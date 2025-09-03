Ο Πάνος, η Κίμπερλι και άλλες όμορφες ψεύτικες ιστορίες (μας έλειψαν τα παιδιά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), η (χαμένη) κυρία με τη Ferrari, ο Φάμελλος και ο Τσίπρας, ο ΓΑΠ και το Πεκίνο
Ο Πάνος, η Κίμπερλι και άλλες όμορφες ψεύτικες ιστορίες (μας έλειψαν τα παιδιά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), η (χαμένη) κυρία με τη Ferrari, ο Φάμελλος και ο Τσίπρας, ο ΓΑΠ και το Πεκίνο
Χαίρετε, αν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον αρχηγό μας τον Αλέξη θα ήθελα να τον θερμοπαρακαλέσω τώρα που κάνει κόμμα να ξανάπαιρνε πίσω τον Πάνο Καμμένο
Γιατί πραγματικά είναι ο μόνος «πολιτικός» που μπορεί να παράξει αυθόρμητο γέλιο και μάλιστα… σε καιρό γαλήνης και ειρήνης όπως είναι τώρα, γιατί επί μνημονίων ήταν και επικίνδυνος. Βρήκα κάποιον γνωστό του Τσίπρα και του το είπα για πλάκα για να εισπράξω την απάντηση «έλεος, ρε φίλε, ούτε για αστείο μη μας το θυμίζεις». Σας το ‘χα πει για τον Καμμένο από τη Δευτέρα εγώ, ότι όπου υπάρχει μια μούφα, μια κομπίνα, ένα σότο που λέγανε παλιά, ο Πανούλης ο ξανθούλης, ο φραντζούλης είναι μέσα. Τώρα εμφανίστηκε όπως είδατε σε διαλόγους υπέρμαχος του Μελχισεδέκ, ενός αρχιμανδρίτη που ήθελε να γίνει Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου να κάνει λόμπινγκ στο τηλέφωνο με τον αρχιμαφιόζο της Κρήτης, έναν ξενοδόχο με περίοπτες άκρες στην κοινωνία των Χανίων. Και να αμολάει τις γνωστές φανφάρες του για τις υψηλές γνωριμίες του… εδώ δίπλα μου είναι η Κίμπερλι, και άλλα τέτοια ωραία και γραφικά. We love Panos!
Η πρέσβης δεν τον ξέρει
-Στο μεταξύ, ρώτησα αρμοδίως αν όντως η πρέσβης των ΗΠΑ γνωρίζει τον Πανάρα και φυσικά εισέπραξα ένα ειρωνικό χαμόγελο. Την είδε σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία του Τραμπ μαζί με άλλους 450-500 ανθρώπους. Δεν ξέρω, όμως πολύ αμφιβάλλω ότι μπόρεσε να της σφίξει το χέρι, αλλά πάντως η Κίμπερλι δεν τον γνωρίζει. Τι λες, ρε παιδάκι μου, εκπλήσσομαι!
Πού είναι η ωραία κυρία με τη Ferrari
-Μιας και είμαστε στα ωραία της Κρήτης κι αφού συγχαρούμε τη Λεβεντογέννα που πρωταγωνιστεί σε όλα τα καλά του τόπου, να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ που από χθες (όπως είπαμε) άρχισε να δίνει νέο θέαμα και πόνο στο φιλοθεάμoν κοινό. Μια κυρία από την Κοζάνη πήρε λέει 700 χιλιάρικα μαϊμουδωιδώς, ή ένας κύριος πάλι από την Κοζάνη να βουτάει ένα εκατομμύριο, αλλά το ρεκόρ οι Κρητικοί έτσι, αφού από τα +22 εκατ. ευρώ τα 18,5 πήγαν στο γαλαζοπρασινοκόκκινο νησί (αναλόγως την εποχή). Μια χαρά. Και η Ferrari; Τα αρκετά λεφτά που βρέθηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πάντως προκάλεσαν σε πολλούς συνειρμούς, μήπως στα «κόκκινα» ΑΦΜ περιλαμβανόταν και η κυρία αγρότισσα με τη Ferrari που έκανε σουξέ πριν από τις διακοπές του Αυγούστου και η οποία καταγόταν από την Κοζάνη (πριν τα μπλέξει με έναν αγρότη από τα Τρίκαλα). «Όχι, δεν είναι μέσα», μου είπε η πηγή μου. Να δούμε αν θα ισχύσει μέχρι τέλους.
Η ΔΕΘ και το Ταμείο του Άδωνι
-Ακούω ότι στο πακέτο εξαγγελιών του Κ.Μ το Σάββατο θα περιλαμβάνεται και μια ισχυρή προίκα μερικών δεκάδων εκατομμυρίων για το Ταμείο Καινοτομίας που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ο Άδωνις και είναι σε συνεννόηση με τις φαρμακευτικές. Η λογική είναι απλή, να διαμορφωθεί ένα ταμείο για την ενίσχυση της εδώ παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό, καθώς πολλά από όσα παράγονται στην Ευρώπη δεν φτάνουν εδώ. Βεβαίως, οι εταιρείες δεν θέλουν να βάλουν μόνες τους λεφτά, αν όμως το κράτος τσοντάρει, τότε και αυτές θα παίξουν μπάλα. Επίσης ακούω ότι ο Κ.Μ θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του (ενδεχομένως στη συνέντευξη Τύπου) για να ενταχθούν οι νοσηλευτές (και οι παλιοί, πριν από το 2011), στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Ο ΓΑΠ στο Πεκίνο, ο Νίκος στο Ζάππειο
-Μια σημαντική απουσία θα έχει η σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η του Σεπτέμβρη, καθώς ο ΓΑΠ που είναι global ως γνωστόν, θα βρίσκεται στο Πεκίνο για την παρέλαση με αφορμή την επέτειο για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους, αλλά έχει παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας με την Κίνα. Βεβαίως, θα χάσει τη μεγάλη ομιλία του αρχηγού Νίκου, αλλά ελπίζω ότι θα είναι στο Βελλίδειο το άλλο ΣΚ και θα ρεφάρει. Τώρα, διάφορα σενάρια κυκλοφορούν για «δυσφορία» του ΓΑΠ υπό το πρίσμα της μεγαλύτερης ενεργοποίησης του Βενιζέλου στα του ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ δεν τα πολυακούω αυτά. Αφήστε που νομίζω ότι κοιτάζει και προς Τσίπρα μεριά, με τον οποίον κάνει παρέα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τσίπρας χωρίς Φάμελλο;
-Μιας και έλεγα για τον Τσίπρα, υπάρχει κινητοποίηση μεταξύ νυν και πρώην ΣΥΡΙΖΑίων για την ομιλία του στο Βελλίδειο και ψάχνουν θέση. Το ερώτημα όμως είναι αν θα πάει ο Φάμελλος. Ρώτησα χθες μια πηγή και μου είπε ότι δεν προβλέπεται, καθώς εκείνη τη μέρα έχει περιοδεία σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία. Αφήστε που τον βλέπω και γενικώς χολοσκασμένο που ο Αλέξης έρχεται και τραβάει το χαλί. Να δούμε πάντως αν θα επιμείνει στην απροθυμία ή θα κάνει στο τέλος την ανάγκη φιλοτιμία.
Στις 10 Σεπτεμβρίου η έναρξη της Snappi από την Τράπεζα Πειραιώς
Η πρέσβης δεν τον ξέρει
-Στο μεταξύ, ρώτησα αρμοδίως αν όντως η πρέσβης των ΗΠΑ γνωρίζει τον Πανάρα και φυσικά εισέπραξα ένα ειρωνικό χαμόγελο. Την είδε σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία του Τραμπ μαζί με άλλους 450-500 ανθρώπους. Δεν ξέρω, όμως πολύ αμφιβάλλω ότι μπόρεσε να της σφίξει το χέρι, αλλά πάντως η Κίμπερλι δεν τον γνωρίζει. Τι λες, ρε παιδάκι μου, εκπλήσσομαι!
Πού είναι η ωραία κυρία με τη Ferrari
-Μιας και είμαστε στα ωραία της Κρήτης κι αφού συγχαρούμε τη Λεβεντογέννα που πρωταγωνιστεί σε όλα τα καλά του τόπου, να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ που από χθες (όπως είπαμε) άρχισε να δίνει νέο θέαμα και πόνο στο φιλοθεάμoν κοινό. Μια κυρία από την Κοζάνη πήρε λέει 700 χιλιάρικα μαϊμουδωιδώς, ή ένας κύριος πάλι από την Κοζάνη να βουτάει ένα εκατομμύριο, αλλά το ρεκόρ οι Κρητικοί έτσι, αφού από τα +22 εκατ. ευρώ τα 18,5 πήγαν στο γαλαζοπρασινοκόκκινο νησί (αναλόγως την εποχή). Μια χαρά. Και η Ferrari; Τα αρκετά λεφτά που βρέθηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πάντως προκάλεσαν σε πολλούς συνειρμούς, μήπως στα «κόκκινα» ΑΦΜ περιλαμβανόταν και η κυρία αγρότισσα με τη Ferrari που έκανε σουξέ πριν από τις διακοπές του Αυγούστου και η οποία καταγόταν από την Κοζάνη (πριν τα μπλέξει με έναν αγρότη από τα Τρίκαλα). «Όχι, δεν είναι μέσα», μου είπε η πηγή μου. Να δούμε αν θα ισχύσει μέχρι τέλους.
Η ΔΕΘ και το Ταμείο του Άδωνι
-Ακούω ότι στο πακέτο εξαγγελιών του Κ.Μ το Σάββατο θα περιλαμβάνεται και μια ισχυρή προίκα μερικών δεκάδων εκατομμυρίων για το Ταμείο Καινοτομίας που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ο Άδωνις και είναι σε συνεννόηση με τις φαρμακευτικές. Η λογική είναι απλή, να διαμορφωθεί ένα ταμείο για την ενίσχυση της εδώ παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό, καθώς πολλά από όσα παράγονται στην Ευρώπη δεν φτάνουν εδώ. Βεβαίως, οι εταιρείες δεν θέλουν να βάλουν μόνες τους λεφτά, αν όμως το κράτος τσοντάρει, τότε και αυτές θα παίξουν μπάλα. Επίσης ακούω ότι ο Κ.Μ θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του (ενδεχομένως στη συνέντευξη Τύπου) για να ενταχθούν οι νοσηλευτές (και οι παλιοί, πριν από το 2011), στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Ο ΓΑΠ στο Πεκίνο, ο Νίκος στο Ζάππειο
-Μια σημαντική απουσία θα έχει η σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η του Σεπτέμβρη, καθώς ο ΓΑΠ που είναι global ως γνωστόν, θα βρίσκεται στο Πεκίνο για την παρέλαση με αφορμή την επέτειο για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους, αλλά έχει παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας με την Κίνα. Βεβαίως, θα χάσει τη μεγάλη ομιλία του αρχηγού Νίκου, αλλά ελπίζω ότι θα είναι στο Βελλίδειο το άλλο ΣΚ και θα ρεφάρει. Τώρα, διάφορα σενάρια κυκλοφορούν για «δυσφορία» του ΓΑΠ υπό το πρίσμα της μεγαλύτερης ενεργοποίησης του Βενιζέλου στα του ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ δεν τα πολυακούω αυτά. Αφήστε που νομίζω ότι κοιτάζει και προς Τσίπρα μεριά, με τον οποίον κάνει παρέα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τσίπρας χωρίς Φάμελλο;
-Μιας και έλεγα για τον Τσίπρα, υπάρχει κινητοποίηση μεταξύ νυν και πρώην ΣΥΡΙΖΑίων για την ομιλία του στο Βελλίδειο και ψάχνουν θέση. Το ερώτημα όμως είναι αν θα πάει ο Φάμελλος. Ρώτησα χθες μια πηγή και μου είπε ότι δεν προβλέπεται, καθώς εκείνη τη μέρα έχει περιοδεία σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία. Αφήστε που τον βλέπω και γενικώς χολοσκασμένο που ο Αλέξης έρχεται και τραβάει το χαλί. Να δούμε πάντως αν θα επιμείνει στην απροθυμία ή θα κάνει στο τέλος την ανάγκη φιλοτιμία.
Στις 10 Σεπτεμβρίου η έναρξη της Snappi από την Τράπεζα Πειραιώς
-Αμέσως μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ και συγκεκριμένα για τις 10 Σεπτεμβρίου προσανατολίζεται η έναρξη της neobank της Τράπεζας της Πειραιώς, της Snappi. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές καθώς η neobank στοχεύει σε πελατολόγιο 100.000 μέχρι το τέλος του έτους. Οι στόχοι της είναι φιλόδοξοι και προσβλέπουν σε επέκταση σε τρεις διαφορετικές χώρες μέχρι το 2029. Η τράπεζα, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσει στην ελληνική αγορά, εκτιμά πως φθάσει σε break even έως το 2027, έτος κατά το οποίο θα έχει 1 εκατ. πελάτες, που οραματίζεται να διπλασιάσει τον επόμενο χρόνο. Με τρόπο απολύτως tailor made η Snappi θα επιδιώξει να ενταχθεί στην τραπεζική πίστη των ιδιωτών απευθυνόμενη στους Millenials, σε όσους δηλαδή είναι γεννημένοι από το 1981–1996 και στους Gen Z, όσους δηλαδή είναι γεννημένοι από το 1997–2012.
Μετά ΔΕΘ η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό
-Αδίκως αναμέναμε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, καθώς αποφασίστηκε να γίνουν μετά την έκθεση. Το ζήτημα είναι τεχνικά, οικονομικά και νομικά περίπλοκο και πρέπει όλα να υπολογιστούν ως την τελευταία τους λεπτομέρεια, ώστε από τη μία πράγματι να ωφεληθούν οι δανειολήπτες χωρίς όμως από την άλλη να μην υπάρξει πρόβλημα στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή. Ο βασικός πάντως κορμός της ρύθμισης δεν αλλάζει και μετατρέπει το δάνειο σε σταθερού επιτοκίου και επιδοτεί την ισοτιμία μετατροπής σε ελβετικό φράγκο.
Tα δύο game changers για ΟΠΑΠ
-Αναδιπλώθηκαν οι αναλυτές για τον ΟΠΑΠ καθώς ανέμεναν μια υποτονική χρονιά και μάλιστα στην αρχή του έτους σχεδόν κανείς δεν είχε συμπεριλάβει τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές (top picks) για το 2025. Η πλειονότητα εκτιμούσε πως μετά τα εξαιρετικά περυσινά αποτελέσματα του Οργανισμού λόγω Euro, ανόδου του online κ.λπ., φέτος ο πήχης θα έμπαινε χαμηλότερα. Υπολόγιζαν όμως χωρίς το Τζόκερ και τα τζάκποτ-ρεκόρ στο παιχνίδι, διπλά μάλιστα, αφού το ένα έπιασε τις αρχές της χρονιάς και το δεύτερο των σχεδόν 29 εκατ. ευρώ πριν λίγες μέρες, άρα θα «γράψει» στο τρίτο τρίμηνο. Καταλύτης ήταν η αύξηση της τιμής της στήλης για το παιχνίδια που τεχνικά διευκολύνει τη συσσώρευση μεγάλων τζάκποτ. Με δεδομένο λοιπόν ότι το β’ τρίμηνο που ανακοινώνεται σήμερα 3/9 αναμένεται ανεβασμένο και το γ' τρίμηνο θα είναι ακόμη καλύτερο, οι αναλυτές αναθεωρούν επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις τους και βλέπουν συνολικά μια ισχυρή χρονιά για τον ΟΠΑΠ και νέο ρεκόρ κερδοφορίας αφού εκτός του Τζόκερ και ο στοιχηματισμός συνεχίζει ανοδικά. Επιπλέον, ορισμένα reports δεν συνυπολογίζουν τα οφέλη από την πλήρη εξαγορά της Stoiximan και τη συνεισφορά της στα μεγέθη του ΟΠΑΠ, παρά την επίπτωση φέτος λόγω της εκροής 200 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του επιπλέον 15%. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη θετικός καταλύτης. Η Eurobank Equities εξήγησε πως οι αλλαγές στο Champions League (περισσότερα παιχνίδια, στάδια πρόκρισης των ομάδων κ.λπ.) έχουν δημιουργήσει ένα δομικά ισχυρότερο περιβάλλον για το sports betting, κάτι που οδηγεί σε διψήφια αύξηση εσόδων. Για αρχή λοιπόν, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναθεώρησαν τον (συντηρητικό) στόχο των 18,10 ευρώ και ανεβάζουν τον πήχη στα 19,30 ευρώ, ενώ πρόσφατα δόθηκαν και τιμές - στόχοι πάνω από τα 22 ευρώ. Η μετοχή έχει πιάσει και τα 20,66 φέτος τον Μάιο, είναι στον +24% από την αρχή της χρονιάς, συγκαταλέγεται στις πλέον αμυντικές του Χ.Α. και από τις ελάχιστες με σταθερά υψηλή μερισματική απόδοση της τάξης του 8% με τις συνολικές χρηματικές διανομές να αναμένονται φέτος κοντά στα €1,5 ανά μετοχή. Δεν αποκλείεται σήμερα με τις ανακοινώσεις (μετά το κλείσιμο της αγοράς) ή αύριο στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές να υπάρξουν νεότερα και για το προμέρισμα.
Οι επόμενες κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει σε νέα πίστα χρηματοδότησης, ετοιμάζοντας ομολογιακή έκδοση που στοχεύει αφενός να κλείσει τον κύκλο του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ του 2020, αφετέρου να στηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Οι πληροφορίες θέλουν το μέγεθος της έκδοσης να υπερβαίνει τα 250 εκατ. της Aegean το καλοκαίρι, ένδειξη ότι το momentum και η ρευστότητα δουλεύουν υπέρ της. Το ταμειακό υπόβαθρο είναι ισχυρό: μόνο από την Αττική Οδό αναμένονται φέτος περίπου 140 εκατ. ευρώ - 60 εκατ. από μερίσματα και 80 εκατ. από την πώληση του 10% της παραχώρησης στο family office της Μαριάννας Λάτση. Κίνηση που απελευθερώνει κεφάλαια χωρίς να αλλοιώνει τον στρατηγικό έλεγχο. Στο μέτωπο των έργων, η Εγνατία Οδός πλησιάζει στο οικονομικό κλείσιμο της παραχώρησης, το οποίο θα προσθέσει ένα ακόμη asset μακράς πνοής στο χαρτοφυλάκιο υποδομών του ομίλου. Είναι το είδος των συμβάσεων που «γράφει» σταθερά έσοδα και ορατότητα σε βάθος χρόνου. Μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στους Άραβες, από τον τομέα της ενέργειας θα έρθει και το δεύτερο deal στον τομέα της προμήθειας και της ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου μέσω της σύμπραξης της NRG και του Ήρωνα. Σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων έχει υπογραφεί με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η μεταβίβαση πάντως της Εγνατίας οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κρύβει και μια εξέλιξη την οποία αποκάλυψε τις προηγούμενες μέρες από τη Θεσσαλονίκη στους εργαζόμενους ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Όπως είπε, η εταιρεία οδεύει σε οριστικό κλείσιμο στο τέλος του 2025. Περίπου 80 εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε φορείς όπως το Ελληνικό Μετρό και ο ΟΑΣΘ, ώστε η μετάβαση να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις.
Με Εθνική προσπάθεια κρατήθηκαν οι 2.000 μονάδες
-Το «Σύνδρομο της Γαλλίας» και η γεωπολιτική ανασφάλεια μ’ έναν απρόβλεπτο Αμερικανό Πρόεδρο, πλήγωσαν την αισιοδοξία των αγορών, στέλνοντας τους χρηματιστηριακούς δείκτες στο «κόκκινο» και το χρυσάφι στα ύψη. Η Αθήνα προσπάθησε να δείξει ψυχραιμία και αδιαφορία στα διεθνώς τεκταινόμενα, ο Γενικός Δείκτης τόλμησε να κινηθεί προς τις 2035,82 μονάδες (+0,22%) αλλά μετά τη μία το μεσημέρι, λύγισε υπό την πίεση των πωλήσεων σε όλα τα βαριά χαρτιά, έχασε το οχυρό των 2.000 μονάδων και κατρακύλησε στις 1.995,44 μονάδες (-1,77%). Το κλείσιμο της κανονικής συνεδρίασης βρήκε τον Γενικό Δείκτη στις 2.004,9 (-1,30%) και τότε δόθηκε μια σκληρή μάχη για να κρατηθεί το οχυρό των 2.000 μονάδων. Με τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας ο ΓΔ έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες (-1,45%). Παρά τις διακυμάνσεις, η αξία των συναλλαγών έμεινε στα 182,82 εκατ. ευρώ, με 15,39 εκατ. σε πακέτα. Η ΕΘΝΙΚΗ έδωσε τη μάχη της με συναλλαγές αξίας 27,6 εκατ.€ και κατάφερε να κρατήσει τα 12,07 ευρώ (+0,21%). Οι υπόλοιπες τράπεζες έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που προχθές πρωταγωνιστούσε στην άνοδο, χθες έκλεισε στα 6,38 ευρώ (-3,3%), η θυγατρική της Cenergy δέχθηκε μεγάλες πιέσεις στα 10,46€ (-3,86%) όπως και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-3,02%) στα 2,57€. Όλες οι βαριές μετοχές του FTSE25 έκλεισαν με σημαντική πτώση, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση κράτησε μόνο η ΚΡΙ ΚΡΙ στα 19 ευρώ. Η MIG ξεχώριζε στην αγορά σαν τη μύγα μέσα το γάλα, αφού μετά το προχθεσινό +20%, χθες έγραψε +3,08% στα 4,02 ευρώ.
Το ράλι της Εθνικής Τράπεζας
-Η Εθνική Τράπεζα μπορεί να ηγήθηκε χθες της προσπάθειας που έκαναν ενδοσυνεδριακά οι τράπεζες να περιορίσουν τις συνολικές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 12 ευρώ, αλλά παραμένει μακριά από τα υψηλά 10ετίας των 13,4-13,5 ευρώ που είχε αγγίξει πριν από τρεις εβδομάδες. Η μετοχή έχει κάνει ένα μικρό ράλι το τελευταίο διήμερο με αθροιστικά κέρδη άνω του 2%. Φέτος, αθροιστικά σημειώνει άλμα 57,5%, ενώ παρουσιάζει περιθώριο 6,35% για περαιτέρω άνοδο, καθώς η μέση τιμή-στόχος που έχουν δώσει οι αναλυτές διαμορφώνεται στα 12,836 ευρώ. Η τράπεζα βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων στο ΧΑ με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ, ενώ απέχει περίπου 600 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη Eurobank.
Οι προσδοκίες για τις εταιρικές ανακοινώσεις
-Τώρα που στράβωσε το κλήμα, οι ελπίδες της αγοράς στρέφονται στα σχέδια των διοικήσεων και τα αποτελέσματα των εταιρειών. Σήμερα, εκτός από τον ΟΠΑΠ που είπαμε πιο πάνω, περιμένουμε την Quest (με τις θεαματικές εξελίξεις στην πληροφορική) και την Trade Estates (μετά τη συμφωνία της Lamda με την ΙΟΝ που αναβαθμίζει την αξία των ακινήτων). Για την Quest, οι αναλυτές περιμένουν διψήφια αύξηση κερδών ελπίζοντας σ’ ένα +12%. Η Trade Estates μας είχε εντυπωσιάσει το πρώτο τρίμηνο του έτους με +36,7% στα καθαρά κέρδη και +45% στα Funds from Operations. Οι προσδοκίες της αγοράς εντοπίζονται τώρα στον κλάδο των εμπορικών πάρκων και των logistics.
Η αγορά των ομολόγων εκπέμπει SOS
-Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ανέβηκε στο 3,6% ενόψει των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων της ερχόμενης Δευτέρας. Η Γαλλία θα χρειαστεί να σηκώσει περισσότερα από 200 δισ. € φέτος και το κόστος δανεισμού αποτελεί ανοιχτή πληγή. Η αγορά ομολόγων της Βρετανίας έριξε μια ηχηρή προειδοποιητική βολή -τύπου Τρας, για να θυμίζουν το φιάσκο της προηγούμενης πρωθυπουργού- στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών, πάνω από 5,68%. Τα 30ετή ομόλογα -γνωστά ως gilts- συνεχίζουν την αμείλικτη πτώση τους, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών προσπαθεί να κλείσει μια δημοσιονομική τρύπα 20 έως 25 δισεκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια του επερχόμενου φθινοπωρινού προϋπολογισμού της. Στις ΗΠΑ οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 5%, αφού οι σαρωτικές φορολογικές περικοπές του Τραμπ και τα νέα σχέδια δαπανών αναμένεται να προσθέσουν τρισεκατομμύρια στο έλλειμμα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς κυμαίνεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Στην αναπτυγμένη Δύση, οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων ξεφορτώνονται το μακροπρόθεσμο χρέος, απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις ενόψει του επίμονου πληθωρισμού και του αυξανόμενου κρατικού δανεισμού.
Τα παραδοσιακά «September blues»
-Στην Αμερική που αγαπούν τις στατιστικές το θεωρούν δεδομένο. Τον Σεπτέμβριο του πρώτου έτους του προεδρικού κύκλου (δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου), ο δείκτης S&P 500 είναι, κατά κανόνα, ένας από τους δύο χειρότερους μήνες του έτους για το χρηματιστήριο. Σημειώνει πτώση στο 58% των περιπτώσεων και μέση μηνιαία απόδοση -1,62%. Από το 1950, ο Σεπτέμβριος έχει εμφανίσει θετική απόδοση σε μόλις 3 από τις 18 φορές με αφορμή την αναδιαμόρφωση των πολιτικών, τις ανησυχίες για το νέο δημοσιονομικό περιβάλλον, και τις μαζικές κινήσεις ρευστοποιήσεων από θεσμικούς επενδυτές που συχνά επανατοποθετούν χαρτοφυλάκια προς το τέλος του τρίτου τριμήνου. Στις υπόλοιπες αγορές, η ιστορική εμπειρία (και η στατιστική) δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί μήνα αυξημένων πιέσεων και μεταβλητότητας, άρα η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού ρίσκου.
Στην Ισπανία η οικονομία πάει καλά, η ανεργία όμως είναι διψήφια
-Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία είναι ένα χρήσιμο μάθημα για την Ελλάδα. Παρά το εντυπωσιακό momentum της ισπανικής οικονομίας και την άνθηση της αγοράς ακινήτων, η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί το «παράδοξο» της Ευρώπης όσον αφορά την απασχόληση: το ποσοστό ανεργίας παραμένει μακράν το υψηλότερο της ΕΕ, στο 10,4%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το δραματικό επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο εκτοξεύεται στο 23,5%, παρά το θετικό οικονομικό κλίμα. Η αιτία για το «ισπανικό παράδοξο» κρύβεται στη διαχρονικά άκαμπτη δομή της ισπανικής αγοράς εργασίας. Είναι μια αγορά χωρισμένη στα δύο: Είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας (temporales). Έχει δημιουργηθεί ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στις υπερ-προστατευμένες, «μόνιμες» θέσεις και στις ευάλωτες, προσωρινές θέσεις των νέων. Η ρύθμιση υπέρ των παλαιών εργαζομένων αποθαρρύνει τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και ενισχύει την κυκλικότητα της ανεργίας σε κάθε οικονομική επιβράδυνση. Η Ισπανία σήμερα αποτελεί ένα κακό παράδειγμα για το πώς μια «παλαιού τύπου» αγορά εργασίας μπορεί να διαβρώνει τα οφέλη μιας δυναμικής οικονομικής πορείας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Μετά ΔΕΘ η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό
-Αδίκως αναμέναμε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, καθώς αποφασίστηκε να γίνουν μετά την έκθεση. Το ζήτημα είναι τεχνικά, οικονομικά και νομικά περίπλοκο και πρέπει όλα να υπολογιστούν ως την τελευταία τους λεπτομέρεια, ώστε από τη μία πράγματι να ωφεληθούν οι δανειολήπτες χωρίς όμως από την άλλη να μην υπάρξει πρόβλημα στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή. Ο βασικός πάντως κορμός της ρύθμισης δεν αλλάζει και μετατρέπει το δάνειο σε σταθερού επιτοκίου και επιδοτεί την ισοτιμία μετατροπής σε ελβετικό φράγκο.
Tα δύο game changers για ΟΠΑΠ
-Αναδιπλώθηκαν οι αναλυτές για τον ΟΠΑΠ καθώς ανέμεναν μια υποτονική χρονιά και μάλιστα στην αρχή του έτους σχεδόν κανείς δεν είχε συμπεριλάβει τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές (top picks) για το 2025. Η πλειονότητα εκτιμούσε πως μετά τα εξαιρετικά περυσινά αποτελέσματα του Οργανισμού λόγω Euro, ανόδου του online κ.λπ., φέτος ο πήχης θα έμπαινε χαμηλότερα. Υπολόγιζαν όμως χωρίς το Τζόκερ και τα τζάκποτ-ρεκόρ στο παιχνίδι, διπλά μάλιστα, αφού το ένα έπιασε τις αρχές της χρονιάς και το δεύτερο των σχεδόν 29 εκατ. ευρώ πριν λίγες μέρες, άρα θα «γράψει» στο τρίτο τρίμηνο. Καταλύτης ήταν η αύξηση της τιμής της στήλης για το παιχνίδια που τεχνικά διευκολύνει τη συσσώρευση μεγάλων τζάκποτ. Με δεδομένο λοιπόν ότι το β’ τρίμηνο που ανακοινώνεται σήμερα 3/9 αναμένεται ανεβασμένο και το γ' τρίμηνο θα είναι ακόμη καλύτερο, οι αναλυτές αναθεωρούν επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις τους και βλέπουν συνολικά μια ισχυρή χρονιά για τον ΟΠΑΠ και νέο ρεκόρ κερδοφορίας αφού εκτός του Τζόκερ και ο στοιχηματισμός συνεχίζει ανοδικά. Επιπλέον, ορισμένα reports δεν συνυπολογίζουν τα οφέλη από την πλήρη εξαγορά της Stoiximan και τη συνεισφορά της στα μεγέθη του ΟΠΑΠ, παρά την επίπτωση φέτος λόγω της εκροής 200 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του επιπλέον 15%. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη θετικός καταλύτης. Η Eurobank Equities εξήγησε πως οι αλλαγές στο Champions League (περισσότερα παιχνίδια, στάδια πρόκρισης των ομάδων κ.λπ.) έχουν δημιουργήσει ένα δομικά ισχυρότερο περιβάλλον για το sports betting, κάτι που οδηγεί σε διψήφια αύξηση εσόδων. Για αρχή λοιπόν, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναθεώρησαν τον (συντηρητικό) στόχο των 18,10 ευρώ και ανεβάζουν τον πήχη στα 19,30 ευρώ, ενώ πρόσφατα δόθηκαν και τιμές - στόχοι πάνω από τα 22 ευρώ. Η μετοχή έχει πιάσει και τα 20,66 φέτος τον Μάιο, είναι στον +24% από την αρχή της χρονιάς, συγκαταλέγεται στις πλέον αμυντικές του Χ.Α. και από τις ελάχιστες με σταθερά υψηλή μερισματική απόδοση της τάξης του 8% με τις συνολικές χρηματικές διανομές να αναμένονται φέτος κοντά στα €1,5 ανά μετοχή. Δεν αποκλείεται σήμερα με τις ανακοινώσεις (μετά το κλείσιμο της αγοράς) ή αύριο στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές να υπάρξουν νεότερα και για το προμέρισμα.
Οι επόμενες κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει σε νέα πίστα χρηματοδότησης, ετοιμάζοντας ομολογιακή έκδοση που στοχεύει αφενός να κλείσει τον κύκλο του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ του 2020, αφετέρου να στηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Οι πληροφορίες θέλουν το μέγεθος της έκδοσης να υπερβαίνει τα 250 εκατ. της Aegean το καλοκαίρι, ένδειξη ότι το momentum και η ρευστότητα δουλεύουν υπέρ της. Το ταμειακό υπόβαθρο είναι ισχυρό: μόνο από την Αττική Οδό αναμένονται φέτος περίπου 140 εκατ. ευρώ - 60 εκατ. από μερίσματα και 80 εκατ. από την πώληση του 10% της παραχώρησης στο family office της Μαριάννας Λάτση. Κίνηση που απελευθερώνει κεφάλαια χωρίς να αλλοιώνει τον στρατηγικό έλεγχο. Στο μέτωπο των έργων, η Εγνατία Οδός πλησιάζει στο οικονομικό κλείσιμο της παραχώρησης, το οποίο θα προσθέσει ένα ακόμη asset μακράς πνοής στο χαρτοφυλάκιο υποδομών του ομίλου. Είναι το είδος των συμβάσεων που «γράφει» σταθερά έσοδα και ορατότητα σε βάθος χρόνου. Μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στους Άραβες, από τον τομέα της ενέργειας θα έρθει και το δεύτερο deal στον τομέα της προμήθειας και της ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου μέσω της σύμπραξης της NRG και του Ήρωνα. Σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων έχει υπογραφεί με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η μεταβίβαση πάντως της Εγνατίας οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κρύβει και μια εξέλιξη την οποία αποκάλυψε τις προηγούμενες μέρες από τη Θεσσαλονίκη στους εργαζόμενους ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Όπως είπε, η εταιρεία οδεύει σε οριστικό κλείσιμο στο τέλος του 2025. Περίπου 80 εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε φορείς όπως το Ελληνικό Μετρό και ο ΟΑΣΘ, ώστε η μετάβαση να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις.
Με Εθνική προσπάθεια κρατήθηκαν οι 2.000 μονάδες
-Το «Σύνδρομο της Γαλλίας» και η γεωπολιτική ανασφάλεια μ’ έναν απρόβλεπτο Αμερικανό Πρόεδρο, πλήγωσαν την αισιοδοξία των αγορών, στέλνοντας τους χρηματιστηριακούς δείκτες στο «κόκκινο» και το χρυσάφι στα ύψη. Η Αθήνα προσπάθησε να δείξει ψυχραιμία και αδιαφορία στα διεθνώς τεκταινόμενα, ο Γενικός Δείκτης τόλμησε να κινηθεί προς τις 2035,82 μονάδες (+0,22%) αλλά μετά τη μία το μεσημέρι, λύγισε υπό την πίεση των πωλήσεων σε όλα τα βαριά χαρτιά, έχασε το οχυρό των 2.000 μονάδων και κατρακύλησε στις 1.995,44 μονάδες (-1,77%). Το κλείσιμο της κανονικής συνεδρίασης βρήκε τον Γενικό Δείκτη στις 2.004,9 (-1,30%) και τότε δόθηκε μια σκληρή μάχη για να κρατηθεί το οχυρό των 2.000 μονάδων. Με τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας ο ΓΔ έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες (-1,45%). Παρά τις διακυμάνσεις, η αξία των συναλλαγών έμεινε στα 182,82 εκατ. ευρώ, με 15,39 εκατ. σε πακέτα. Η ΕΘΝΙΚΗ έδωσε τη μάχη της με συναλλαγές αξίας 27,6 εκατ.€ και κατάφερε να κρατήσει τα 12,07 ευρώ (+0,21%). Οι υπόλοιπες τράπεζες έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που προχθές πρωταγωνιστούσε στην άνοδο, χθες έκλεισε στα 6,38 ευρώ (-3,3%), η θυγατρική της Cenergy δέχθηκε μεγάλες πιέσεις στα 10,46€ (-3,86%) όπως και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-3,02%) στα 2,57€. Όλες οι βαριές μετοχές του FTSE25 έκλεισαν με σημαντική πτώση, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση κράτησε μόνο η ΚΡΙ ΚΡΙ στα 19 ευρώ. Η MIG ξεχώριζε στην αγορά σαν τη μύγα μέσα το γάλα, αφού μετά το προχθεσινό +20%, χθες έγραψε +3,08% στα 4,02 ευρώ.
Το ράλι της Εθνικής Τράπεζας
-Η Εθνική Τράπεζα μπορεί να ηγήθηκε χθες της προσπάθειας που έκαναν ενδοσυνεδριακά οι τράπεζες να περιορίσουν τις συνολικές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 12 ευρώ, αλλά παραμένει μακριά από τα υψηλά 10ετίας των 13,4-13,5 ευρώ που είχε αγγίξει πριν από τρεις εβδομάδες. Η μετοχή έχει κάνει ένα μικρό ράλι το τελευταίο διήμερο με αθροιστικά κέρδη άνω του 2%. Φέτος, αθροιστικά σημειώνει άλμα 57,5%, ενώ παρουσιάζει περιθώριο 6,35% για περαιτέρω άνοδο, καθώς η μέση τιμή-στόχος που έχουν δώσει οι αναλυτές διαμορφώνεται στα 12,836 ευρώ. Η τράπεζα βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων στο ΧΑ με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ, ενώ απέχει περίπου 600 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη Eurobank.
Οι προσδοκίες για τις εταιρικές ανακοινώσεις
-Τώρα που στράβωσε το κλήμα, οι ελπίδες της αγοράς στρέφονται στα σχέδια των διοικήσεων και τα αποτελέσματα των εταιρειών. Σήμερα, εκτός από τον ΟΠΑΠ που είπαμε πιο πάνω, περιμένουμε την Quest (με τις θεαματικές εξελίξεις στην πληροφορική) και την Trade Estates (μετά τη συμφωνία της Lamda με την ΙΟΝ που αναβαθμίζει την αξία των ακινήτων). Για την Quest, οι αναλυτές περιμένουν διψήφια αύξηση κερδών ελπίζοντας σ’ ένα +12%. Η Trade Estates μας είχε εντυπωσιάσει το πρώτο τρίμηνο του έτους με +36,7% στα καθαρά κέρδη και +45% στα Funds from Operations. Οι προσδοκίες της αγοράς εντοπίζονται τώρα στον κλάδο των εμπορικών πάρκων και των logistics.
Η αγορά των ομολόγων εκπέμπει SOS
-Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ανέβηκε στο 3,6% ενόψει των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων της ερχόμενης Δευτέρας. Η Γαλλία θα χρειαστεί να σηκώσει περισσότερα από 200 δισ. € φέτος και το κόστος δανεισμού αποτελεί ανοιχτή πληγή. Η αγορά ομολόγων της Βρετανίας έριξε μια ηχηρή προειδοποιητική βολή -τύπου Τρας, για να θυμίζουν το φιάσκο της προηγούμενης πρωθυπουργού- στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών, πάνω από 5,68%. Τα 30ετή ομόλογα -γνωστά ως gilts- συνεχίζουν την αμείλικτη πτώση τους, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών προσπαθεί να κλείσει μια δημοσιονομική τρύπα 20 έως 25 δισεκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια του επερχόμενου φθινοπωρινού προϋπολογισμού της. Στις ΗΠΑ οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 5%, αφού οι σαρωτικές φορολογικές περικοπές του Τραμπ και τα νέα σχέδια δαπανών αναμένεται να προσθέσουν τρισεκατομμύρια στο έλλειμμα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς κυμαίνεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Στην αναπτυγμένη Δύση, οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων ξεφορτώνονται το μακροπρόθεσμο χρέος, απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις ενόψει του επίμονου πληθωρισμού και του αυξανόμενου κρατικού δανεισμού.
Τα παραδοσιακά «September blues»
-Στην Αμερική που αγαπούν τις στατιστικές το θεωρούν δεδομένο. Τον Σεπτέμβριο του πρώτου έτους του προεδρικού κύκλου (δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου), ο δείκτης S&P 500 είναι, κατά κανόνα, ένας από τους δύο χειρότερους μήνες του έτους για το χρηματιστήριο. Σημειώνει πτώση στο 58% των περιπτώσεων και μέση μηνιαία απόδοση -1,62%. Από το 1950, ο Σεπτέμβριος έχει εμφανίσει θετική απόδοση σε μόλις 3 από τις 18 φορές με αφορμή την αναδιαμόρφωση των πολιτικών, τις ανησυχίες για το νέο δημοσιονομικό περιβάλλον, και τις μαζικές κινήσεις ρευστοποιήσεων από θεσμικούς επενδυτές που συχνά επανατοποθετούν χαρτοφυλάκια προς το τέλος του τρίτου τριμήνου. Στις υπόλοιπες αγορές, η ιστορική εμπειρία (και η στατιστική) δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί μήνα αυξημένων πιέσεων και μεταβλητότητας, άρα η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού ρίσκου.
Στην Ισπανία η οικονομία πάει καλά, η ανεργία όμως είναι διψήφια
-Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία είναι ένα χρήσιμο μάθημα για την Ελλάδα. Παρά το εντυπωσιακό momentum της ισπανικής οικονομίας και την άνθηση της αγοράς ακινήτων, η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί το «παράδοξο» της Ευρώπης όσον αφορά την απασχόληση: το ποσοστό ανεργίας παραμένει μακράν το υψηλότερο της ΕΕ, στο 10,4%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το δραματικό επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο εκτοξεύεται στο 23,5%, παρά το θετικό οικονομικό κλίμα. Η αιτία για το «ισπανικό παράδοξο» κρύβεται στη διαχρονικά άκαμπτη δομή της ισπανικής αγοράς εργασίας. Είναι μια αγορά χωρισμένη στα δύο: Είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας (temporales). Έχει δημιουργηθεί ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στις υπερ-προστατευμένες, «μόνιμες» θέσεις και στις ευάλωτες, προσωρινές θέσεις των νέων. Η ρύθμιση υπέρ των παλαιών εργαζομένων αποθαρρύνει τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και ενισχύει την κυκλικότητα της ανεργίας σε κάθε οικονομική επιβράδυνση. Η Ισπανία σήμερα αποτελεί ένα κακό παράδειγμα για το πώς μια «παλαιού τύπου» αγορά εργασίας μπορεί να διαβρώνει τα οφέλη μιας δυναμικής οικονομικής πορείας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα