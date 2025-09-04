Παγκόσμια αγορά ομολόγων: Προσωρινή σταθεροποίηση εν μέσω ανησυχιών για το δημόσιο χρέος
Παγκόσμια αγορά ομολόγων: Προσωρινή σταθεροποίηση εν μέσω ανησυχιών για το δημόσιο χρέος
Οι αποδόσεις παραμένουν κοντά στα πολυετή υψηλά τους σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και Ιαπωνία - Αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά Treasuries - Ανακούφιση προσφέρουν τα ιαπωνικά ομόλογα
Η ηρεμία επέστρεψε εν μέρει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική «υγεία» σημαντικών οικονομιών, από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, κρατούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια κοντά στα πολυετή υψηλά.
Στην Ιαπωνία, η ανησυχία αναζωπυρώθηκε μετά την ανακοίνωση ενός στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα ότι προτίθεται να παραιτηθεί, με αποτέλεσμα η απόδοση των 30ετούς κρατικού ομολόγου να φτάσει σε ιστορικό υψηλό, πάνω από το 3%.
Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις αυξήθηκαν απότομα στη Γαλλία και τη Βρετανία, ενώ η στερλίνα υποχώρησε. Σύμφωνα με το Reuters, η ανασύνθεση της ομάδας συμβούλων του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ την Δευτέρα έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές προκλήσεις της χώρας, ενώ στη Γαλλία ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, που είχε ζητήσει για να εξασφαλίσει στήριξη στο αμφιλεγόμενο σχέδιο μείωσης του χρέους.
Στις ΗΠΑ, η αγορά Treasuries, θεμέλιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, δέχεται πιέσεις λόγω του υψηλού χρέους, των επιπτώσεων των δασμών στον πληθωρισμό και των ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το 5% για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουλίου, επίπεδο που θεωρείται επιβαρυντικό για τις πιο ριψοκίνδυνες (risky) επενδύσεις. Αργότερα, η απόδοση υποχώρησε κατά 7,2 μονάδες βάσης στο 4,898% μετά τα στοιχεία που έδειξαν πτώση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed αργότερα αυτόν τον μήνα.
