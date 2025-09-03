Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Κλείσιμο

Η νέα ρύθμιση στο καθεστώς χορήγησης σύνταξης χηρείας φέρνει αλλαγές, με στόχο να μπει τέλος σε αδικίες που έφερναν πολλές οικογένειες σε οικονομική στενότητα.Τι ίσχυε έως σήμεραΟι δικαιούχοι κάτω των 55 ετών λάμβαναν τη σύνταξη μόνο για τρία χρόνια. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το δικαίωμα καταργούνταν, εκτός αν στο μεταξύ είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος.Σε περιπτώσεις με ανήλικα τέκνα, η καταβολή συνεχιζόταν μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, χωρίς όμως ισόβιο χαρακτήρα για τον δικαιούχο.Οι δικαιούχοι με αναπηρία λάμβαναν τη σύνταξη υπό αυστηρούς ελέγχους και εφόσον πληρούσαν συγκεκριμένα ποσοστά αναπηρίας.Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμισηΚαταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών και πλέον η σύνταξη θα χορηγείται χωρίς περιορισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας.Για όσους έχουν ανήλικα παιδιά, η σύνταξη θα καταβάλλεται ισοβίως, όχι μόνο μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων.Στις περιπτώσεις αναπηρίας, η παροχή γίνεται ισόβια ανεξάρτητα από την ηλικία.Θεσπίζεται νέα ηλεκτρονική διαδικασία μέσω πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ για την έκδοση και παρακολούθηση των συντάξεων χηρείας, με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις.Με τις νέες ρυθμίσεις, χιλιάδες χήροι και χήρες αποκτούν πλέον μόνιμη εισοδηματική προστασία, ενώ σταματούν οι αιφνιδιαστικές διακοπές συντάξεων. Παράλληλα, ενισχύεται η πρόνοια προς οικογένειες με ανήλικα παιδιά αλλά και δικαιούχους με προβλήματα υγείας.