Trata, Flokos και ανάπτυξη: Η επιστροφή της Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίου στην κερδοφορία (pics)
Με περικοπές, μείωση υποχρεώσεων και αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής η ΚΟΝ.Β.Α. γύρισε σε κερδοφόρα τροχιά
Κάτι οι περικοπές και η μείωση του δανεισμού, κάτι η αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής η διοίκηση της Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝ.Β.Α.) κατάφερε να επαναφέρει την εταιρεία γνωστή για τα σήματα Trata και Flokos σε κερδοφόρα τροχιά εκφράζοντας μάλιστα και αισιοδοξία για τις φετινές οικονομικές επιδόσεις.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περυσινής χρήσης που δημοσιοποίησε χθες η εταιρεία της οικογένειας Τζίκα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 4,6% φθάνοντας τα 41,1 εκατ. ευρώ από 39,29 εκατ. ευρώ το 2023.
Επίσης το μικτό κέρδος της Εταιρίας αυξήθηκε στα 13,67 εκατ. ευρώ από 12,63 εκατ. ευρώ ή 33% επί των πωλήσεων (2023: 32%) καθώς υπήρξε προσαρμογή της παραγωγή στις διαθέσιμες Α’ ύλες και εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.
