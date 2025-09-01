Ολική επαναφορά: Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν και καλύπτουν την απόσταση από τους «Ευρωπαίους πρωταθλητές»
Ολική επαναφορά: Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν και καλύπτουν την απόσταση από τους «Ευρωπαίους πρωταθλητές»
Το 2025 οι ευρωπαϊκές αγορές προηγούνται σε αποδόσεις έναντι των αμερικανικών, με αιχμή τις αμυντικές μετοχές, αν και μετά τον Απρίλιο η Wall Street ανακτά έδαφος, περιορίζοντας τη διαφορά
Το 2025 εξελίσσεται στη χρονιά των μεγάλων χρηματιστηριακών ανατροπών, οι οποίες ακολουθούν βέβαια τους φόβους και τις προσδοκίες που δημιουργούν οι εναλλαγές στα μέτρα οικονομικής πολιτικής που ανακοινώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Από τις αρχές της χρονιάς, φάνηκε μια πρωτοφανής χρηματιστηριακή δυναμική με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να υπερέχουν σημαντικά έναντι των αμερικανικών για πρώτη φορά μετά από δεκαετία.
Όμως από τον Απρίλιο και μετά, η δυναμική πιθανώς να αλλάζει.
Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι τέλος Αυγούστου ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB με απόδοση +22,75% και ο γερμανικός DAX με +19,36% έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον NASDAQ (+11,28%) και τον S&P 500 (+10,08%), ενώ ο δείκτης STOXX 600 έχει σημειώσει άνοδο 7,73%.
Από την αρχή του χρόνου, η μέση απόδοση των ευρωπαϊκών δεικτών ανέρχεται στο 13,51%, υπερβαίνοντας κατά 2,83 ποσοστιαίες μονάδες τη μέση απόδοση των αμερικανικών δεικτών (10,68%).
Αυτή η διαφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, οι αμερικανικές αγορές είχαν επιδείξει μεγάλη υπεροχή.
Ο S&P 500 είχε σημειώσει άνοδο 616% από το 2010, ενώ ο MSCI Europe μόλις 221%. Η αντιστροφή αυτής της τάσης αρχικά ερμηνεύτηκε από πολλούς ως θεμελιακή αλλαγή στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις χρηματιστηριακές επιδόσεις και δημιούργησε προσδοκίες για μία ευρύτερη αναδιάταξη στις παγκόσμιες επενδυτικές προτιμήσεις, με τους διεθνείς επενδυτές να στρέφονται προς τις ευρωπαϊκές αγορές μετά από χρόνια υποαπόδοσης.
