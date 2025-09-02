Wall Street: Δασμοί Τραμπ και αποδόσεις ομολόγων βύθισαν τους δείκτες
Οι ανησυχίες για τους δασμούς Τραμπ και την άνοδο των αποδόσεων ομολόγων βάρυναν το κλίμα, με το βλέμμα των επενδυτών να στρέφεται τώρα στα στοιχεία για την απασχόληση και τη Fed
Mε απώλειες ξεκίνησε o Σεπτέμβριος για τους βασικούς δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την τύχη της οικονομίας από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τη δικαστική απόφαση που τους έκρινε σε μεγάλο βαθμό παράνομους, αλλά και για την απότομη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Η αργία της χθεσινής αργίας της Labor Day (Ημέρα Εργασίας) δεν καθησύχασε τους επενδυτές με αποτέλεσμα από την αρχή της συνεδρίασης μέχρι το τέλος οι δείκτες έμειναν σταθερά στα κόκκινα.
Σε αυτό το κλίμα ο Dow Jones υποχώρησε κατά 249 μονάδες ή 0,55% στις 45,295 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,69% στις 6,415 μονάδες, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε κατά 0,82% στις 21, 279 μονάδες, σημειώνοντας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο συνεχόμενες πτώσεις άνω και κοντά στο 1%. Οι πιέσεις ήταν εντονότερες στην τεχνολογία, με μετοχές όπως της Nvidia να υποχωρούν 3% και των Amazon και Apple κατά 1%.
Η δικαστική απόφαση για τους δασμούς
Την Παρασκευή, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε με ψήφους 7-4 ότι η εξουσία για την επιβολή γενικευμένων δασμών ανήκει αποκλειστικά στο Κογκρέσο και όχι στον εκτελεστικό. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ιδιαίτερα κομματική» και δήλωσε πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Αποτέλεσμα η προοπτική να χρειαστεί να επιστραφούν δισεκατομμύρια δολαρίων από έσοδα δασμών ενίσχυσε τις ανησυχίες στις αγορές ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς Treasury σκαρφάλωσε στο 4,28% και του 30ετούς στο 4,97%, επίπεδα που απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τη δημοσιονομική εικόνα των ΗΠΑ.
Ιστορικά δύσκολος Σεπτέμβριος
Είναι γεγονός πάντως ταυτόχρονα ότι η περίοδος δεν είναι ευνοϊκή για τις μετοχές, καθώς ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο πιο αδύναμος μήνας. Την τελευταία δεκαετία ο S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο πάνω από 2%, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια οι απώλειες φθάνουν το 4,2%.
Παρά τις δυσκολίες, ο Αύγουστος είχε κλείσει θετικά, με τον S&P 500 να ενισχύεται σχεδόν 2% και να καταγράφει πέντε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research, ακόμη και σε έτη με περισσότερα από 20 νέα ρεκόρ έως το τέλος Αυγούστου, ο Σεπτέμβριος συνήθως έφερνε διόρθωση.
Nvidia και τεχνικοί δείκτες
Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν 3%, πέφτοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών για πρώτη φορά από τον Μάιο, ένδειξη πιθανής αντίστασης σε περαιτέρω πτώση. Παρά την υποχώρηση, η μετοχή παραμένει ενισχυμένη κατά 26% από την αρχή του έτους.
Νέα υψηλά και χαμηλά στον S&P 500
Παρά το γεγονός της πτωτικής σημερινής ημέρας, επτά μετοχές του S&P 500 σημείωσαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, με τέσσερις να αγγίζουν ιστορικά ρεκόρ, ανάμεσά τους οι Fox Corp (A και B), η Ralph Lauren, η Insulet και η CVS Health. Αντίθετα, τέσσερις μετοχές βρέθηκαν σε νέα χαμηλά, όπως οι Keurig Dr Pepper, Constellation Brands και MarketAxess Holdings.
Το βλέμμα στην απασχόληση και τη Fed
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην έκθεση απασχόλησης του Αυγούστου που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Τα στοιχεία αναμένεται να επηρεάσουν την απόφαση της Fed για πιθανή μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 16–17 Σεπτεμβρίου, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα στη Wall Street.
