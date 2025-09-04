Εθνικό πάρτι με 100.000 παράνομα αγροτικά ΑΦΜ, και ροζ gay video με αρχιμανδρίτη στα Χανιά, ο Αλέξης τα ‘βαλε με τους ολιγάρχες (που λέει ο λόγος…)
Εθνικό πάρτι με 100.000 παράνομα αγροτικά ΑΦΜ, και ροζ gay video με αρχιμανδρίτη στα Χανιά, ο Αλέξης τα ‘βαλε με τους ολιγάρχες (που λέει ο λόγος…)
Χαίρετε, αν δείτε το «δελτίο ειδήσεων» των ημερών θα διαπιστώσετε πλούτο θεμάτων ποινικής φύσεως, έχουμε μια μαφία στην Κρήτη με πινελιές από grotesco όπως εκείνη του Πανάρα που ειλικρινά είναι για επιθεώρηση παρότι δεν λειτουργεί το Δελφινάριο, μια από ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει και συνέχειες, κάτι βενζινάδικα με νοθευμένα καύσιμα και τώρα μια ακόμα ιστορία που δημόσιοι υπάλληλοι, λέει, ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Τώρα θα πείτε εσείς, είναι αυτό κατάσταση, αλλά αν εξαιρέσει κανείς εν μέρει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που την κίνησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς (και λέω εν μέρει γιατί και οι ελληνικές Αρχές έχουν ασχοληθεί ευρύτατα) τα υπόλοιπα τα κίνησε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η Αστυνομία, για να λέμε και τα καλά της, μαζί με την Αρχή για το Ξέπλυμα. Αλλά στο σύνολό της η επικαιρότητα ως θέαμα είναι ολίγον θλιβερή, έτσι;
ΟΠΕΚΕΠΕ
-Λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα αν το σκάνδαλο εξαντλείται σε 1.000 περίπου κωδικούς που φάγανε 22 εκατ. ευρώ και μου απάντησαν τρελός παππάς σε βάφτισε (αλλά όχι ο Μελχισεδέκ…). Υπολογίζεται αρμοδίως ότι από τις 650.000 ΑΦΜ τα περίπου 90-100.000 πήραν αχρεωστήτως από 30-40.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ωραία δουλειά έτσι, ο ένας στους έξι αγρότες ή κτηνοτρόφους παίρνανε κατιτίς παραπάνω για το καλό -ετησίως- από λεφτά της ΕΕ. Ζάχαρη και μέλι…
Δεν κοιτάνε τα… ψιλά
-Ρώτησα αν θα ελεγχθούν όλοι και μου απάντησε η πηγή, «ε, τους από 10.000 ετησίως επιδότηση δεν θα τους κοιτάξουμε». Αλίμονο, άλλωστε η χώρα στις κοινοτικές βούτες έχει μια κουλτούρα.
Λιγότερες αιτήσεις, περισσότερα ζώα
-Καταλαβαίνω πάντως ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορισμένοι συνεχίζουν να κοροϊδεύουν. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι ενώ οι αιτήσεις που έκλεισαν πριν από λίγες μέρες ήταν λιγότερες κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες, τα δηλωθέντα ζώα που εμφανίζονται στο σύστημα είναι περισσότερα. Τώρα πώς εξηγείται αυτός ο πολλαπλασιασμός, μόνο όσοι έκαναν τις αιτήσεις το καταλαβαίνουν.
Κρητική μαφία (section Χανιά)
-Ρώτησα έναν παλιό γνώστη της «κρητικής νύχτας» τι μέγεθος είναι η συμμορία που πιάσανε και μου απάντησε γελώντας, «ε, εντάξει δεν είναι και Champions League, μια τυπική οργάνωση (εγκληματική, εννοούσε) των Χανίων». Έχουμε τέτοιες σε κάθε νομό στην Κρήτη, δόξα τον Θεό δεν μας λείψανε.
Ροζ βίντεο με αρχιμανδρίτη
-Ρώτησα αν υπάρχει τίποτα πιπεράτο, γιατί ακούω πολλά, εκτός από τον Πάνο που ξαναγράφω ότι όσο ξέρει αυτός την Κίμπερλι, άλλο τόσο ξέρω εγώ τον Τραμπ. Έχουν κάτι ροζ gay βίντεο που εκβίαζαν έναν αρχιμανδρίτη ή τέλος πάντων κάποιον παπά, αλλά οι εισαγγελείς δεν τα έβαλαν στη δικογραφία, μου απάντησαν. Δεν βλέπω καμία πρωτοτυπία, για να είμαι ειλικρινής.
Πρώτα ΔΕΘ, μετά γραμματέας
ΟΠΕΚΕΠΕ
-Λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα αν το σκάνδαλο εξαντλείται σε 1.000 περίπου κωδικούς που φάγανε 22 εκατ. ευρώ και μου απάντησαν τρελός παππάς σε βάφτισε (αλλά όχι ο Μελχισεδέκ…). Υπολογίζεται αρμοδίως ότι από τις 650.000 ΑΦΜ τα περίπου 90-100.000 πήραν αχρεωστήτως από 30-40.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ωραία δουλειά έτσι, ο ένας στους έξι αγρότες ή κτηνοτρόφους παίρνανε κατιτίς παραπάνω για το καλό -ετησίως- από λεφτά της ΕΕ. Ζάχαρη και μέλι…
Δεν κοιτάνε τα… ψιλά
-Ρώτησα αν θα ελεγχθούν όλοι και μου απάντησε η πηγή, «ε, τους από 10.000 ετησίως επιδότηση δεν θα τους κοιτάξουμε». Αλίμονο, άλλωστε η χώρα στις κοινοτικές βούτες έχει μια κουλτούρα.
Λιγότερες αιτήσεις, περισσότερα ζώα
-Καταλαβαίνω πάντως ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορισμένοι συνεχίζουν να κοροϊδεύουν. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι ενώ οι αιτήσεις που έκλεισαν πριν από λίγες μέρες ήταν λιγότερες κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες, τα δηλωθέντα ζώα που εμφανίζονται στο σύστημα είναι περισσότερα. Τώρα πώς εξηγείται αυτός ο πολλαπλασιασμός, μόνο όσοι έκαναν τις αιτήσεις το καταλαβαίνουν.
Κρητική μαφία (section Χανιά)
-Ρώτησα έναν παλιό γνώστη της «κρητικής νύχτας» τι μέγεθος είναι η συμμορία που πιάσανε και μου απάντησε γελώντας, «ε, εντάξει δεν είναι και Champions League, μια τυπική οργάνωση (εγκληματική, εννοούσε) των Χανίων». Έχουμε τέτοιες σε κάθε νομό στην Κρήτη, δόξα τον Θεό δεν μας λείψανε.
Ροζ βίντεο με αρχιμανδρίτη
-Ρώτησα αν υπάρχει τίποτα πιπεράτο, γιατί ακούω πολλά, εκτός από τον Πάνο που ξαναγράφω ότι όσο ξέρει αυτός την Κίμπερλι, άλλο τόσο ξέρω εγώ τον Τραμπ. Έχουν κάτι ροζ gay βίντεο που εκβίαζαν έναν αρχιμανδρίτη ή τέλος πάντων κάποιον παπά, αλλά οι εισαγγελείς δεν τα έβαλαν στη δικογραφία, μου απάντησαν. Δεν βλέπω καμία πρωτοτυπία, για να είμαι ειλικρινής.
Πρώτα ΔΕΘ, μετά γραμματέας
-Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει αφήσει κενό το πρόγραμμά του, προετοιμαζόμενoς κυρίως για τη συνέντευξη Τύπου και τις απαντήσεις σε αρκετές ερωτήσεις που θα δεχθεί. Γι’ αυτό και μαθαίνω ότι μετέθεσε χρονικά για μερικές μέρες τις αποφάσεις για γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, καθώς δεν έχει λάβει την τελική του απόφαση.
Η Αγία Αικατερίνη
-Τραυματική ήταν η παρουσία του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στη Μονή Σινά, καθώς ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός τορπίλισε την κυοφορούμενη συμφωνία να ξεκινήσει τις διαδικασίες διαδοχής του και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη μονή. Μαθαίνω μάλιστα και μια μνημειώδη ατάκα με την οποία ανέτρεψε πλαίσιο της συμφωνίας. «Η Αγία Αικατερίνη με έφερε εδώ, η Αγία Αικατερίνη θα με πάρει», είπε. Βοήθειά μας!
ΚΥΣΟΙΠ
-Χθες συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό την προεδρία του Μητσοτάκη, με θέμα την «Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια». Το θέμα ασφαλώς δεν προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, αλλά είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Διότι η αύξηση των εξαγωγών μας είναι η προϋπόθεση να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός, ο στόχος είναι οι εξαγωγές μας να φτάσουν το 50% του ΑΕΠ το 2027. Όπως λέει και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, που συντονίζει τον οικονομικό κύκλο, η κυβέρνηση δίνει πλέον όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα λεγόμενα θέματα της μικρο – οικονομίας (εξαγωγές, υποδομές, επιχειρηματικό περιβάλλον κ.λπ.) με δεδομένο ότι έχει βάλει σε τάξη τα μακροοικονομικά μεγέθη (χρέος, έλλειμμα κ.λπ.) της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, το ΚΥΣΟΙΠ στην 4η συνεδρίασή του από τον Απρίλιο που ουσιαστικά επανασυστήθηκε, έχει ασχοληθεί διαδοχικά με τα δίκτυα (υποδομών, ενεργειακά, τηλεποικοινωνιακά), την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τις εξαγωγές. Και η εκτίμηση μέσα στην κυβέρνηση είναι ότι το ΚΥΣΟΙΠ συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων και στην αποτελεσματικότερη προώθηση του κυβερνητικού έργου.
Rebrading και ολιγάρχες
-Τώρα το Μ.Μ δια του Καμμένου που εμφανίστηκε να αερολογεί ως συνήθως, άλλωστε και ο ίδιος το δήλωσε ότι στον γκανγκστεράκο της Κρήτης ψέματα έλεγε, δεν είπε τίποτα για τον δεσπότη, βρήκε ευκαιρία να τη χώσει στον Τσίπρα. Του την είπε ο Παύλος Μαρινάκης κανονικά και σιγά που θα τον άφηνε, αφού του χρέωσε τον κυβερνητικό του εταίρο στους ΑΝΕΛ. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μια χθεσινή ανάρτηση του αρχηγού μας Αλέξη που έγραφε έτσι παθιασμένα ότι «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία. Από την μια είναι η πατρίδα μας και από την άλλη τα πλούτη τους». Μάλιστα, ωραίος ο Τσίπρας, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγοι και γνωστοί, ένα χωριό που λένε, θα τον παραδεχτώ αν μας ονοματίσει έστω και έναν ολιγάρχη ή κλεπτοκράτη. Έναν έστω, βρε αδελφάκι μου, να ονοματίσει, όχι πολλούς. Όχι όμως σαν τον πράσινο Νικολάκη που έκανε το λιοντάρι για το ίδιο θέμα και μετά αντί για ολιγάρχες είπε για τις τράπεζες και τους υπαλλήλους του Πρεμ Γουάτσα, των Ιταλών και τον Μυλωνά της Εθνικής.
Γιατί αναβλήθηκε η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό
-Και περνάω στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν και η ρύθμιση έχει προετοιμαστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, όπως είπαμε και προσφάτως δεν θα την ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον έχει ο λόγος που μετατέθηκαν για μετά την έκθεση οι ανακοινώσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται κάποιος να κάνει σλάλομ σε έναν νομικό, τεχνικό και οικονομικό κυκεώνα. Η λύση που αρχικά είχε συμφωνηθεί με τις τράπεζες μπήκε στο ψυγείο και τελεί υπό αναθεώρηση, γιατί στο υπουργείο Οικονομίας διαπίστωσαν πως ωφελεί ουσιαστικά μόνον το 10% των δανειοληπτών και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στον στόχο της κυβέρνησης να βοηθήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών. Έτσι τώρα ξεκινά προσπάθεια για μια πιο αποτελεσματική και ουσιαστική λύση και στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν πως θα είναι έτοιμοι προς το τέλος του χρόνου.
Τα funds που πάνε την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα warrants
-Τον περασμένο Μάιο ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε σε μια προληπτική κίνηση εξαγοράζοντας τα warrants (διαπραγματεύσιμα δικαιώματα απόδοσης) με ρήτρα ΑΕΠ που είχαν δοθεί στους ομολογιούχους του PSI το 2012. Ενέργεια πολύ σωστή και επιβεβλημένη για να επιτευχθεί μείωση μελλοντικών επιβαρύνσεων του ελληνικού χρέους καθώς η ενεργοποίησή τους (είχαν δοθεί σε εκείνους που αποδέχθηκαν το «κούρεμα») θα επιβάρυνε το χρέος σε τόκους με επιπλέον 500-600 εκατ. ευρώ ετησίως για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η ενεργοποίησή τους θα γινόταν εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν πάνω από 2% και το συνολικό ΑΕΠ ξεπερνούσε τα 266 δισ. ευρώ. Κάπου εδώ όμως ξεκίνησαν τα προβλήματα γιατί η Wilmington Trust, η οποία ενήργησε ως διαχειριστής για τα συγκεκριμένα warrants, απαιτεί τώρα αποζημίωση από την ελληνική κυβέρνηση για την επαναγορά τους. Η Wilmington Trust αμφισβητεί την ισχύ του call option που εξάσκησε η Ελλάδα για να γλιτώσει την πληρωμή των 500-600 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διαμάχη για τα warrants είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο όταν η νομική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή για λογαριασμό ομάδας hedge fund και διαχειριστών με την οποία αμφισβητούσαν την ισχύ του call option και την τιμή εξάσκησης του από την Ελληνική Δημοκρατία. Την ομάδα των funds αποτελούν οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management Gemstock Limited και Karrick Limited. Η υπόθεση προφανώς θα εξελιχθεί δικαστικά και το ερώτημα είναι τι λένε τώρα οι επενδυτικές τράπεζες που συμβούλευαν τον ΟΔΔΗΧ πώς θα διαχειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση;
Ύμνοι από τους πετρελαιάδες για Χρυσοχοΐδη
-Έλεγα προηγουμένως για τον πλούτο θεμάτων ποινικής φύσεως και αναφέρω επιπροσθέτως πως Μοtor Oil, Hellenic Energy και γενικά οι εταιρείες πετρελαιοειδών, από χθες πίνουν νερό στο όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εκφράζουν ικανοποίηση για τις πρόσφατες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. στην πάταξη της νοθείας καυσίμων. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης πιστώνεται πολιτικά οφέλη, καθώς η αστυνομία αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος. Η τελευταία επιτυχία αφορά κύκλωμα που δρούσε στη Σίνδο. Τα μέλη του εισήγαγαν διαλύτες από Βουλγαρία και Ρουμανία, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να νοθεύουν καύσιμα. Τα προϊόντα αυτά κατέληγαν σε πρατήρια που ανήκαν στο εγκληματικό δίκτυο, αποφέροντας μεγάλα παράνομα κέρδη. Όπως αναφέρει παράγοντας μεγάλου διυλιστηρίου, η ύπαρξη του κυκλώματος ήταν γνωστή στον χώρο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία και ονόματα μέχρι την έρευνα της αστυνομίας που τα έφερε στο φως. Ο ίδιος προσθέτει ότι αρκετές εταιρείες έχουν ζητήσει από την ΑΑΔΕ την αυστηρή εφαρμογή του νόμου, ο οποίος προβλέπει αφαίρεση σημάτων και άδειας λειτουργίας από τα παραβατικά πρατήρια για δύο χρόνια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι πρατηριούχοι που συλλαμβάνονται να παρανομούν βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν το πλαίσιο: κατεβάζουν ρολά για λίγο διάστημα και επιστρέφουν στην αγορά με νέο ΑΦΜ. Στους κόλπους των πετρελαϊκών εταιρειών εξετάζεται ακόμη και η δημοσιοποίηση των σημάτων που εμπλέκονται σε παρανομίες. Η ιδέα, ωστόσο, συναντά έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρει ανησυχίες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και για την εικόνα των εταιρειών στο σύνολό τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα εντοπίστηκαν δύο πρατήρια μεγάλης και απολύτως αξιόπιστης εταιρείας να παρανομούν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως τέτοιες πρακτικές δεν περιορίζονται μόνο σε μικρούς ή περιθωριακούς παίκτες της αγοράς, αλλά μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και σε οργανωμένες και σοβαρές επιχειρήσεις.
Εθνική Χρηματιστηριακή
-Ένα upgrade που έκανε στα συστήματά της η Εθνική Χρηματιστηριακή δημιούργησε προβλήματα καθώς εμφανίστηκαν περιπτώσεις ασυμφωνίας υπολοίπων και ανεπάρκειας υπολοίπων για αγορές σε ορισμένους πελάτες. Η Χρηματιστηριακή προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα και να επανέλθει η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων της.
Τι ετοιμάζει ο Οδυσσέας Αθανασίου;
-Αυτή την εποχή η διοίκηση της Lamda πραγματοποιεί δεκάδες συσκέψεις, συναντήσεις και παρουσιάσεις σε επενδυτές. Για τον στόχο αυτών των ετοιμασιών τηρείται σιγή ιχθύος. Πληροφορίες της αγοράς ωστόσο «δείχνουν» ότι δεν αποκλείεται η επόμενη συναλλαγή της Lamda να αφορά τα εμπορικά κέντρα του Ομίλου. Μια συναλλαγή, μια αγορά μεριδίου στα Lamda Malls θα αναδείξει την πραγματική τους αξία στην αγορά, χωρίς να χρειαστεί -προς το παρόν- να περάσει από το κατώφλι του Χρηματιστηρίου της Αθήνας όπου θα ήταν υποχρεωμένη να αποτιμηθεί με το φυσιολογικό discount. Φαίνεται όμως πως οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν.
Trade Estates: Με 12,88% η Autohellas, με 8,11% η Latsco Hellenic Holding
-Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στην Trade Estates πίσω από την οικογένεια Φουρλή είναι πλέον η Autohellas καθώς κατέχει ποσοστό 12,88%. Αντίστοιχα, στο 8,11% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει η Latsco Hellenic Holding στο τέλος του περασμένου Ιουνίου με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Σημειώνεται πως προ εξαμήνου περίπου πραγματοποιήθηκε placement για το 16% της εισηγμένης, μειώνοντας τη συμμετοχή του ομίλου Fourlis κοντά στο 47%. Η Trade Estates, εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα της Fourlis Συμμετοχών, που εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πλάνο για την επόμενη 4ετία που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο στο «The Ellinikon Park», καθώς και τη δημιουργία νέων Logistics Centers. Το σημαντικότερο από αυτά αφορά το νέο Διεθνές Κέντρο Διανομής της InterIKEA στον Ασπρόπυργο που θα υλοποιηθεί για τη διανομή προϊόντων ΙΚΕΑ στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η επένδυση συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025.
Το (νέο) χρυσό deal του Γιώργου Οικονόμου
-Ο Γιώργος Οικονόμου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ναυτιλιακών εξελίξεων, με τις πρόσφατες κινήσεις της TMS Group να ενισχύουν την παρουσία του στον χώρο των containerships. Μετά την αποχώρηση της Kenon Holdings του Idan Ofer από τη συμφωνία με τη Zim, η ισραηλινή εταιρεία επέλεξε τελικά να ναυλώσει και τα δέκα πλοία από τον Όμιλο Οικονόμου. Η συμφωνία αφορά 10 πλοία χωρητικότητας 11.500 teu με διπλό καύσιμο LNG, τα οποία ναυπηγούνται στην Κίνα, στο Zhoushan Changhong Shipyard, με παραδόσεις που αναμένονται το 2027 και το 2028. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας εκτιμάται στα 2,3 δισ. δολάρια, ενώ η Zim θα τα ναυλώσει για διάστημα 12 ετών με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της περιόδου. Η TMS είχε παραγγείλει αρχικά έξι πλοία με επιλογή για τέσσερα ακόμη, κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική μετά την υπαναχώρηση των συμφερόντων Ofer. Έτσι, η συνεργασία με τη Zim επεκτάθηκε, ενισχύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της TMS στον τομέα των containerships και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της με τον ισραηλινό όμιλο.
Τι συζητούν στον Πειραιά; Τις αμερικανικές κυρώσεις στον Έλληνα ναυλομεσίτη
-Η υπόθεση του ναυλομεσίτη Αντώνη Μαργαρίτη συνεχίζει να απασχολεί τα ναυτιλιακά και πολιτικά παρασκήνια. Το νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ προχώρησε στην ακύρωση των εγγραφών πέντε εταιρειών που συνδέονται με τον Έλληνα, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η Marant Shipping & Trading, το γραφείο που είχε ιδρύσει στην Αθήνα πριν από περίπου δέκα χρόνια. Μαθαίνω ότι τον Έλληνα ναυλομεσίτη φέρεται να διερεύνησε και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με εντολή της Ουάσιγκτον προκειμένου να αποτυπώσει την επαγγελματική του πορεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρωτοφανούς κίνησης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις πρωτίστως σε ναυλομεσίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Στο παρασκήνιο, η υπόθεση δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος του δικτύου που φέρεται να είχε αναπτύξει ο Μαργαρίτης και για τις πιθανές επιπτώσεις σε συνεργασίες ή συμβάσεις με άλλους παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς. Το γεγονός ότι στο ίδιο πλέγμα εμπλέκονται περισσότερες εταιρείες ενισχύει την εικόνα ενός σοβαρού πλήγματος για τις δραστηριότητές του.
Μαζεύει λεφτά ο Όμιλος Quest
-Πριν από 3 μήνες, η μετοχή της Quest Συμμετοχών διαπραγματευόταν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 7,89€. Σήμερα -κι αφού έδωσε το μέρισμα των 0,30€- η μετοχή διατηρείται στα 7,49€ με την κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από τα 800 εκατ. ευρώ. Στις αρχές Αυγούστου ανακοίνωσε ότι πουλά ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της σε φωτοβολταϊκά πάρκα εισπράττοντας 36 εκατ. ευρώ. Σ’ έναν μήνα από σήμερα, ο πολυεθνικός όμιλος της GLS θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα (option) εξαγοράς και του υπόλοιπου 80% της ACS, κίνηση που αν υλοποιηθεί θα προσδώσει υψηλά κεφαλαιακά κέρδη και μεγάλη ρευστότητα στην Quest Holdings. Με τα λεφτά που θα εισπράξει, η Quest θα προχωρήσει στις επόμενες εξαγορές στον τομέα της τεχνολογίας και του εμπορίου αξιοποιώντας τη Unisystems και την Μπενρουμπή που αγόρασε την περασμένη Άνοιξη. Παρά την τρικυμία που έπληξε τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο Όμιλος Quest δείχνει να κρατά δυνάμεις (και τα μετρητά) του…
ΟΠΑΠ: Στάση άμυνας κράτησαν οι επενδυτές ενόψει conference call
-Μακριά από τα υψηλά ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ στη χθεσινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να τηρούν στάση άμυνας ενόψει conference call για τα αποτελέσματα του ομίλου. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 0,68% και βρέθηκε στα 19,22 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 19,56 ευρώ που θα σήμαινε άνοδο περίπου 2,5% σε περίπτωση που έκλεινε σε αυτή την τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε χώρος στα χαρτοφυλάκια ώστε να επανατοποθετηθούν στον τίτλο μετά την παρουσίαση των εξαμηνιαίων επιδόσεων. Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση 6,5% στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR), 6,6% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 6,3% στα καθαρά κέρδη, δείχνοντας ότι έχει αποθέματα δυνάμεων παρά τη -όπως αναφέρει ο CEO Γιαν Κάρας- δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων έπαιξε το Τζόκερ χάρη στα απανωτά τζακ ποτ, που έφεραν τον προηγούμενο μήνα το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, ύψους άνω των 28,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ήρθε η επιβεβαίωση της διανομής προμερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,475 ευρώ ανά μετοχή) για τη φετινή χρήση, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 179,3 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η 3η Νοεμβρίου και η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πορεία της μετοχής του ΟΠΑΠ στο ταμπλό του ΧΑ, φέτος καταγράφει άνοδο 22,4%, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να αγγίζει τα 7,11 δισ. ευρώ, ενώ απέχει περίπου 7% από το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ.
Η αντίδραση των καταπιεσμένων
-Οι Τράπεζες οδήγησαν το Χρηματιστήριο σε διόρθωση, οι Τράπεζες κράτησαν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.000 μονάδες και οι Τράπεζες -χθες- τον ανέβασαν στις 2.032,17 μονάδες με κέρδη +1,51%. Όλα αυτά έγιναν με σχετικά χαμηλή αξία συναλλαγών (169,06 εκατ.€, με 19,5 εκατ.€ σε πακέτα) κι αυτό είναι καλό, αλλά και κακό νέο. Είναι καλό που δεν εκδηλώθηκε μεγάλη προσφορά τίτλων στα ψηλά του Δείκτη είναι όμως κακό που δεν υπήρχε αγοραστικό πάθος και οίστρος για υψηλότερα επίπεδα. Η ΕΘΝΙΚΗ είχε πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρίαση με συναλλαγές 32,6 εκατ. ευρώ και άνοδο +3,3% στα 12,47 ευρώ. Ακολούθησε η Eurobank (+2,56%) στα 3,24€, η Alpha (+2,45%) στα 3,47€ εκδικήθηκε όσους την πωλούσαν προχθές και η Piraeus (+1,74%) στα 6,76€ είχε τις μισές συναλλαγές σε σχέση με την Εθνική. Η ΔΕΗ (+2,32%) αντέδρασε δυναμικά στο πτωτικό κλίμα των προηγούμενων ημερών και έφτασε στα 14,14 ευρώ, ενώ ο ΤΙΤΑΝ (+2,07%) στα 37,05€ συνέβαλε στο ανοδικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη. Μεγάλη επιστροφή και για την Aegean (+1,75%) στα 13,92€ και για τη Cenergy (+2,49%) στα 10,72€. Πολλές συναλλαγές και θετικό πρόσημο για την AKTOR (+1,17%) που ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα εξαμήνου. Στη μεσαία και τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση οι συναλλαγές δεν ήταν σημαντικές, απλώς αξίζει επισήμανσης το -0,9% του ΑΔΜΗΕ με φόντο τις εξελίξεις στο σήριαλ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης.
Όταν η πολιτική παρεμβαίνει στα επιτόκια
-Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η διοίκηση της Fed ετοιμάζεται να υποκύψει στις έντονες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μειώσει τα επιτόκια του δολαρίου, στις 17 Σεπτεμβρίου, με πρόσχημα την αδυναμία που δείχνει η αγορά εργασίας. Οι αναλυτές μιλούν με σχεδόν βεβαιότητα για μείωση 25 μονάδων βάσης. Στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων ωστόσο είναι προφανείς οι βαθιές ανισορροπίες ανάμεσα σε νομισματική πολιτική, τη δημοσιονομική διαχείριση και την επενδυτική ψυχολογία. Οι αποδόσεις στα 30ετή αμερικανικά ομόλογα αγγίζουν το 5% - επίπεδα που θυμίζουν το σοκ του 2008, παρά την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων της FED. Δεν είναι παράλογο: Ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιστρέφει άνω του 3% και κινείται ανοδικά, ακυρώνοντας τις ελπίδες σταθεροποίησης των αγορών. Η αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει τεράστιες ποσότητες χρέους, με πάνω από 200 δισ.$ σε λίγες εβδομάδες. Η αγορά φοβάται και τιμολογεί το ενδεχόμενο επίμονης δημοσιονομικής εκτροπής ή υψηλότερου πληθωρισμού. Η προσαύξηση κινδύνου (“term premium”) στα ομόλογα έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014. Οι επενδυτές απαιτούν πλέον σημαντική παραπάνω ανταμοιβή για να "κλειδώσουν" τα χρήματά τους σε αμερικανικό χρέος, λόγω δυσπιστίας ως προς τη μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα και σταθερότητα. Η νομισματική "χαλάρωση" της FED ίσως τελικά να μην είναι το γιατρικό, αλλά αφορμή για νέες, οξύτερες μελλοντικές εντάσεις.
Κάθε μέρα το χρυσάφι ανεβαίνει ψηλότερα
-Προτού ξεκινήσουν τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, χθες, η τιμή του χρυσού στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είχαν σκαρφαλώσει στα 3.630 δολάρια η ουγκιά, με άνοδο +1% από την προηγούμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι από το 2023 μέχρι σήμερα, η τιμή του χρυσού έχει διπλασιαστεί (αύξηση +100%) τη στιγμή που οι μετοχές, παρά την "επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης" και τα ρεκόρ των τεχνολογικών κολοσσών έχουν κερδίσει -την ίδια περίοδο- +67%. Είναι από τις λίγες φορές στη χρηματιστηριακή ιστορία που χρυσός και μετοχές ανεβαίνουν ταυτόχρονα και φυσικά είναι εξαιρετικά σπάνιο το γεγονός να ανεβαίνει το χρυσάφι πιο γρήγορα από τις μετοχές. Για πρώτη φορά από το 1996, τα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών έχουν περισσότερο χρυσό παρά κρατικά ομόλογα. Με απλά λόγια, η αγορά (και οι κεντρικοί τραπεζίτες) περιμένουν πληθωριστική αβεβαιότητα και δημοσιονομικούς κινδύνους παρά το αναπτυξιακό αφήγημα των κυβερνήσεων.
Πηγή: newmoney.gr
Η Αγία Αικατερίνη
-Τραυματική ήταν η παρουσία του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στη Μονή Σινά, καθώς ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός τορπίλισε την κυοφορούμενη συμφωνία να ξεκινήσει τις διαδικασίες διαδοχής του και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη μονή. Μαθαίνω μάλιστα και μια μνημειώδη ατάκα με την οποία ανέτρεψε πλαίσιο της συμφωνίας. «Η Αγία Αικατερίνη με έφερε εδώ, η Αγία Αικατερίνη θα με πάρει», είπε. Βοήθειά μας!
ΚΥΣΟΙΠ
-Χθες συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό την προεδρία του Μητσοτάκη, με θέμα την «Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια». Το θέμα ασφαλώς δεν προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, αλλά είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Διότι η αύξηση των εξαγωγών μας είναι η προϋπόθεση να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός, ο στόχος είναι οι εξαγωγές μας να φτάσουν το 50% του ΑΕΠ το 2027. Όπως λέει και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, που συντονίζει τον οικονομικό κύκλο, η κυβέρνηση δίνει πλέον όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα λεγόμενα θέματα της μικρο – οικονομίας (εξαγωγές, υποδομές, επιχειρηματικό περιβάλλον κ.λπ.) με δεδομένο ότι έχει βάλει σε τάξη τα μακροοικονομικά μεγέθη (χρέος, έλλειμμα κ.λπ.) της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, το ΚΥΣΟΙΠ στην 4η συνεδρίασή του από τον Απρίλιο που ουσιαστικά επανασυστήθηκε, έχει ασχοληθεί διαδοχικά με τα δίκτυα (υποδομών, ενεργειακά, τηλεποικοινωνιακά), την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τις εξαγωγές. Και η εκτίμηση μέσα στην κυβέρνηση είναι ότι το ΚΥΣΟΙΠ συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων και στην αποτελεσματικότερη προώθηση του κυβερνητικού έργου.
Rebrading και ολιγάρχες
-Τώρα το Μ.Μ δια του Καμμένου που εμφανίστηκε να αερολογεί ως συνήθως, άλλωστε και ο ίδιος το δήλωσε ότι στον γκανγκστεράκο της Κρήτης ψέματα έλεγε, δεν είπε τίποτα για τον δεσπότη, βρήκε ευκαιρία να τη χώσει στον Τσίπρα. Του την είπε ο Παύλος Μαρινάκης κανονικά και σιγά που θα τον άφηνε, αφού του χρέωσε τον κυβερνητικό του εταίρο στους ΑΝΕΛ. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μια χθεσινή ανάρτηση του αρχηγού μας Αλέξη που έγραφε έτσι παθιασμένα ότι «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία. Από την μια είναι η πατρίδα μας και από την άλλη τα πλούτη τους». Μάλιστα, ωραίος ο Τσίπρας, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγοι και γνωστοί, ένα χωριό που λένε, θα τον παραδεχτώ αν μας ονοματίσει έστω και έναν ολιγάρχη ή κλεπτοκράτη. Έναν έστω, βρε αδελφάκι μου, να ονοματίσει, όχι πολλούς. Όχι όμως σαν τον πράσινο Νικολάκη που έκανε το λιοντάρι για το ίδιο θέμα και μετά αντί για ολιγάρχες είπε για τις τράπεζες και τους υπαλλήλους του Πρεμ Γουάτσα, των Ιταλών και τον Μυλωνά της Εθνικής.
Γιατί αναβλήθηκε η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό
-Και περνάω στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν και η ρύθμιση έχει προετοιμαστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, όπως είπαμε και προσφάτως δεν θα την ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον έχει ο λόγος που μετατέθηκαν για μετά την έκθεση οι ανακοινώσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται κάποιος να κάνει σλάλομ σε έναν νομικό, τεχνικό και οικονομικό κυκεώνα. Η λύση που αρχικά είχε συμφωνηθεί με τις τράπεζες μπήκε στο ψυγείο και τελεί υπό αναθεώρηση, γιατί στο υπουργείο Οικονομίας διαπίστωσαν πως ωφελεί ουσιαστικά μόνον το 10% των δανειοληπτών και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στον στόχο της κυβέρνησης να βοηθήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών. Έτσι τώρα ξεκινά προσπάθεια για μια πιο αποτελεσματική και ουσιαστική λύση και στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν πως θα είναι έτοιμοι προς το τέλος του χρόνου.
Τα funds που πάνε την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα warrants
-Τον περασμένο Μάιο ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε σε μια προληπτική κίνηση εξαγοράζοντας τα warrants (διαπραγματεύσιμα δικαιώματα απόδοσης) με ρήτρα ΑΕΠ που είχαν δοθεί στους ομολογιούχους του PSI το 2012. Ενέργεια πολύ σωστή και επιβεβλημένη για να επιτευχθεί μείωση μελλοντικών επιβαρύνσεων του ελληνικού χρέους καθώς η ενεργοποίησή τους (είχαν δοθεί σε εκείνους που αποδέχθηκαν το «κούρεμα») θα επιβάρυνε το χρέος σε τόκους με επιπλέον 500-600 εκατ. ευρώ ετησίως για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η ενεργοποίησή τους θα γινόταν εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν πάνω από 2% και το συνολικό ΑΕΠ ξεπερνούσε τα 266 δισ. ευρώ. Κάπου εδώ όμως ξεκίνησαν τα προβλήματα γιατί η Wilmington Trust, η οποία ενήργησε ως διαχειριστής για τα συγκεκριμένα warrants, απαιτεί τώρα αποζημίωση από την ελληνική κυβέρνηση για την επαναγορά τους. Η Wilmington Trust αμφισβητεί την ισχύ του call option που εξάσκησε η Ελλάδα για να γλιτώσει την πληρωμή των 500-600 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διαμάχη για τα warrants είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο όταν η νομική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή για λογαριασμό ομάδας hedge fund και διαχειριστών με την οποία αμφισβητούσαν την ισχύ του call option και την τιμή εξάσκησης του από την Ελληνική Δημοκρατία. Την ομάδα των funds αποτελούν οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management Gemstock Limited και Karrick Limited. Η υπόθεση προφανώς θα εξελιχθεί δικαστικά και το ερώτημα είναι τι λένε τώρα οι επενδυτικές τράπεζες που συμβούλευαν τον ΟΔΔΗΧ πώς θα διαχειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση;
Ύμνοι από τους πετρελαιάδες για Χρυσοχοΐδη
-Έλεγα προηγουμένως για τον πλούτο θεμάτων ποινικής φύσεως και αναφέρω επιπροσθέτως πως Μοtor Oil, Hellenic Energy και γενικά οι εταιρείες πετρελαιοειδών, από χθες πίνουν νερό στο όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εκφράζουν ικανοποίηση για τις πρόσφατες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. στην πάταξη της νοθείας καυσίμων. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης πιστώνεται πολιτικά οφέλη, καθώς η αστυνομία αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος. Η τελευταία επιτυχία αφορά κύκλωμα που δρούσε στη Σίνδο. Τα μέλη του εισήγαγαν διαλύτες από Βουλγαρία και Ρουμανία, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να νοθεύουν καύσιμα. Τα προϊόντα αυτά κατέληγαν σε πρατήρια που ανήκαν στο εγκληματικό δίκτυο, αποφέροντας μεγάλα παράνομα κέρδη. Όπως αναφέρει παράγοντας μεγάλου διυλιστηρίου, η ύπαρξη του κυκλώματος ήταν γνωστή στον χώρο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία και ονόματα μέχρι την έρευνα της αστυνομίας που τα έφερε στο φως. Ο ίδιος προσθέτει ότι αρκετές εταιρείες έχουν ζητήσει από την ΑΑΔΕ την αυστηρή εφαρμογή του νόμου, ο οποίος προβλέπει αφαίρεση σημάτων και άδειας λειτουργίας από τα παραβατικά πρατήρια για δύο χρόνια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι πρατηριούχοι που συλλαμβάνονται να παρανομούν βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν το πλαίσιο: κατεβάζουν ρολά για λίγο διάστημα και επιστρέφουν στην αγορά με νέο ΑΦΜ. Στους κόλπους των πετρελαϊκών εταιρειών εξετάζεται ακόμη και η δημοσιοποίηση των σημάτων που εμπλέκονται σε παρανομίες. Η ιδέα, ωστόσο, συναντά έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρει ανησυχίες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και για την εικόνα των εταιρειών στο σύνολό τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα εντοπίστηκαν δύο πρατήρια μεγάλης και απολύτως αξιόπιστης εταιρείας να παρανομούν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως τέτοιες πρακτικές δεν περιορίζονται μόνο σε μικρούς ή περιθωριακούς παίκτες της αγοράς, αλλά μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και σε οργανωμένες και σοβαρές επιχειρήσεις.
Εθνική Χρηματιστηριακή
-Ένα upgrade που έκανε στα συστήματά της η Εθνική Χρηματιστηριακή δημιούργησε προβλήματα καθώς εμφανίστηκαν περιπτώσεις ασυμφωνίας υπολοίπων και ανεπάρκειας υπολοίπων για αγορές σε ορισμένους πελάτες. Η Χρηματιστηριακή προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα και να επανέλθει η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων της.
Τι ετοιμάζει ο Οδυσσέας Αθανασίου;
-Αυτή την εποχή η διοίκηση της Lamda πραγματοποιεί δεκάδες συσκέψεις, συναντήσεις και παρουσιάσεις σε επενδυτές. Για τον στόχο αυτών των ετοιμασιών τηρείται σιγή ιχθύος. Πληροφορίες της αγοράς ωστόσο «δείχνουν» ότι δεν αποκλείεται η επόμενη συναλλαγή της Lamda να αφορά τα εμπορικά κέντρα του Ομίλου. Μια συναλλαγή, μια αγορά μεριδίου στα Lamda Malls θα αναδείξει την πραγματική τους αξία στην αγορά, χωρίς να χρειαστεί -προς το παρόν- να περάσει από το κατώφλι του Χρηματιστηρίου της Αθήνας όπου θα ήταν υποχρεωμένη να αποτιμηθεί με το φυσιολογικό discount. Φαίνεται όμως πως οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν.
Trade Estates: Με 12,88% η Autohellas, με 8,11% η Latsco Hellenic Holding
-Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στην Trade Estates πίσω από την οικογένεια Φουρλή είναι πλέον η Autohellas καθώς κατέχει ποσοστό 12,88%. Αντίστοιχα, στο 8,11% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει η Latsco Hellenic Holding στο τέλος του περασμένου Ιουνίου με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Σημειώνεται πως προ εξαμήνου περίπου πραγματοποιήθηκε placement για το 16% της εισηγμένης, μειώνοντας τη συμμετοχή του ομίλου Fourlis κοντά στο 47%. Η Trade Estates, εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα της Fourlis Συμμετοχών, που εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πλάνο για την επόμενη 4ετία που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο στο «The Ellinikon Park», καθώς και τη δημιουργία νέων Logistics Centers. Το σημαντικότερο από αυτά αφορά το νέο Διεθνές Κέντρο Διανομής της InterIKEA στον Ασπρόπυργο που θα υλοποιηθεί για τη διανομή προϊόντων ΙΚΕΑ στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η επένδυση συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025.
Το (νέο) χρυσό deal του Γιώργου Οικονόμου
-Ο Γιώργος Οικονόμου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ναυτιλιακών εξελίξεων, με τις πρόσφατες κινήσεις της TMS Group να ενισχύουν την παρουσία του στον χώρο των containerships. Μετά την αποχώρηση της Kenon Holdings του Idan Ofer από τη συμφωνία με τη Zim, η ισραηλινή εταιρεία επέλεξε τελικά να ναυλώσει και τα δέκα πλοία από τον Όμιλο Οικονόμου. Η συμφωνία αφορά 10 πλοία χωρητικότητας 11.500 teu με διπλό καύσιμο LNG, τα οποία ναυπηγούνται στην Κίνα, στο Zhoushan Changhong Shipyard, με παραδόσεις που αναμένονται το 2027 και το 2028. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας εκτιμάται στα 2,3 δισ. δολάρια, ενώ η Zim θα τα ναυλώσει για διάστημα 12 ετών με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της περιόδου. Η TMS είχε παραγγείλει αρχικά έξι πλοία με επιλογή για τέσσερα ακόμη, κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική μετά την υπαναχώρηση των συμφερόντων Ofer. Έτσι, η συνεργασία με τη Zim επεκτάθηκε, ενισχύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της TMS στον τομέα των containerships και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της με τον ισραηλινό όμιλο.
Τι συζητούν στον Πειραιά; Τις αμερικανικές κυρώσεις στον Έλληνα ναυλομεσίτη
-Η υπόθεση του ναυλομεσίτη Αντώνη Μαργαρίτη συνεχίζει να απασχολεί τα ναυτιλιακά και πολιτικά παρασκήνια. Το νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ προχώρησε στην ακύρωση των εγγραφών πέντε εταιρειών που συνδέονται με τον Έλληνα, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η Marant Shipping & Trading, το γραφείο που είχε ιδρύσει στην Αθήνα πριν από περίπου δέκα χρόνια. Μαθαίνω ότι τον Έλληνα ναυλομεσίτη φέρεται να διερεύνησε και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με εντολή της Ουάσιγκτον προκειμένου να αποτυπώσει την επαγγελματική του πορεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρωτοφανούς κίνησης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις πρωτίστως σε ναυλομεσίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Στο παρασκήνιο, η υπόθεση δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος του δικτύου που φέρεται να είχε αναπτύξει ο Μαργαρίτης και για τις πιθανές επιπτώσεις σε συνεργασίες ή συμβάσεις με άλλους παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς. Το γεγονός ότι στο ίδιο πλέγμα εμπλέκονται περισσότερες εταιρείες ενισχύει την εικόνα ενός σοβαρού πλήγματος για τις δραστηριότητές του.
Μαζεύει λεφτά ο Όμιλος Quest
-Πριν από 3 μήνες, η μετοχή της Quest Συμμετοχών διαπραγματευόταν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 7,89€. Σήμερα -κι αφού έδωσε το μέρισμα των 0,30€- η μετοχή διατηρείται στα 7,49€ με την κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από τα 800 εκατ. ευρώ. Στις αρχές Αυγούστου ανακοίνωσε ότι πουλά ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της σε φωτοβολταϊκά πάρκα εισπράττοντας 36 εκατ. ευρώ. Σ’ έναν μήνα από σήμερα, ο πολυεθνικός όμιλος της GLS θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα (option) εξαγοράς και του υπόλοιπου 80% της ACS, κίνηση που αν υλοποιηθεί θα προσδώσει υψηλά κεφαλαιακά κέρδη και μεγάλη ρευστότητα στην Quest Holdings. Με τα λεφτά που θα εισπράξει, η Quest θα προχωρήσει στις επόμενες εξαγορές στον τομέα της τεχνολογίας και του εμπορίου αξιοποιώντας τη Unisystems και την Μπενρουμπή που αγόρασε την περασμένη Άνοιξη. Παρά την τρικυμία που έπληξε τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο Όμιλος Quest δείχνει να κρατά δυνάμεις (και τα μετρητά) του…
ΟΠΑΠ: Στάση άμυνας κράτησαν οι επενδυτές ενόψει conference call
-Μακριά από τα υψηλά ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ στη χθεσινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να τηρούν στάση άμυνας ενόψει conference call για τα αποτελέσματα του ομίλου. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 0,68% και βρέθηκε στα 19,22 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 19,56 ευρώ που θα σήμαινε άνοδο περίπου 2,5% σε περίπτωση που έκλεινε σε αυτή την τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε χώρος στα χαρτοφυλάκια ώστε να επανατοποθετηθούν στον τίτλο μετά την παρουσίαση των εξαμηνιαίων επιδόσεων. Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση 6,5% στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR), 6,6% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 6,3% στα καθαρά κέρδη, δείχνοντας ότι έχει αποθέματα δυνάμεων παρά τη -όπως αναφέρει ο CEO Γιαν Κάρας- δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων έπαιξε το Τζόκερ χάρη στα απανωτά τζακ ποτ, που έφεραν τον προηγούμενο μήνα το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, ύψους άνω των 28,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ήρθε η επιβεβαίωση της διανομής προμερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,475 ευρώ ανά μετοχή) για τη φετινή χρήση, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 179,3 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η 3η Νοεμβρίου και η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πορεία της μετοχής του ΟΠΑΠ στο ταμπλό του ΧΑ, φέτος καταγράφει άνοδο 22,4%, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να αγγίζει τα 7,11 δισ. ευρώ, ενώ απέχει περίπου 7% από το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ.
Η αντίδραση των καταπιεσμένων
-Οι Τράπεζες οδήγησαν το Χρηματιστήριο σε διόρθωση, οι Τράπεζες κράτησαν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.000 μονάδες και οι Τράπεζες -χθες- τον ανέβασαν στις 2.032,17 μονάδες με κέρδη +1,51%. Όλα αυτά έγιναν με σχετικά χαμηλή αξία συναλλαγών (169,06 εκατ.€, με 19,5 εκατ.€ σε πακέτα) κι αυτό είναι καλό, αλλά και κακό νέο. Είναι καλό που δεν εκδηλώθηκε μεγάλη προσφορά τίτλων στα ψηλά του Δείκτη είναι όμως κακό που δεν υπήρχε αγοραστικό πάθος και οίστρος για υψηλότερα επίπεδα. Η ΕΘΝΙΚΗ είχε πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρίαση με συναλλαγές 32,6 εκατ. ευρώ και άνοδο +3,3% στα 12,47 ευρώ. Ακολούθησε η Eurobank (+2,56%) στα 3,24€, η Alpha (+2,45%) στα 3,47€ εκδικήθηκε όσους την πωλούσαν προχθές και η Piraeus (+1,74%) στα 6,76€ είχε τις μισές συναλλαγές σε σχέση με την Εθνική. Η ΔΕΗ (+2,32%) αντέδρασε δυναμικά στο πτωτικό κλίμα των προηγούμενων ημερών και έφτασε στα 14,14 ευρώ, ενώ ο ΤΙΤΑΝ (+2,07%) στα 37,05€ συνέβαλε στο ανοδικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη. Μεγάλη επιστροφή και για την Aegean (+1,75%) στα 13,92€ και για τη Cenergy (+2,49%) στα 10,72€. Πολλές συναλλαγές και θετικό πρόσημο για την AKTOR (+1,17%) που ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα εξαμήνου. Στη μεσαία και τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση οι συναλλαγές δεν ήταν σημαντικές, απλώς αξίζει επισήμανσης το -0,9% του ΑΔΜΗΕ με φόντο τις εξελίξεις στο σήριαλ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης.
Όταν η πολιτική παρεμβαίνει στα επιτόκια
-Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η διοίκηση της Fed ετοιμάζεται να υποκύψει στις έντονες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μειώσει τα επιτόκια του δολαρίου, στις 17 Σεπτεμβρίου, με πρόσχημα την αδυναμία που δείχνει η αγορά εργασίας. Οι αναλυτές μιλούν με σχεδόν βεβαιότητα για μείωση 25 μονάδων βάσης. Στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων ωστόσο είναι προφανείς οι βαθιές ανισορροπίες ανάμεσα σε νομισματική πολιτική, τη δημοσιονομική διαχείριση και την επενδυτική ψυχολογία. Οι αποδόσεις στα 30ετή αμερικανικά ομόλογα αγγίζουν το 5% - επίπεδα που θυμίζουν το σοκ του 2008, παρά την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων της FED. Δεν είναι παράλογο: Ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιστρέφει άνω του 3% και κινείται ανοδικά, ακυρώνοντας τις ελπίδες σταθεροποίησης των αγορών. Η αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει τεράστιες ποσότητες χρέους, με πάνω από 200 δισ.$ σε λίγες εβδομάδες. Η αγορά φοβάται και τιμολογεί το ενδεχόμενο επίμονης δημοσιονομικής εκτροπής ή υψηλότερου πληθωρισμού. Η προσαύξηση κινδύνου (“term premium”) στα ομόλογα έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014. Οι επενδυτές απαιτούν πλέον σημαντική παραπάνω ανταμοιβή για να "κλειδώσουν" τα χρήματά τους σε αμερικανικό χρέος, λόγω δυσπιστίας ως προς τη μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα και σταθερότητα. Η νομισματική "χαλάρωση" της FED ίσως τελικά να μην είναι το γιατρικό, αλλά αφορμή για νέες, οξύτερες μελλοντικές εντάσεις.
Κάθε μέρα το χρυσάφι ανεβαίνει ψηλότερα
-Προτού ξεκινήσουν τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, χθες, η τιμή του χρυσού στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είχαν σκαρφαλώσει στα 3.630 δολάρια η ουγκιά, με άνοδο +1% από την προηγούμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι από το 2023 μέχρι σήμερα, η τιμή του χρυσού έχει διπλασιαστεί (αύξηση +100%) τη στιγμή που οι μετοχές, παρά την "επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης" και τα ρεκόρ των τεχνολογικών κολοσσών έχουν κερδίσει -την ίδια περίοδο- +67%. Είναι από τις λίγες φορές στη χρηματιστηριακή ιστορία που χρυσός και μετοχές ανεβαίνουν ταυτόχρονα και φυσικά είναι εξαιρετικά σπάνιο το γεγονός να ανεβαίνει το χρυσάφι πιο γρήγορα από τις μετοχές. Για πρώτη φορά από το 1996, τα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών έχουν περισσότερο χρυσό παρά κρατικά ομόλογα. Με απλά λόγια, η αγορά (και οι κεντρικοί τραπεζίτες) περιμένουν πληθωριστική αβεβαιότητα και δημοσιονομικούς κινδύνους παρά το αναπτυξιακό αφήγημα των κυβερνήσεων.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα