Συνταξιούχοι: Τα τρία σενάρια για την ενίσχυσή τους – Πώς έχασαν 164 δισ. από τα μνημόνια

Στο τραπέζι εν όψει ΔΕΘ η κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς - Τι θα γίνει με το επίδομα των 250 ευρώ - Οι 15 περικοπές των μνημονίων που στοίχισαν στους συνταξιούχους 164 δισ.