Παπαστράτος: Οι νέες επενδύσεις, ο στόχος των 600 εκατ. εξαγωγών και η μεγάλη πρόκληση
Σε εξέλιξη η τέταρτη μεγάλη επέκταση του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυνατότητα με στόχο νέα ρεκόρ εξαγωγών – Οι φετινές επιδόσεις και ο κίνδυνος απ’ τη νέα φορολογική πολιτική που ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες
Η «μηχανή» της Παπαστράτος δουλεύει στο φουλ και το 2025, με τις εξαγωγές να αναδεικνύονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και να τροφοδοτούν έναν νέο, φιλόδοξο κύκλο επενδύσεων στον Ασπρόπυργο που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.
«Η Παπαστράτος είναι σημαντικά εξαρτημένη από τις εξαγωγές της. Και αυτές πηγαίνουν καλά», λέει ο κ. Γιώργος Μαργώνης (κεντρ. φωτ.), Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής της Philip Morris International (PMI) στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης της εταιρείας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. «Ήδη φέτος παίρνουμε το όφελος των νέων μηχανών που εγκαταστήσαμε και του χρόνου θα στοχεύσουμε να πιάσουμε το full capacity, φτάνοντας στα 35-36 δισ. sticks ετησίως», λέει. Εκτιμά δε πως εαν το σχέδιο επιβεβαιωθεί, τα έσοδα από τις εξαγωγές – που σήμερα διαμορφώνονται γύρω στα 400 εκατ. ευρώ – θα εκτοξευτούν στα 600 εκατ. ευρώ.
Το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο έχει μετατραπεί σε σημείο-αναφοράς για το δίκτυο παραγωγής της PMI. Είναι ένα από τα τρία κέντρα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού στην Ευρώπη και ήδη πάνω από το 50% της παραγωγής φεύγει για περισσότερες από 40 χώρες, με κορυφαίους προορισμούς την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Πολωνία.
