Λάδι: Γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές του στην Ελλάδα

Η μείωση αποθεμάτων και οι εκτιμήσεις για μικρότερη παραγωγή σε Ελλάδα και Ισπανία ωθούν τις τιμές ελαιολάδου ανοδικά, προκαλώντας ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις πριν τον χειμώνα