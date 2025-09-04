«Πικρός» καφές: Αυξήσεις έως 31% σε καφετέριες και σούπερ μάρκετ – Τι έκανε η Δανία
Η εκτόξευση των διεθνών τιμών καφέ, σε συνδυασμό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, ανεβάζει τις τιμές στην Ελλάδα - Η εστίαση μετακυλίει το κόστος και οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις επιλογές τους
Πικρό το αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων με τις αυξήσεις στην τιμή του καφέ να μην έχουν τέλος, καθώς οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 10% – 30%. Η καθημερινή συνήθεια έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες, καθώς η αύξηση στις διεθνείς τιμές Arabica και Robusta σε συνδυασμό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον υψηλό ΦΠΑ έχουν εκτοξεύσει την τιμή του καφέ στην Ελλάδα. Ένα freddo cappuccino από 4,20 ευρώ πέρυσι φτάνει σήμερα τα 5,50 ευρώ (+31%), ενώ οι κάψουλες εσπρέσο στο ράφι ανέβηκαν από 5,10 σε 6,60 ευρώ (+29%). Συνολικά, οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 15% έως και 30%. Και ο καφές στο χέρι (takeaway), που παραδοσιακά θεωρούνταν η οικονομική λύση, πλέον έχει ακριβύνει αρκετά, φέρνοντας πίεση κυρίως στους νέους και στους εργαζόμενους που τον αγοράζουν καθημερινά.
Αυτό οδηγεί σε στροφή μερίδας καταναλωτών σε καφέ από σούπερ μάρκετ για κατανάλωση στο σπίτι ή στο γραφείο, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση πωλήσεων στιγμιαίου και αλεσμένου καφέ.
Η άνοδος της τιμής του καφέ αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και οι μειωμένες σοδειές στις βασικές παραγωγικές χώρες, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των δασών, οι εμπορικοί δασμοί και η αυξανόμενη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα.
