Ο Πάνος, η Κίμπερλι και άλλες όμορφες ψεύτικες ιστορίες (μας έλειψαν τα παιδιά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), η (χαμένη) κυρία με τη Ferrari, ο Φάμελλος και ο Τσίπρας, ο ΓΑΠ και το Πεκίνο

Κλείσιμο

Γιατί πραγματικά είναι ο μόνος «πολιτικός» που μπορεί να παράξει αυθόρμητο γέλιο και μάλιστα… σε καιρό γαλήνης και ειρήνης όπως είναι τώρα, γιατί επί μνημονίων ήταν και επικίνδυνος. Βρήκα κάποιον γνωστό του Τσίπρα και του το είπα για πλάκα για να εισπράξω την απάντηση «έλεος, ρε φίλε, ούτε για αστείο μη μας το θυμίζεις». Σας το ‘χα πει για τον Καμμένο από τη Δευτέρα εγώ, ότι όπου υπάρχει μια μούφα, μια κομπίνα, ένα σότο που λέγανε παλιά, ο Πανούλης ο ξανθούλης, ο φραντζούλης είναι μέσα. Τώρα εμφανίστηκε όπως είδατε σε διαλόγους υπέρμαχος του Μελχισεδέκ, ενός αρχιμανδρίτη που ήθελε να γίνει Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου να κάνει λόμπινγκ στο τηλέφωνο με τον αρχιμαφιόζο της Κρήτης, έναν ξενοδόχο με περίοπτες άκρες στην κοινωνία των Χανίων. Και να αμολάει τις γνωστές φανφάρες του για τις υψηλές γνωριμίες του… εδώ δίπλα μου είναι η Κίμπερλι, και άλλα τέτοια ωραία και γραφικά. We love Panos!Η πρέσβης δεν τον ξέρει-Στο μεταξύ, ρώτησα αρμοδίως αν όντως η πρέσβης των ΗΠΑ γνωρίζει τον Πανάρα και φυσικά εισέπραξα ένα ειρωνικό χαμόγελο. Την είδε σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία του Τραμπ μαζί με άλλους 450-500 ανθρώπους. Δεν ξέρω, όμως πολύ αμφιβάλλω ότι μπόρεσε να της σφίξει το χέρι, αλλά πάντως η Κίμπερλι δεν τον γνωρίζει. Τι λες, ρε παιδάκι μου, εκπλήσσομαι!Πού είναι η ωραία κυρία με τη Ferrari-Μιας και είμαστε στα ωραία της Κρήτης κι αφού συγχαρούμε τη Λεβεντογέννα που πρωταγωνιστεί σε όλα τα καλά του τόπου, να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ που από χθες (όπως είπαμε) άρχισε να δίνει νέο θέαμα και πόνο στο φιλοθεάμoν κοινό. Μια κυρία από την Κοζάνη πήρε λέει 700 χιλιάρικα μαϊμουδωιδώς, ή ένας κύριος πάλι από την Κοζάνη να βουτάει ένα εκατομμύριο, αλλά το ρεκόρ οι Κρητικοί έτσι, αφού από τα +22 εκατ. ευρώ τα 18,5 πήγαν στο γαλαζοπρασινοκόκκινο νησί (αναλόγως την εποχή). Μια χαρά. Και η Ferrari; Τα αρκετά λεφτά που βρέθηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πάντως προκάλεσαν σε πολλούς συνειρμούς, μήπως στα «κόκκινα» ΑΦΜ περιλαμβανόταν και η κυρία αγρότισσα με τη Ferrari που έκανε σουξέ πριν από τις διακοπές του Αυγούστου και η οποία καταγόταν από την Κοζάνη (πριν τα μπλέξει με έναν αγρότη από τα Τρίκαλα). «Όχι, δεν είναι μέσα», μου είπε η πηγή μου. Να δούμε αν θα ισχύσει μέχρι τέλους.Η ΔΕΘ και το Ταμείο του Άδωνι-Ακούω ότι στο πακέτο εξαγγελιών του Κ.Μ το Σάββατο θα περιλαμβάνεται και μια ισχυρή προίκα μερικών δεκάδων εκατομμυρίων για το Ταμείο Καινοτομίας που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ο Άδωνις και είναι σε συνεννόηση με τις φαρμακευτικές. Η λογική είναι απλή, να διαμορφωθεί ένα ταμείο για την ενίσχυση της εδώ παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό, καθώς πολλά από όσα παράγονται στην Ευρώπη δεν φτάνουν εδώ. Βεβαίως, οι εταιρείες δεν θέλουν να βάλουν μόνες τους λεφτά, αν όμως το κράτος τσοντάρει, τότε και αυτές θα παίξουν μπάλα. Επίσης ακούω ότι ο Κ.Μ θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του (ενδεχομένως στη συνέντευξη Τύπου) για να ενταχθούν οι νοσηλευτές (και οι παλιοί, πριν από το 2011), στα βαρέα και ανθυγιεινά.Ο ΓΑΠ στο Πεκίνο, ο Νίκος στο Ζάππειο-Μια σημαντική απουσία θα έχει η σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η του Σεπτέμβρη, καθώς ο ΓΑΠ που είναι global ως γνωστόν, θα βρίσκεται στο Πεκίνο για την παρέλαση με αφορμή την επέτειο για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους, αλλά έχει παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας με την Κίνα. Βεβαίως, θα χάσει τη μεγάλη ομιλία του αρχηγού Νίκου, αλλά ελπίζω ότι θα είναι στο Βελλίδειο το άλλο ΣΚ και θα ρεφάρει. Τώρα, διάφορα σενάρια κυκλοφορούν για «δυσφορία» του ΓΑΠ υπό το πρίσμα της μεγαλύτερης ενεργοποίησης του Βενιζέλου στα του ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ δεν τα πολυακούω αυτά. Αφήστε που νομίζω ότι κοιτάζει και προς Τσίπρα μεριά, με τον οποίον κάνει παρέα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.Τσίπρας χωρίς Φάμελλο;-Μιας και έλεγα για τον Τσίπρα, υπάρχει κινητοποίηση μεταξύ νυν και πρώην ΣΥΡΙΖΑίων για την ομιλία του στο Βελλίδειο και ψάχνουν θέση. Το ερώτημα όμως είναι αν θα πάει ο Φάμελλος. Ρώτησα χθες μια πηγή και μου είπε ότι δεν προβλέπεται, καθώς εκείνη τη μέρα έχει περιοδεία σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία. Αφήστε που τον βλέπω και γενικώς χολοσκασμένο που ο Αλέξης έρχεται και τραβάει το χαλί. Να δούμε πάντως αν θα επιμείνει στην απροθυμία ή θα κάνει στο τέλος την ανάγκη φιλοτιμία.Στις 10 Σεπτεμβρίου η έναρξη της Snappi από την Τράπεζα Πειραιώς