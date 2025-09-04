Goldman Sachs: Στα $5.000 ο χρυσός αν πληγεί η αξιοπιστία της Fed – Τα τρία σενάρια

«Υπολογίζουμε ότι εάν το 1% της αγοράς αμερικανικών ομολόγων που ανήκει σε ιδιώτες κατευθυνόταν στον χρυσό, η τιμή θα άγγιζε σχεδόν τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, με σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους», σημείωσαν οι αναλυτές