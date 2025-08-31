Μια πανέμορφη πέτρινη κατοικία καταφύγιο ηρεμίας μέσα σε έναν ελαιώνα στη Μαντίνεια

To βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Etsi Architects, με έδρα την Καρδαμύλη, παρουσιάζει για πρώτη φορά το καινούργιο της έργο “AS Ηouse” στην Μαντίνεια, ένα παράδειγμα ουσίας και απλότητας