Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομική παιδεία στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης για τους νέους

Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε εκπαιδευτική ημερίδα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του οικονομικού εγγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζοντας τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος και νέες δράσεις που θα ενδυναμώσουν τους πολίτες του αύριο