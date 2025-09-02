Γιατί η λουίζα αποκαλείται φυτικό Ozempic
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μυστικό ενός από τα πιο αγαπημένα βότανα, που μπορεί να καλλιεργηθεί και στο σπίτι

Η Λουίζα, αυτό το αρωματικό φυτό με το δροσερό άρωμα λεμονιού, μπορεί να γίνει ο φυσικός σας σύμμαχος στην διαχείριση του βάρους, προσφέροντας αποτελέσματα που θυμίζουν τα χάπια τύπου Ozempic: μειώνει δηλαδή την όρεξη ενώ ενισχύει το αίσθημα κορεσμού. Το μυστικό κρύβεται στα φύλλα της, επιβεβαιώνεται από την επιστήμη και μπορείτε να το καλλιεργήσετε απλά… στον δικό σας κήπο.

