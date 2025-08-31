Πότε βγαίνετε στη σύνταξη – Αναλυτικός οδηγός με ένσημα, ηλικίες και ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε βγαίνετε στη σύνταξη – Αναλυτικός οδηγός με ένσημα, ηλικίες και ποσά

Ο αναλυτικός οδηγός του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ εξηγεί τα όρια ηλικίας, τις ημέρες ασφάλισης, τις διαφορές πλήρους και μειωμένης σύνταξης και τη σημασία της ορθής υποβολής της αίτησης

Πότε βγαίνετε στη σύνταξη – Αναλυτικός οδηγός με ένσημα, ηλικίες και ποσά
Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ εξέδωσε πλήρη οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο οδηγός περιλαμβάνει όλα τα βασικά δεδομένα για την ηλικία συνταξιοδότησης, τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, τις διαφορές πλήρους και μειωμένης σύνταξης, καθώς και τις κρίσιμες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης