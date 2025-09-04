«Πικρός» καφές: Αυξήσεις έως 31% σε καφετέριες και σούπερ μάρκετ – Τι έκανε η Δανία

Η εκτόξευση των διεθνών τιμών καφέ, σε συνδυασμό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, ανεβάζει τις τιμές στην Ελλάδα - Η εστίαση μετακυλίει το κόστος και οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις επιλογές τους