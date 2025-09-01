Ολική επαναφορά: Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν και καλύπτουν την απόσταση από τους «Ευρωπαίους πρωταθλητές»

Το 2025 οι ευρωπαϊκές αγορές προηγούνται σε αποδόσεις έναντι των αμερικανικών, με αιχμή τις αμυντικές μετοχές, αν και μετά τον Απρίλιο η Wall Street ανακτά έδαφος, περιορίζοντας τη διαφορά