Πότε βγαίνετε στη σύνταξη – Αναλυτικός οδηγός με ένσημα, ηλικίες και ποσά
Ο αναλυτικός οδηγός του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ εξηγεί τα όρια ηλικίας, τις ημέρες ασφάλισης, τις διαφορές πλήρους και μειωμένης σύνταξης και τη σημασία της ορθής υποβολής της αίτησης
Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ εξέδωσε πλήρη οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
Ο οδηγός περιλαμβάνει όλα τα βασικά δεδομένα για την ηλικία συνταξιοδότησης, τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, τις διαφορές πλήρους και μειωμένης σύνταξης, καθώς και τις κρίσιμες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.
