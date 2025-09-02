Τα 5 πιο πολυτελή γυμναστήρια στον κόσμο
Τα 5 πιο πολυτελή γυμναστήρια στον κόσμο
Κλειστά club με θεαματικό design που προσφέρουν εξατομικευμένες συνεδρίες προπόνησης με κορυφαίους γυμναστές
Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής, ειδικοί σύμβουλοι για coaching ευεξίας αλλά και εξειδικευμένες παροχές με δυνατότητα ειδικών εξετάσεων. Η ακριβή συνδρομή που μπορεί να φτάσει και τα 50.000 δολάρια, προσφέρει ένα περιβάλλον πολυτελές με μηχανήματα τελευταίας γενιάς με τον καλύτερο τεχνολογικά ασφαλή σχεδιασμό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα