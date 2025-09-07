Λάδι: Γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές του στην Ελλάδα
Η μείωση αποθεμάτων και οι εκτιμήσεις για μικρότερη παραγωγή σε Ελλάδα και Ισπανία ωθούν τις τιμές ελαιολάδου ανοδικά, προκαλώντας ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις πριν τον χειμώνα
Ανησυχία επικρατεί σε καταναλωτές και επιχειρήσεις από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την αγορά ελαιολάδου. Τα τέλη Αυγούστου σηματοδοτούν τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο όπου η κατανάλωση κορυφώνεται. Παράλληλα, τα αποθέματα μειώνονται σταδιακά ενόψει της νέας συγκομιδής, με αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω.
Όπως δείχνουν τα στατιστικά της Oleista, πλατφόρμας αγοραπωλησιών ελαιολάδου, οι τιμές του «πράσινου χρυσού» στην Ελλάδα καταγράφουν ανοδική πορεία. Στο δεύτερο μισό του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με χονδρική τιμή 4,80 ευρώ ανά κιλό.
