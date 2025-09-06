Μια εντυπωσιακή κατοικία σε μια πλαγιά της Τήνου με μαγική θέα
Το project του αρχιτεκτονικού γραφείου απαντά έμπρακτα στο ερώτημα “πώς είναι να κατοικείς το ωραίο;”
Η Τήνος γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια έντονη οικοδομική άνθηση. Μόνο το 2024, εκδόθηκαν 61 οικοδομικές άδειες για 14.106 τ.μ., έναντι μόλις 28 αδειών για 8.444 τ.μ. το 2023. Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί απλώς στατιστικό μέγεθος· έρχεται να συνεχίσει μια παράδοση που ξεκινά από την Ενετοκρατία, όταν οι περίφημοι Τηνιακοί μάστορες, δεξιοτέχνες της πέτρας και του μαρμάρου, σφράγισαν με το έργο τους όχι μόνο το νησί αλλά και ολόκληρο το Αιγαίο. Το χωριό Πύργος, γενέτειρα του Γιαννούλη Χαλεπά, υπήρξε το «σχολείο» της μαρμαροτεχνίας, μιας τέχνης που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Περιστεριώνες, κρήνες, εκκλησίες και μνημεία σε Τήνο, Σύρο, Μύκονο, ακόμη και στην Αθήνα, φέρουν την υπογραφή αυτών των μαστόρων.
