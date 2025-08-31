Η ιστορία των ΑΤΜ: Από γάλα και λάδι στις ράβδους χρυσού (pics)

Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ η γκάμα προϊόντων που διατίθεται μέσω των αυτόματων πωλητών συνεχώς διευρύνεται, ενώ η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη ταχύτητα της αγοράς, παρά την έκρηξη της περασμένης δεκαετίας με τη ΘΕΣγάλα - Δεύτερη ευκαιρία ξεκινά τώρα με τα ΑΤΜ τυποποιημένου ελαιολάδου