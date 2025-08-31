Μια πανέμορφη πέτρινη κατοικία καταφύγιο ηρεμίας μέσα σε έναν ελαιώνα στη Μαντίνεια
Μια πανέμορφη πέτρινη κατοικία καταφύγιο ηρεμίας μέσα σε έναν ελαιώνα στη Μαντίνεια
To βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Etsi Architects, με έδρα την Καρδαμύλη, παρουσιάζει για πρώτη φορά το καινούργιο της έργο “AS Ηouse” στην Μαντίνεια, ένα παράδειγμα ουσίας και απλότητας
Το AS House στη Μαντίνεια αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φιλοσοφίας των Etsi architects: μια αρχιτεκτονική που σέβεται τον τόπο, συνομιλεί με το τοπίο και εστιάζει όχι στον εντυπωσιασμό αλλά στην ουσία της καθημερινής ζωής. Η σύλληψη ξεκίνησε από μια ανάγκη απλή αλλά θεμελιώδη, να οργανωθεί η καθημερινότητα με σαφήνεια, ρυθμό και ηρεμία. Από αυτή την πρόθεση γεννήθηκε μια κάτοψη σε σχήμα σταυρού, όχι ως σύμβολο αλλά ως λειτουργικό διάγραμμα που διανέμει τους χώρους με καθαρότητα: από τη μια πλευρά οι κοινόχρηστοι χώροι της ημέρας, από την άλλη οι πιο ιδιωτικοί χώροι ύπνου και δουλειάς. Στον πυρήνα του σπιτιού σχηματίζεται ένας κεντρικός χώρος σύγκλισης, σχεδόν σαν ένα μικρό ιδιωτικό παρεκκλήσι, που δίνει ρυθμό στην καθημερινότητα και παράλληλα ανοίγει κάθε κατεύθυνση προς το τοπίο.
