Συνταξιούχοι: Τα τρία σενάρια για την ενίσχυσή τους – Πώς έχασαν 164 δισ. από τα μνημόνια
Συνταξιούχοι: Τα τρία σενάρια για την ενίσχυσή τους – Πώς έχασαν 164 δισ. από τα μνημόνια
Στο τραπέζι εν όψει ΔΕΘ η κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς - Τι θα γίνει με το επίδομα των 250 ευρώ - Οι 15 περικοπές των μνημονίων που στοίχισαν στους συνταξιούχους 164 δισ.
Πάνω από 20 «μαχαιριές» δέχτηκαν οι Ελληνες συνταξιούχοι με τα μνημόνια που επιβλήθηκαν και παρότι από τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή εδώ και 7 χρόνια, η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων, ορισμένες σκληρές διατάξεις όπως η προσωπική διαφορά και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (με μικρές βελτιώσεις) ισχύουν ακόμα και σήμερα. Συνολικά δηλαδή από την τσέπη τους έκαναν φτερά 160 δισ. ευρώ μέσα μία 15ετία!
Οι συνταξιούχοι είναι ένας από τρεις άξονες, μαζί με τις φοροελαφρύνσεις και το Στεγαστικό, στους οποίους θα επικεντρωθούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Οι συνταξιούχοι είναι ένας από τρεις άξονες, μαζί με τις φοροελαφρύνσεις και το Στεγαστικό, στους οποίους θα επικεντρωθούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα