώνει φόρο ανά πλοίο και ανά εκπομπές CO2. Αυτά τα χρήματα, που θα είναι πολλά έως πάρα πολλά, θα πηγαίνουν σε ένα Ταμείο του ΙΜΟ και λέγεται ότι θα διοχετεύονται προς έρευνες για νέα εναλλακτικά καύσιμα μηδενικών εκπομπών, δημιουργία υποδομών και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σημειώστε ότι σήμερα τέτοια καύσιμα-μηδενικής εκπομπής- δεν υπάρχουν καθόλου ή σε πολύ μικρές ποσότητες που δεν φτάνουν να γεμίσεις ούτε μηχανάκι. Επιταχύνω. Την περασμένη άνοιξη έγινε γνωστή η πρόθεση του ΙΜΟ. Τότε βγήκε μπροστά η Μαρία Αγγελικούση, η ισχυρότερη βάσει αριθμών, πλοιοκτήτρια/πλοιοκτήτης της Ελλάδας και μέσα στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως. Αντέδρασε αφού θεώρησε άστοχο ένα τέτοιο μέτρο το οποίο τσουβαλιάζει τους πάντες και αυξάνει τα λειτουργικά κόστη. Εκείνη κατασκεύασε και κατασκευάζει πλοία που έχουν ως καύσιμο το LNG όπως κάνουν και πολλοί άλλοι εφοπλιστές ώστε να συμμετέχουν στην πράσινη μετάβαση. Το θέμα είναι ότι τόσο το LNG όσο και μεθανόλη εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα σε μειωμένες ποσότητες κατά τουλάχιστον 30%. Μαθαίνω ότι η Μαρία Αγγελικούση απευθύνθηκε και στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ώστε να βγει μπροστά να το παλέψει, ενώ ήρθε σε επαφή και με μεγάλους και ισχυρούς ναυλωτές. Η Πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού, αρχές Ιουνίου σε συνέδριο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, είπε: «Δεν γίνεται να νομοθετούν για τη ναυτιλία χωρίς τη ναυτιλία η οποία παραμένει αόρατη». Το παιχνίδι όμως φαίνεται χαμένο. Τα δισεκατομμύρια είναι πολλά. Έλληνες, μεταξύ άλλων, εφοπλιστές λένε ότι θα πληρώσουν ό,τι τους ζητήσουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και κάπου εκεί έκανε την εμφάνισή του ο Τραμπ ο οποίος συντάχτηκε με τη θέση της... Αγγελικούση! Μέσω του Μάρκου Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι «απορρίπτει χωρίς επιφυλάξεις» το σχέδιο πλαισίου μηδενικών εκπομπών. Η αμερικανική κυβέρνηση παρομοιάζει το πλαίσιο με έναν «παγκόσμιο φόρο άνθρακα» που θα επιβληθεί στους Αμερικανούς μέσω ενός «ανεξέλεγκτου οργανισμού του ΟΗΕ» και τονίζει ότι η υιοθέτηση του σχεδίου θα επιβαρύνει οικονομικά τους Αμερικανούς πολίτες, τους παρόχους ενέργειας, τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους πελάτες τους, καθώς και τον τουριστικό κλάδο. Η πίεση των ΗΠΑ σε συμμάχους να αποτρέψουν την ψήφιση είναι ασφυκτική. Όλοι οι άλλοι, που καίγονται, πλην εξαιρέσεων, βλέπουν τα τρένα να περνούν.
Η νέα εταιρεία του Στέγγου
-Άλλη μια εταιρεία ήρθε να προστεθεί στον όμιλο του κατασκευαστή Κωνσταντίνου Στέγγου. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου έγινε η σύσταση της «Premier Capital Investment Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με σκοπό την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και τη διαχείριση έργων εκτός των κατασκευαστικών. Η νέα εταιρεία εδρεύει στο γραφεία του ομίλου στον Άλιμο και έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο κατεβλήθη σε μετρητά από την “Premier Capital Investment S.A.” που εδρεύει στη Route D’Esch στο Λουξεμβούργο και εκπροσωπείται νομίμως από την κυρία Παναγιώτα Λεφάκη. Όσον αφορά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχουν ο Γεώργιος Στέγγος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Μαριάννα Στέγγου ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι Παναγιώτα Λεφάκη και Λάμπρος Πρωτονοτάριος ως μέλη.
Διασυνοριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές
-Τον τελευταίο καιρό δείχνουν να έχουν ξυπνήσει στην Ελλάδα οι διασυνοριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Bally’s Corporation και η δική μας Intralot πραγματοποιούν μια συναλλαγή αξίας δισεκατομμυρίων για τη δημιουργία ενός διεθνούς ομίλου. Η Frigoglass ΑΒΕΕ εξαγοράζει 2 νέες θυγατρικές, την ισπανική Provisiona Iberia SL και την πορτογαλλική Serflusa Refrigerantes LDA, προβαίνοντας σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αναδιαρθρώνοντας τη μετοχική της δομή, επιτυγχάνοντας παράλληλα την επάνοδό της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.
Πώς ο Σακίλ Ο'Νιλ έβγαλε το πρώτο του δισεκατομμύριο με μετοχές της Google
-O Σακίλ Ρασόν Ο'Νιλ, γνωστός και ως "Shaq," είναι o πασίγνωστος πρώην επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ, ένας από τους πιο επιδραστικούς σέντερ στην ιστορία του NBA. Έχει κερδίσει πολλά από το μπάσκετ αλλά δισεκατομμυριούχος έγινε όταν επένδυσε -κατά τύχη- στη μετοχή της Google, πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της το 1999, όταν -τότε- η αξία της ήταν μόλις 100 εκατομμύρια δολάρια. Ο 28χρονος μπασκετμπολίστας έτρωγε μια μέρα το μεσημεριανό του, στο ξενοδοχείο Four Seasons, όταν κάποια στιγμή ήρθε ο Ron Conway. Ο Ronald Crawford Conway είχε μόλις ξεκινήσει τη δραστηριότητά του ως angel investor στη Silicon Valley. Είναι ο συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας SV Angel και έχει χαρακτηριστεί ως ο «Νονός» της Σίλικον Βάλεϊ. Εκείνη την μέρα, ο Κόνγουεϊ πήγε στο ξενοδοχείο μαζί με τα εγγόνια του και άλλους 3 φίλους επιχειρηματίες. Τα παιδιά αναγνώρισαν τον μπασκετμπολίστα, του ζήτησαν αυτόγραφο και ξαφνικά ο Σακίλ κατέληξε να κάνει babysitting με τα παιδιά, ενώ οι επιχειρηματίες μιλούσαν για δουλειές. Στο τέλος, ο Κόνγεϊ πλησίασε τον Shaq, τον ευχαρίστησε που έκανε babysitting. Τότε του πρότεινε: Θέλεις να επενδύσεις σε κάτι που θα μπορούσε να γίνει μεγάλο; Του πρότεινε την Google, με τη μεγάλη μηχανή αναζήτησης. Ο Shaq δεν καταλάβαινε ακριβώς τι είναι οι «μηχανές αναζήτησης» τότε, αλλά θεώρησε ότι αυτό θα ήταν κάτι ωραίο. Αποφάσισε να επενδύσει 250.000 δολάρια. Δεν ασχολήθηκε άλλο με την επένδυσή του μέχρι που διάβασε μια μέρα στην εφημερίδα πόσο αξίζει πλέον η Google. O Σακίλ επένδυσε 250.000 δολάρια στην Google όταν η αξία της εταιρείας ήταν 100 εκατομμύρια δολάρια (πριν από το IPO). Η κεφαλαιοποίηση της Alphabet (Google) σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 2,1 και 2,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα η αξία της αρχικής του επένδυσης σήμερα είναι 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 5%-7% το 2025, κυρίως λόγω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάβαση του μοντέλου αναζήτησης. Εξακολουθεί όμως να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Wall Street.
Πηγή: newmoney.gr
