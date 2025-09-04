Εθνικό πάρτι με 100.000 παράνομα αγροτικά ΑΦΜ, και ροζ gay video με αρχιμανδρίτη στα Χανιά, ο Αλέξης τα ‘βαλε με τους ολιγάρχες (που λέει ο λόγος…)

Κλείσιμο

Τώρα θα πείτε εσείς, είναι αυτό κατάσταση, αλλά αν εξαιρέσει κανείς εν μέρει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που την κίνησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς (και λέω εν μέρει γιατί και οι ελληνικές Αρχές έχουν ασχοληθεί ευρύτατα) τα υπόλοιπα τα κίνησε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η Αστυνομία, για να λέμε και τα καλά της, μαζί με την Αρχή για το Ξέπλυμα. Αλλά στο σύνολό της η επικαιρότητα ως θέαμα είναι ολίγον θλιβερή, έτσι;ΟΠΕΚΕΠΕ-Λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα αν το σκάνδαλο εξαντλείται σε 1.000 περίπου κωδικούς που φάγανε 22 εκατ. ευρώ και μου απάντησαν τρελός παππάς σε βάφτισε (αλλά όχι ο Μελχισεδέκ…). Υπολογίζεται αρμοδίως ότι από τις 650.000 ΑΦΜ τα περίπου 90-100.000 πήραν αχρεωστήτως από 30-40.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ωραία δουλειά έτσι, ο ένας στους έξι αγρότες ή κτηνοτρόφους παίρνανε κατιτίς παραπάνω για το καλό -ετησίως- από λεφτά της ΕΕ. Ζάχαρη και μέλι…Δεν κοιτάνε τα… ψιλά-Ρώτησα αν θα ελεγχθούν όλοι και μου απάντησε η πηγή, «ε, τους από 10.000 ετησίως επιδότηση δεν θα τους κοιτάξουμε». Αλίμονο, άλλωστε η χώρα στις κοινοτικές βούτες έχει μια κουλτούρα.Λιγότερες αιτήσεις, περισσότερα ζώα-Καταλαβαίνω πάντως ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορισμένοι συνεχίζουν να κοροϊδεύουν. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι ενώ οι αιτήσεις που έκλεισαν πριν από λίγες μέρες ήταν λιγότερες κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες, τα δηλωθέντα ζώα που εμφανίζονται στο σύστημα είναι περισσότερα. Τώρα πώς εξηγείται αυτός ο πολλαπλασιασμός, μόνο όσοι έκαναν τις αιτήσεις το καταλαβαίνουν.Κρητική μαφία (section Χανιά)-Ρώτησα έναν παλιό γνώστη της «κρητικής νύχτας» τι μέγεθος είναι η συμμορία που πιάσανε και μου απάντησε γελώντας, «ε, εντάξει δεν είναι και Champions League, μια τυπική οργάνωση (εγκληματική, εννοούσε) των Χανίων». Έχουμε τέτοιες σε κάθε νομό στην Κρήτη, δόξα τον Θεό δεν μας λείψανε.Ροζ βίντεο με αρχιμανδρίτη-Ρώτησα αν υπάρχει τίποτα πιπεράτο, γιατί ακούω πολλά, εκτός από τον Πάνο που ξαναγράφω ότι όσο ξέρει αυτός την Κίμπερλι, άλλο τόσο ξέρω εγώ τον Τραμπ. Έχουν κάτι ροζ gay βίντεο που εκβίαζαν έναν αρχιμανδρίτη ή τέλος πάντων κάποιον παπά, αλλά οι εισαγγελείς δεν τα έβαλαν στη δικογραφία, μου απάντησαν. Δεν βλέπω καμία πρωτοτυπία, για να είμαι ειλικρινής.Πρώτα ΔΕΘ, μετά γραμματέας