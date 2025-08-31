Η ιστορία των ΑΤΜ: Από γάλα και λάδι στις ράβδους χρυσού (pics)
Η ιστορία των ΑΤΜ: Από γάλα και λάδι στις ράβδους χρυσού (pics)
Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ η γκάμα προϊόντων που διατίθεται μέσω των αυτόματων πωλητών συνεχώς διευρύνεται, ενώ η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη ταχύτητα της αγοράς, παρά την έκρηξη της περασμένης δεκαετίας με τη ΘΕΣγάλα - Δεύτερη ευκαιρία ξεκινά τώρα με τα ΑΤΜ τυποποιημένου ελαιολάδου
Ο πρόσφατος σάλος που ξέσπασε και κυριάρχησε για πολλές ημέρες στην επικαιρότητα σχετικά με το κόστος των συναλλαγών στα ΑΤΜ των τραπεζών, που ευτυχώς έληξε με ευνοϊκές λύσεις υπέρ των καταναλωτών που θέσπισε η κυβέρνηση, υπενθύμισε σε όλους σχεδόν τη χρησιμότητά τους. Οταν χρειάζεται κανείς μετρητά από τον τραπεζικό λογαριασμό του, για οποιονδήποτε λόγο, να μπορεί να τα έχει αμέσως οπουδήποτε βρίσκεται και όποια στιγμή του 24ώρου. Το κόστος βέβαια αγοράς, λειτουργίας, όπως και συντήρησης αυτών των μηχανημάτων που έχουν μπει στην καθημερινότητα μας εδώ και δεκαετίες έχει αναγκάσει τις τράπεζες να συρρικνώσουν το δίκτυό τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα