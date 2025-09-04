Goldman Sachs: Στα $5.000 ο χρυσός αν πληγεί η αξιοπιστία της Fed – Τα τρία σενάρια
Goldman Sachs: Στα $5.000 ο χρυσός αν πληγεί η αξιοπιστία της Fed – Τα τρία σενάρια
«Υπολογίζουμε ότι εάν το 1% της αγοράς αμερικανικών ομολόγων που ανήκει σε ιδιώτες κατευθυνόταν στον χρυσό, η τιμή θα άγγιζε σχεδόν τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, με σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους», σημείωσαν οι αναλυτές
Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, εάν η αξιοπιστία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπονομευθεί και οι επενδυτές μετακινήσουν ακόμη και ένα μικρό μέρος των τοποθετήσεών τους από τα αμερικανικά ομόλογα στον χρυσό.
«Ένα σενάριο στο οποίο η ανεξαρτησία της Fed πλήττεται, πιθανότατα θα οδηγούσε σε υψηλότερο πληθωρισμό, σε πτώση μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων και σε διάβρωση του καθεστώτος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της τράπεζας με επικεφαλής τη Σαμάνθα Νταρτ. «Αντίθετα, ο χρυσός αποτελεί αποθήκη αξίας που δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη προς θεσμούς».
Η έκθεση της Goldman παρουσιάζει μια γκάμα πιθανών σεναρίων:
• Βασικό σενάριο: άνοδος στα 4.000 δολάρια/ουγγιά έως τα μέσα του 2026.
• Σενάριο κινδύνου (tail-risk): τιμή στους 4.500 δολάρια/ουγγιά.
• Ακραίο σενάριο: σχεδόν 5.000 δολάρια/ουγγιά, αν το 1% της αγοράς αμερικανικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες στραφεί στον χρυσό.
