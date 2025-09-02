Σπάνια αντικείμενα από τις πρώτες μέρες της Αpple σε μια μοναδική δημοπρασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δημοπρασία με τίτλο “Steve Jobs and The Apple Revolution” του οίκου RR Auction, συγκέντρωσε θαυμαστά προϊόντα από τις πρώτες μέρες της Apple

Ενα σπάνιο “Rev. 0” Apple II με Sanyo μόνιτορ και περίβλημα χωρίς εξαερισμό -στα πρώτα μοντέλα του 1977, η Apple δεν είχε προσθέσει σύστημα εξαερισμού, καθώς πίστευε ότι το εσωτερικό hardware δεν θα υπερθερμαινόταν σημαντικά. Το πλάνο παρουσίασης του Macintosh 128K, που κυκλοφόρησε το 1984, του πρώτου προσωπικού υπολογιστή της Apple με γραφικό περιβάλλον χρήστη και ποντίκι -τόσο επαναστατικό που καθιστούσε αμέσως ξεπερασμένα όλα όσα υπήρχαν πριν από αυτό.


