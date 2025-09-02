Wall Street: Δασμοί Τραμπ και αποδόσεις ομολόγων βύθισαν τους δείκτες

Οι ανησυχίες για τους δασμούς Τραμπ και την άνοδο των αποδόσεων ομολόγων βάρυναν το κλίμα, με το βλέμμα των επενδυτών να στρέφεται τώρα στα στοιχεία για την απασχόληση και τη Fed