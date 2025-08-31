Δούλευε για 4,25 δολάρια την ώρα – Σήμερα έχει 270 καταστήματα Papa John’s
Από διανομέας πίτσας ο Nadeem Bajwa χτίζει μια αυτοκρατορία 270 καταστημάτων Papa John’s και θέτει στόχο τα 500, επενδύοντας σε ταπεινότητα και ανθεκτικότητα
Το 1991, σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Nadeem Bajwa φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πακιστάν για να σπουδάσει στο κολέγιο της Ιντιάνα. Για να καλύψει τα δίδακτρα, εργάζεται σε διάφορες δουλειές· ανάμεσά τους, διανομέας πίτσας για την Papa John’s, με ωρομίσθιο 4,25 δολάρια.
Σήμερα, στα 58 του, διαθέτει μια αυτοκρατορία fast food. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους franchisees της Papa John’s στη Βόρεια Αμερική με πάνω από 270 καταστήματα. Ως CEO της Bajco Group, την οποία ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του, έχει διεισδύσει σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η τεχνολογία και η λογιστική.
