«Δαγκωτό» στα κέρδη: Χρονιά ρεκόρ για Το Μάννα – Τσατσαρωνάκη με άξονα το snacking
Σταθερά ανοδική πορεία για την κρητική εταιρεία – Το στοίχημα με το νέο εργοστάσιο στην Αθήνα
Με ισχυρές επιδόσεις και γερή κεφαλαιακή βάση, η διοίκηση της εταιρείας «Το Μάννα – Ν. Τσατσαρωνάκης» υπό την Πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο κα Ελένη Τσατσαρωνάκη έχει θέσει για φέτος στόχο την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών, τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και την αξιοποίηση των νέων παραγωγικών υποδομών στην Αθήνα, με έμφαση στις εξαγωγές. Εξάλλου η κρητική εταιρεία κατέγραψε και το 2024, όπως δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσιοποίησε, σταθερά ανοδική πορεία, συνεχίζοντας να ενισχύει τη θέση της στην αγορά παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων, αλλά και να χαράσσει δρόμο στη νέα κατηγορία του snacking.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 13,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με τα 12,83 εκατ. ευρώ του 2023. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 2,84 εκατ. ευρώ από 2,01 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, εν μέρει λόγω του εκτάκτου κέρδους ύψους 923,6 χιλ. ευρώ από εκποίηση ακινήτου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,20 εκατ. ευρώ, από 1,57 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.
