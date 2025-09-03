Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρωταγωνιστές στις νέες ναυπηγήσεις με ποσοστά που αγγίζουν το 24%
Με ισχυρά μερίδια σε δεξαμενόπλοια (24%), bulk carriers (12%), containerships (9%), LNG (6%) και LPG (15%), η ελληνική ναυτιλία ενισχύει την παγκόσμια κυριαρχία της
Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται σε φάση έντονης ανανέωσης, με τις παραγγελίες νέων πλοίων να αυξάνονται σε όλους τους βασικούς τομείς. Σύμφωνα με την έκθεση της Xclusiv Shipbrokers για τον Αύγουστο του 2025, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 24% των παγκόσμιων παραγγελιών σε δεξαμενόπλοια, το 12% στα bulk carriers, το 9% στα containerships, το 6% περίπου στα LNG carriers και το 15% στα LPG carriers. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας, που επενδύει συστηματικά στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της.
Στα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου (bulk carriers), ο παγκόσμιος στόλος φτάνει τα 14.450 πλοία, με μέση ηλικία 12,6 χρόνια. Σχεδόν 1 στα 10 πλοία που κυκλοφορούν σήμερα αντιστοιχεί σε παραγγελία νέας ναυπήγησης. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν 162 πλοία υπό κατασκευή, δηλαδή το 12% των παγκόσμιων παραγγελιών.
Στα δεξαμενόπλοια (tankers), η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Από τα 7.800 πλοία που αποτελούν τον παγκόσμιο στόλο, πάνω από το 15% βρίσκεται σε φάση ανανέωσης. Οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή, με 288 πλοία υπό παραγγελία – το 24% του παγκόσμιου βιβλίου.
Στα containerships, που αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» του παγκόσμιου εμπορίου, ο στόλος αριθμεί 6.970 πλοία, με μέση ηλικία 13,9 χρόνια. Η τάση για νέες παραγγελίες είναι επίσης έντονη (972 πλοία υπό κατασκευή). Οι Έλληνες έχουν ήδη παραγγείλει 86 πλοία, το 9% του συνόλου.
Η μεγαλύτερη «έκρηξη» σημειώνεται στα LNG carriers, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση ωθεί σε τεράστιες επενδύσεις. Σχεδόν 4 στα 10 πλοία του στόλου των 830 LNG carriers βρίσκονται υπό παραγγελία. Οι Έλληνες έχουν 51 παραγγελίες σε εξέλιξη, οι περισσότερες για μεγάλα πλοία (χωρητικότητας 141k–200k CBM).
