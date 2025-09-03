Η διάδοχος της Anna Wintour στην αμερικανική Vogue
Η διάδοχος της Anna Wintour στην αμερικανική Vogue
Η Anna Wintour παραδίδει τη σκυτάλη της διεύθυνσης της αμερικανικής Vogue -αν και όχι την εξουσία- στην Chloe Malle, που συνδυάζει γονίδια, κοινωνική ευγένεια και ουσιαστική δύναμη
Αν η ταινία “Devil Wears Prada” μας δίδαξε κάτι, είναι πως ένα βλέμμα από την Anna Wintour (ή την κινηματογραφική Miranda Priestly) μπορεί να λιώσει το Gucci σου πριν καν φτάσεις στο ασανσέρ. Η γραμμή που χωρίζει τη μόδα από τον φόβο ήταν πάντα η ίδια: μια πόρτα στον 25ο όροφο της Condé Nast. Κι όμως, η πόρτα αυτή άνοιξε. Ή μάλλον… άλλαξε χέρια. Η Anna Wintour μόλις παρέδωσε τη σκυτάλη της στην Chloe Malle.
Η Malle δεν είναι απλώς κόρη της Candice Bergen
Ναι, η μητέρα της είναι η εμβληματική Αμερικανίδα ηθοποιός, πέντε φορές βραβευμένη με Emmy για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά “Murphy Brown”, fashion icon των ’60s, εξώφυλλο της Vogue στην εποχή του Avedon και του Newton, και μία από τις πρώτες γυναίκες στο Χόλιγουντ που συνδύασαν κομψότητα με καυστικό χιούμορ. Ναι, ο πατέρας της ήταν ο Louis Malle, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του γαλλικού κινηματογράφου -με φιλμ όπως το “Au Revoir les Enfants” και το “Elevator to the Gallows”- ένας στοχαστής του σινεμά, λάτρης των δύσκολων θεμάτων και της σιωπηλής έντασης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η Malle δεν είναι απλώς κόρη της Candice Bergen
Ναι, η μητέρα της είναι η εμβληματική Αμερικανίδα ηθοποιός, πέντε φορές βραβευμένη με Emmy για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά “Murphy Brown”, fashion icon των ’60s, εξώφυλλο της Vogue στην εποχή του Avedon και του Newton, και μία από τις πρώτες γυναίκες στο Χόλιγουντ που συνδύασαν κομψότητα με καυστικό χιούμορ. Ναι, ο πατέρας της ήταν ο Louis Malle, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του γαλλικού κινηματογράφου -με φιλμ όπως το “Au Revoir les Enfants” και το “Elevator to the Gallows”- ένας στοχαστής του σινεμά, λάτρης των δύσκολων θεμάτων και της σιωπηλής έντασης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα